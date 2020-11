Vaaleja seuranneen toimittaja Steve Kornackin kosketusnäyttötaitoja ihailtiin Twitterissä. Kosketusnäytöllisillä kartoilla on keskeinen rooli Yhdysvaltojen vaalivalvojaisissa.

Yhdysvalloissa lasketaan parhaillaan presidentinvaaleissa annettuja ääniä. Kisat ovat olleet vaiheikkaat ja tiukat, ja uutiskanavat ovat seuranneet tilannetta herkeämättä.

Toimittajat näyttävät amerikkalaisissa televisiolähetyksissä pistävän likoon koko ruumiinsa – ainakin, jos katsoo yhdysvaltalaisen MSNBC-kanavan lähetystä.

Kanavan toimittaja Steve Kornacki kruunattiin Twitterissä eräänlaiseksi vaali-illan tähdeksi.

The Washington Post -lehden mukaan Kornackki analysoi äänestystilannetta ruudussa tiistaista lähtien aina yön ja varhaisen aamun pikkutunneille saakka. Lehden mukaan Kornacki katosi ruudusta vain muutamaksi tunniksi ennen keskiviikkoaamua.

Twitterissä toimittajan työpäivää seurattiin aihetunnisteella #trackingkornacki.

Politiikan toimittaja Kornacki on aikaisemmin kirjoittanut esimerkiksi The New York Timesiin ja Wall Street Journaliin. Hän on työskennellyt MSNBC ja NBC -kanavien uutislähetyksissä jo vuosien ajan.

The New York Timesin mukaan Kornacki on tunnettu hiomattomasta esiintymistavastaan.

Esimerkiksi vuoden 2018 kongressivaaleja seuraavassa lähetyksessä Kornacki sylkäisi kynän suustaan studion lattialle, omien sanojensa mukaan huomaamattaan.

Erityisesti katsojat ihailevat Kornackin kykyjä tv-studion digikartan käytössä.

Kosketusnäytöllisillä kartoilla on tärkeä rooli amerikkalaisten vaali-iltojen keskiössä.

Niiden avulla rakeinen data Yhdysvaltain osavaltioiden tilanteesta ja valitsijamiehiin perustuvista vaaleista saadaan selitettyä katsojille ymmärrettävällä tavalla.

Tyypillisesti tauluilla näkyy maan kartta äänestystilanteen mukaan demokraattien sinisiin ja rebuplikaanien punaisiin osavaltioihin jaettuna. Taulujen avuilla myös havainnollistetaan ja verrataan tilannetta esimerkiksi edellisiin vaaleihin. Kukin ”taulutoimittaja” on tunnettu omintakeisesta tyylistään.

Ensimmäisenä digikartat toi vaali-iltoihin CNN-kanava ja toimittaja John King vuonna 2008. Myös King on taulutaidoistaan ja poliittisesta tietämyksestään tunnettu vaali-iltojen selostaja. Fox News -kanavan Bill Hemmer on niin ikään katsojille tuttu. Hän on nimennyt taulunsa ”Bill-boardiksi”.

Tätä nykyä tauluja käyttävät jo lähes kaikki uutiskanavat.

Vaalipäivän lähetyksissä MSNBC-kanavan Kornacki selvitti ääntenlaskennan tilaa verraten herkeämättä hetki hetkeltä. Taulunsa avulla hän esitteli äänten jakautumista Yhdysvaltain eri osavaltioiden välillä.

The Variety -verkkomedia nimesi ruudulla vinhasti eläytyvän Kornackin fläppitauluineen vaalipäivän ehdottomaksi sytyttäjäksi.

Vaali-illan aikana valkoisesta kauluspaidastaan ja liituraitakravatistaan tunnetun Kornackin panostus huomattiin myös sosiaalisessa mediassa, ja toimittajan nimi trendasi Yhdysvaltain Twitterissä.

Twiittaajat huolehtivat esimerkiksi siitä, miten toimittaja saataisiin lepäämään ohjelman väliaikakatkoilla, jotta tämä jaksaisi koko lähetyksen loppuun saakka.

Huoli levon puutteesta saattoi olla aiheellinen. Ennen vaalipäivän lähetystä Kornacki twiittasi seuraajilleen pysyvänsä toimituksessa siihen saakka, että todellinen tulos on selvillä.

Kornackin kosketusnäyttötaitoja verrattiin helmitaululla leikittelyyn.

Katsojat tuntuvat twiittien perusteella myös tuntevan toimittajan tarkkaan. Mitä innostuneemmalta Kornacki vaikuttaaa, sitä ylemmäs hänen hihansa on kääritty ja sitä tiukemmin toinen käsi puristaa paperinippua ja kynää samalla, kun toinen viuhuttaa kosketusnäyttöä.

Keskiviikkoiltana Suomen aikaa Kornacki lähti vihdoin studiolta, kertoo The Washington Post.

MSNBC-kanava julkaisi Twitter-sivullaan videon, jossa silmin nähden tokkurainen Kornacki kiittää fanejaan sosiaalisessa mediassa saamastaan positiivisesta huomiosta.