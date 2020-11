Jazzissa trendaavat nyt uudenlaiset soundit, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Dark Roast 006: Tuomas Timonen, Jori Huhtala, Jere Haakana, Joakim Berghäll, Linda Fredriksson ja Max Zenger.­

Niin on myös muusikko Joakim Berghäll, joka ryhtyi jonottaessaan viihdyttämään perhettään improvisoimalla kaiuttimesta kuuluvan jonotusmusiikin päälle. Syntyi kappale Edelleen jonossa, jonka kuuli lauantaina myös Tampereen Tullikamarin Pakkahuoneelle kokoontunut yleisö.

Tampere Jazz Happening oli siis tänäkin vuonna ajan hermolla. Festivaali oli myös täysin poikkeuksellinen, sillä se toteutettiin ensimmäistä kertaa 39-vuotisen historiansa aikana pelkästään kotimaisten muusikoiden voimin.

Uutta oli se, että vaikka lippuja oli koronarajoitusten vuoksi myynnissä vain noin kolmannes normaalista, tapahtumaa seurattiin myös etävä striimin välityksellä: Striimilähetykset ovat ostettavissa ja katsottavissa vielä tällä viikolla eli seitsemän päivän ajan kunkin konsertin jälkeen.

Olosuhteisiin nähden torstaista sunnuntaihin kestänyt tapahtuma oli menestys. Lähes kaikki tilaisuudet olivat loppuunmyytyjä ja festarin täyttöaste noin 95 prosenttia.

Itselleni lokakuun viimeinen lauantai oli täydellinen siirtymä syksystä kaamokseen: Pyhäinpäivän pysähtyminen hyvän musiikin äärelle, kuten monena vuonna aiemminkin. Vaikka muusikot olivat tällä kertaa tuttuja, monet kokoonpanot olivat uusia.

Jos yhden päivän perusteella voi tehdä päätelmiä, niin jazzissa trendaavat nyt uudenlaiset soundit. Esimerkkeinä olivat Berghällin Dark Roast 006 -yhtyeen kolmeen bassoklarinettiin tai baritosaksofoniin perustuva tumman rouhea sointi tai Mikko Pettisen Why Notin elektronista ja akustista musiikkia yhdistävä ambient.

Hyvä oli myös todeta, miten hyvin sykkii suomalaisen jazzin ydin: taito, tunne ja svengaava groove.

Jos jotakin olisin kaivannut lauantain kattaukseen, niin naisnäkökulmaa: Kuulin päivän aikana pariakymmentä miestä sekä saksofonisti Linda Fredrikssonia. Harpisti Iro Haarla, laulajat Selma Savolainen ja Kielo Kärkkäinen sekä rumpali-laulaja Amanda Blomqvist esiintyivät tapahtumassa valitettavasti muina päivinä.

Seppo Kantonen, Juhani Aaltonen, Eero Koivistoinen, Ulf Krokfors ja Reino Laine.­

Pakko tunnustaa, että etukäteen arvelutti, kannattaako Tampereelle lähteä, kun paikalla ei ole yhtään ulkomaista yhtyettä.

Voiko jazzia olla olemassakaan ilman kansainvälisyyttä?

Ei – jos on uskominen Suomi-jazzin konkaria, rumpali Reino Lainetta, joka kvintetteineen avasi lauantain.

Laine (s. 1946) kertoi, miten saksofonisti John Coltranen vierailu Helsingin Kulttuuritalolla vuonna 1961 räjäytti hänen maailmansa. ”Sen jälkeen ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, kuin ryhtyä jazzin soittajaksi”, hän kertoi.

Mutta jazzin ihme oli se, että Laine toi Coltranen hengen Tampereen Pakkahuoneelle edelleen, 59 vuoden jälkeenkin. Toinen ihme oli se, että jazzin grand old man on vasta nyt perustanut ensimmäisen oman yhtyeensä, jossa soittavat basisti Ulf Krokfors, pianisti Seppo Kantonen sekä saksofonistit Eero Koivistoinen ja Juhani “Junnu” Aaltonen. Kvintetti osoitti miten perintö elää ja ja miten sitä myös viedään eteenpäin. Se tuli selväksi viimeistään silloin, kun yhtyeeseen liittyi yllätysvierailija, saksofonisti Timo Lassy.

Lassy sopikin joukkoon hyvin, sillä hänet palkittiin tänä vuonna Jazzliiton Yrjö-palkinnolla. Kvintetin muut jäsenet olivat saaneet tunnustuksen jo aiemmin.

