Baby Shark Dance -lastenlauluvideo on nyt Youtuben kaikkien aikojen katsotuin

Eteläkorealaisen Pinkfong-yhtiön tekemää videota oli maanantaina katseltu Youtubesta yli seitsemän miljardia kertaa.

Melodia on tuttu, vaikka kappaletta ei olisi koskaan tietoisesti kuunnellutkaan. Baby Shark on yksinkertainen, kertosäkeeseen perustuva rallatus, ja soi nyt myös Youtuben kaikkien aikojen katsotuimman videon taustalla.

Baby Shark Dance -video ylitti seitsemän miljardin katsomiskerran rajan Suomen aikaan maanantaina kello neljältä aamuyöllä, kertoo uutistoimisto AFP.

Pelkkään kertosäkeeseen perustuvan kappaleen englanninkielisellä videolla kaksi lasta esittää kappaleeseen sopivaa tanssia värikästä taustaa vasten. Video on vain minuutin ja 21 sekunnin pituinen.

Ennen tätä Youtuben katsotuin video oli Justin Bieberin hittinäkin tunnettu, Luis Fonsin ja Daddy Yankeen kappale Despacito. Sillä on myös yli seitsemän miljardia katselua, mutta Baby Shark Dance meni silti ohi. Despacitolla oli maanantaina iltapäiväkahden aikaan 7 037 927 767 katselua ja Baby Shark Dancella 7 040 271 122.

Youtuben kolmanneksi suosituin video on yli 5 miljardia kertaa katseltu Ed Sheeranin Shape of You -musiikkivideo.

Baby Shark Dance -video ladattiin Youtubeen ensimmäisen kerran jo kesäkuussa 2016. The Guardianin mukaan kappaleen alkuperäinen säveltäjä ei ole tiedossa. Sitä on kuitenkin laulettu lastenlauluna ja niin kutsuttuna leirinuotiolauluna jo pitkään.

Baby Shark Dance -videolla laulun esittää korealaisyhdysvaltalainen Hope Segoine.

Soulilainen Pinkfong-yhtiö teki siitä nopeutetun version ja latasi sen tanssivideoineen internetiin. Tammikuussa vuonna 2019 Baby Shark -korvamato kipusi jopa Billboard-hittilistan sijalle 32.