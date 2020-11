The South Indian

★★★

Missä? Aleksanterinkatu 9 (kauppakeskus Kluuvi, 2. krs), p. 010 200 8000, southindian.fi.

Koska? Ma–to 11–22, pe–la 11–23 ja su 12–20.

Paljonko? Alkuruuat 5,90–7,50 e, pääruuat 11,90–21,50 e ja jälkiruuat 5,25–6,90 e. Maistelumenu 26,90 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Nouto.

Erilaisia intialaisia ravintoloita mahtuisi Suomeen enemmänkin. Pohjoisintialainen keittiö on tullut turhankin tutuksi – sitähän nämä lukuisat nepalilaiset ravintolat edustavat, ainakin suurin piirtein.

Valtavan Intian niemimaan kulinaarisesta rikkaudesta on täällä kaukana saatu vain kalpea aavistus. Maakunnallisia keittiöitä on siellä kymmenittäin, etelän auringosta pohjoisen vuoristoruokaan. Hindujen ja muslimien keittiöt kohtaavat harvoin. Hindut eivät syö nautaa, muslimit kavahtavat sikaa. Kasvissyönti on varma valinta, kun se on valtaväestön arkea ja juhlaa.

Helsinkiin tullut The South Indian kertoo edustavansa eteläistä Chettinadin aluetta Chennain, entisen Madrasin kaupungin, kyljessä. Sen keittiö on kuuluisa. Tamil Nadun osavaltio on yltäkylläistä mausteiden valtakuntaa. Mausteita on omasta takaa, mutta niitä on saatu myös merenkulun reittien varrelta. Maitoa suositumpaa on kookosmaito. Eikä ghee, kirkastettu voi, ole niin tärkeää kuin jossakin muualla Intiassa.

Ravintola kuuluu ketjuun, joka toimii ainakin Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Ruokalista on Suomessa paljon muita kohteita suppeampi. Merenelävät esimerkiksi puuttuvat.

Paikka on entisessä Elannon tavaratalossa ja siellä ravintolarykelmässä.

Pizzerian takaa leijuu nenään mausteisen ruuan tuoksu.

Miljöö on asiallinen ja jopa ilahduttaa silmää. Eksotiikkaa on lähinnä astioissa ja vienossa taustamusiikissa.

Täsmäsuunnitellun ketjupaikan toteutuksessa tuli eteen odottamaton ongelma. Kahdella iltakäynnillä tarjoilija ei todellakaan pystynyt kertomaan, mikä on mitä ja kuinka. Englantia siinä puhuttiin, mutta kommunikaatio oli kuin mykkien vuoropuhelua. Lounasaikaan tarjoilija oli vaihtunut, mutta tämä ei siinä ruuhkassa ehtinyt selittelemään tahnoista ja muusta mitään.

Ruokalistakaan ei ole selkeä. Edustavaksi otaksutun spesiaalimenun vaihtoehtoina olivat kasvis tai ei-kasvis. Valintamme non vege merkitsi sitten kanaa, kanaa ja kanaa. Aluksi friteerattuina paloina tomaattitahnan saattelemana ja sitten vielä pääruokina kastikkeessa kahdessa kipossa. Kana oli maukasta laatubroileria, mutta sitä ei vähään aikaan tee mieli. Olisikohan vegevaihtoehto ollut pelkkää kukkakaalia? Broileri oli kyllä maukasta, samoin lounasruuan pinaattimasalan lammas. Ruokalistassa lukee pienellä präntillä halal. Lihat ovat siis peräisin eläimistä, jotka on teurastettu niin kuin muslimien uskonto vaatii.

Helpompi oli tarttua listan eteläintialaisiin erikoisuuksiin. Niitä ovat idlyt, höyrytetyt riisikakkukset, ja dosat, paperinohuet valtavat krepit. Molemmissa on samat raaka-aineet, riisi ja rikotut mustat linssit. Ne on fermentoitu ja tuovat taikinaan herkullisen ominaismaun.

Dosan saa pöytään ilman täytettä tai täytteen kanssa. Kreppiin on tapana kuopaista käsin mausteista tahnaa tai kastiketta ainakin silloin, jos lettua ei ole päällystetty millään. Nyt on täytteeksi tarjolla kanaa tai lammasta. Maukasta, selkeää ja täyttävää perusruokaa.

Nyytiksi kääräistyt dosat ovat tulleet suosioon katuruokana myös muualla kuin Intiassa.

Leivän kanssa vielä pärjäsi syödessä. Täällä ei kohdannut matkailijan painajaista juuri tuolta seudulta. Sormet tai koko nyrkki – aina oikean käden – tökätään ruokaan, josta muodostetaan suupaloja syötäväksi. Aterimia ei näy missään, sen sijaan käsien pesuvati kuuluu kuvioon.

Fermentoidusta taikinasta paistetun paperinohuen krepin, dosan, saa täytteiden kanssa tai ilman.­

Jotain viiniä ja olutta on The South Indianissa tarjolla. Ne vain eivät tämän keittiön kanssa tunnu sopivan ollenkaan. Toista on esimerkiksi sarbat, raikas limetin makuinen ja pitaijahedelmän täplittämä drinkki.

Jälkiruokien tarjonta on intialaisittain niukkaa. Maito tulee nyt kuvaan mukaan. Sahramilla maustettu maitotiivistepallukka sai suun makeaksi. Samoin kulfi-jäätelö. Samoin tietenkin yleisintialainen maitoon keitetty tee. Mutta rusinapitoista liukasta riisivanukasta joku natiivi arvostaisi kenties enemmän kuin suomalaisen kitalaki.

Tämä ravintola osoitti taas kerran, että intialaisen ruuan tulisuutta on turha pelätä. Oikea kypsentäminen on tärkeää. Nyt oli kookoskermainen kasviskorma suorastaan pliisua, mutta pöytään tuodut maustetahnat pelastivat.

The South Indian tarjoaa useimmiten muhevia, tuoksuvia ja talvea vasten lämmittäviä makuja ja jälkimakuja. Varsinkin lounastajat ovat löytäneet paikan. Yksi dosa pitää tiellä pitkälle iltaan.