Lassy soitti tapahtumassa myös duo-keikan yhdessä rumpali Teppo Mäkysen kanssa. Kaksikon uskomaton vuorovaikutus lavalla sähköisti koko Pakkahuoneen ja tavoitti toivottavasti myös striimin ääressä kuuntelevat. Lassyn ja Mäkysen yhteissoitto teki vaikutuksen Jazzkeittiöön myös viime syksynä sekä vuoden 2019 We Jazz-festivaalilla.

Antti Lötjönen­

Coltranen modernin jazzin jalanjäljissä kulki myös basisti Antti Lötjösen Quintet East -yhtye, jonka keikka huipensi Pakkahuoneen lauantain. Lötjösen kvintetti julkaisi debyyttilevynsä tammikuussa. Yhtyeessä soittaa Suomi-jazzin keskipolven huippukaarti: rumpali Joonas Riippa, saksofonistit Jussi Kannaste ja Mikko Innanen sekä trumpetisti Verneri Pohjola. Kokeneiden soittajien varmuus näkyi soittamisen ilona.

Uuden albuminsa julkisti Tampereella myös saksofonisti Mikko Innasen ja kitaristi Esa Onttosen Gourmet. Viidennen albumin New Habitatin hulvatonta julkistusjuhlaa vietettiin Telakalla. Orkesterin balkan-tyylisessä irrottelussa yhdistyi torvisoittokunnan vakavuus, iloinen tänttränttä ja täysin pidäkkeetön improvisointi. Suurimmat aplodit taisi kerätä kappale Kaukana on Pjongjang.

Täysin uusia Tampereen-löytöjä olivat multi-instrumentalisti Joakim Berghällin Dark Roast 006 -sekstetti, joka oli Tampereella kaikkien aikojen toisella keikallaan, sekä trumpetisti Mikko Pettisen Why Not -kvartetti. Se julkaisi tammikuussa uuden tupla-albumin Two Suites For The Change.

Yhteistä näille kahdelle kokoonpanolle tuntui olevan ainakin musiikin eetos: Molemmat käsittelivät ilmastonmuutosta ja luonnonsuojelun teemoja. Yhteistä oli myös erilaisten musiikillisten vaikutteiden soveltaminen sekä uusien soundien etsiminen.

Berghällin musiikissa oli voimaballadien tunnetta, rockin energiaa ja popin mukaansatempaavuutta. Pettinen käytti puolestaan paljon sähköisiä efektejä, joiden muodostamasta matosta trumpetti erottui kuulaana. Pettinen väläytti myös hienoa, souliin taipuva lauluääntään, jota olisin mieluusti kuunnellut enemmänkin.

Yhteistä oli myös se, että Berghäll soittaa Pettisen yhtyeessä puhaltimia ja selloa ja Tuomas Timonen molemmissa rumpuja. Bassoa Pettisen yhtyeessä soittaa Vesa Ojaniemi.

Berghällin yhtyeen nimi Dark Roast 006 viittaa kahviin: Tumma paahto kuvasi hyvin yhtyeen aromaattista soundia, joka rakentui Berghällin, Linda Fredrikssonin ja Max Zengerin matalien baritonisaksofonien ja bassoklarinettien varaan. Komppiryhmä, Timosen rummut, Jori Huhtalan sähköbasso ja Jere Haakanan sähkökitara muodostivat niiden pinnalle valkoisen, ilmavan vaahdon, joka täydensi kokonaisuuden.

Erityisesti bassoklarinettien soundi teki todella vaikutuksen: Ne ovat kuin urbaaneja rännejä, joiden soinnissa kuuluu sähköistä voimaa, kauhua ja kuutamoisten katujen kauneutta.

Fredrikssonin soolot olivat äkäisiä kuin pikku Myy, Berghällin improvisoinnissa kuuluivat itämaiset sävyt ja Zenger tyylitteli herkästi.

Erityisesti pidin tavasta, jolla möreän puhaltimen soolo yhdistettiin ilmavaan kitarointiin, sähköbasson hiipiviin hipaisuihin tai rumpujen rikkaaseen rytmiikkaan. Raskas ja kevyt ikään kuin lipuvat toistensa lomaan, mikä nostatti ihon kananlihalle.

Berghällin viimeinen biisi oli nimeltään Keep believing in Spring. Sitä kuunnellessa heräsi toivo: Ehkä joskus koronakurjimus päättyy ja voimme astua uuteen, vapaampaan ja viisaampaan maailmaan.

40. Tampere Jazz Happening 4.−7.11.2021

Timo Lassy ja Teppo Mäkynen.­