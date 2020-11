Kiva Korean Kitchen

★★★

Missä? Malminkaari 15 (Nova-ostoskeskus), p. 050 338 8105, kivaravintola.fi.

Koska? Ma–pe 10.30–20 ja la–su 12–20.

Paljonko? Annokset 12–18 e ja jälkiruuat 5 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Korealaisen ruuan suosio on kasvanut maailmalla hurjaa vauhtia jo vuosia, joten on suorastaan ihme, että Helsingissä on niin vähän korealaisia ravintoloita.

Kaupungin vanhin korealainen ravintola on vuonna 2005 perustettu Korea House Kruununhaan Mariankadulla, uudempia ovat Ludviginkadun Old Boy ja Merimiehenkadun Manna.

Uusin korealainen tulokas on Kiva, joka sijaitsee Malmin Nova -ostoskeskuksen katutasossa.

Ravintolan sisustus on pelkistetty, suorastaan korealainen. Taustalla soi leijuva ambient-musiikki, jonka utuisuudessa kelpaa rauhoittua samalla kun katselee ikkunasta Malmin synkkää kasariarkkitehtuuria ja odottelee annoksia pöytään.

Ensimmäisellä arviokäynnillä pääruokia saa odottaa yli puoli tuntia. Tosin odottelua helpottaa kaikkiin annoksiin kuuluva yllätysalkupala.

Kiinankaalikimchin ja nuudelin yhdistelmä on ihan kelpo, mutta minun makuuni siinä on turhan paljon kiinalaisen hapanimeläkastikkeen vivahdetta. Myös pieni kasvispiiras vie ajatukset Kiinaan. Tarjoilijan mukaan kokki onkin kiinalainen.

Tofu-bibimbap oli raikas.­

Kulhossa tarjoiltu bibimbap (16 e) on kuuluisimpia korealaisia ruokia. Tällä kertaa annos sisältää soijakastikkeella maustettua tofua, keskivahvaa gochujang-nimistä soijapapu-chilikastiketta, ituja ja raastettua porkkanaa. Lopputulos on raikas mutta persoonaton.

Kivan suosituimpia annoksia ovat yllättäen tacot (15,90 e). Katkaraputacoissa ravut ovat rapeita, ja taco on mehevä ja runsas. Sisältä löytyy muun muassa pinaattia ja ituja. Majoneesikastikkeessa on makeutta mutta ei tarpeeksi happamuutta vastapainona. Lisäksi tacot kaipaisivat edes pientä ärhäkkyyttä.

Japanilaistyyppisessä karaage-kanassa (15 e) on iso kasa valkosipuli-hunajakastikkeessa friteerattuja kananpaloja. Kana on mehevää paistia. Kuorrutus on ruma, mutta ei hassumman makuinen. Riisin ja kanan lisäksi annoksesta löytyy vain muutama marinoitu paprikaviipale.

Toisella arviokäynnillä lista on laajentunut ja ruuat kohentuneet. Tosin alkupalaksi tilatuista bao-sämpylöistä puuttuu aasialaisten höyrysämpylöiden ilmavuus. Sämpylä itsessään on varsin tavanomainen.

Sen sijaan dumplingsien (5 e) taikinakuori on herkullisen ohut ja kasvistäyte monivivahteinen. Nyyttejä saattelee yksikertaisuudessaan mainio etikkainen soijakastike.

Rapeassa lohessa (16 e) yllätys on se, että lohi tarjotaan kuohkean murekkeen muodossa. Lohimurekkeen panerointi on ohut ja miellyttävän rapea. Soijatahnapohjaisessa kastikkeessa on viehkoa makeutta, vaikka jälleen makumaailma voisi olla vielä rohkeampi.

Teriyakissa (14 e) Kiva käyttää pehmeää silkkitofua. Tofun pinnassa maistuu teriyakikastikkeen ansiosta soijan suolaisuus ja mirinkastikkeen makeus, mutta mukana on myös pippurisuutta. Paksut tofupalat lohkeavat herkullisesti, ja sokerietikassa marinoidut vihannekset ovat onnistunut lisuke.

Rameniksi (15 e) kutsuttua nuudelikeittoa tarjoilevat monet maailman korealaiset ravintolat, vaikka se alkujaan onkin Kiinasta Japaniin levinnyt ruokalaji. Kivan ramenin liemi ei ole huono, mutta ei erityisemmin säväytäkään. Annos ei ole tarpeeksi kuuma, ja rapeita kanapaloja voisi olla enemmänkin. Keitetty kananmuna on oikeaoppisesti marinoitu soijassa ja mirinissä eli makeassa miedossa riisiviinissä.

Lisäksi kulhosta löytyy muun muassa maissia ja merilevää sekä tietenkin kimchiä, jota nautitaan jokseenkin jokaisella korealaisella aterialla. Se on chilillä ja muilla mausteilla terästettyä hapatettua vihannesta. Pääraaka-aine on useimmiten kiinankaali.

Maapähkinänuudelit (14 e) ovat tuhdin rasvaisia. Pienempikin määrä maapähkinävoita riittäisi. Nuudeleiden seasta löytyy neljä jättikatkarapua. Kevennyksenä on pinaattia.

Kiva on hyvä vaihtoehto lähiöiden lukuisille kiinalaisille ja nepalilaisille ravintoloille, vaikkakin Kivan annoksista suuri osa on alun perin kotoisin muualta kuin Koreasta.

Minua sinänsä ei häiritse, jos korealaiseksi itseään kutsuva ravintola tarjoilee meksikolaisia tacoja tai monenlaisia japanilaisia ruokia, kunhan ruuat maistuvat hyviltä.

Kivan annoksista on turha odottaa ihmeellisiä elämyksiä, mutta se on varsin tasalaatuinen ja kohtuuhintainen kelpo lähiöravintola.