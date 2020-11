Hummus Bar

PIKATESTI

Missä? Lapinlahdenkatu 9, p. 050 339 9089, hummusbar.fi.

Koska? Ma–pe 11–20 ja su 12–18.

Paljonko? Annokset 9,90–12,50 e.

Esteetön? Ei.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Hummus on löytänyt paikkansa myös suomalaisessa ruokakulttuurissa: siihen törmää ruokakaupoissa, lounasruokaloissa, levitevaihtoehtona ja brunssipöytien vakiotuotteena.

Yleensä sivuosassa toimivaa kikhernetahnaa saa nyt myös pääruokana Kampin kupeesta, kun Hummus Bar aloitti Lapinlahdenkadulla syyskuussa.

Hummus Barin taustalla on Nadav David, jolla on taustaa alkoholibisneksestä, sekä Baba Foodsin perustajat Tomer Hovav ja Ronit Hovav-Halonen. Ravintolan hummus tuleekin Baba Foodsilta.

Paikka on nimensä mukaisesti baari. Muutaman neliön kokoisessa tilassa on yksi asiakaspöytä ja leveä baaritiski, jonka edessä olevasta peilistä voi peilailla itseään tai taaempana tapahtuvaa ruuan esillepanoa. Keittiö on lähes olematon, joten ruuat tehdään muualla keskuskeittiössä.

Jotain miljoonakaupungista henkivää paikassa on. Ruokalähettejä ja noutoruokaa hakevia lappaa sisään lyhyen visiittimme aikana. Voi melkein kuvitella lounastavansa New Yorkin pienessä delissä tai berliiniläisessä falafel-kojussa. Molemmat kaupungit tunnetaan kelpo hummuksesta.

Täällä hummuskeko kuorrutetaan kasvis-, liha- tai kanatäytteellä. Alkupaloina saamme etikkakurkkuja ja marinoituja kikherneitä, joista jälkimmäiset ovat lämpimiä. Toimii! Kirpsakat kurkutkin ajavat asiansa, joskin rapeat cocktailkurkut sopisivat kenties paremmin naposteltavaksi kuin siivutetut kurkkuviipaleet.

Hummus Barin kikhernetahna on silkkistä, lusikoitavaa ja täyttävää. Tahnakeko kuorrutetaan täytteillä, esimerkiksi shakshukalla.­

Parhaimmillaan hummus on silkkistä, lusikoitavaa, sopivan suolaista ja täyttävää. Täälläkin se on kohdallaan, ja lämpimät ja pullavat pitaleivät viimeistelevät annoksen houkuttelevuuden.

Hummuksen keskelle ladotut soijaiset sienet ja kuullotetut sipulit leikittelevät makean ja suolaisen rajalla. Maut ovat tasapainossa – mikään ei dominoi.

Shakshukaversio on astetta raikkaampi: tomaatti-paprikasalsa mukavan hapokasta. Puoliympyrän muotoon saatu uppomuna on hauska keksintö. Keltuainen valuu kuin laava tomaattimereen.

Hummus Bar ilmoittaa sivuillaan annostensa ravintoainepitoisuudet ja kirjoittaa hummuksen terveellisyydestä.

Ruoka on täällä mitä ilmeisemmin varsin terveellistä, mutta mikä tärkeintä, myös herkullista. Tosin hummus on myös varsin tuhtia ruokaa, ja makuelämys muuttuu helposti hieman monotoniseksi. Pieni lisähapokkuus tekisi terää.

Hummus Barin pieni kotoisa soppi, iloinen henkilökunta ja kauniit annokset ilahduttavat. Samoin se, että joku uskaltaa avata ravintolan, kun koronavirusepidemian rajoitukset painavat päälle.

Hummus Barissa on asenne kohdallaan.