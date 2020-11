Auri Coffee

PIKATESTI

Missä? Tehtaankatu 25 B, p. 050 349 6605,

auricoffee.business.site.

Koska? Ti–pe 9–16 ja la 12–16.

Paljonko? Tuplaespresso 3 e, käsiuutto 3 e, voileipä 3,50–4 e, keksi 1,50 e ja pulla 2,50 e.

Esteetön? Ei.

Nouto tai kuljetus? Nouto.

Syyskuussa 2019 Tehtaankadulla aloitti Auri Coffee, joka on tulokas Helsingin pienten ja itsenäisten kahviloiden joukkoon. Vain muutaman kulman takana sijaitseva Kaffa Roastery ei kahviloitsijaa selkeästi huolestuta.

Aurin jälkeen on alueelle tullut myös We Got This sekä hieman kauemmaksi Tehtaankadulle Rams Roasters. Laadusta osataan jo vähitellen maksaa, mutta niin myös kodikkaista etätyöpisteistä. Kahviloista on tullut Helsingin kantakaupungissa monen toinen olohuone.

Omistaja ja barista Loi Oleinik ottaa vastaan tyhjään kahvilaan. On lounasaika. Moskovalaista keramiikkaa hyllyjen päällä, valkoisia pintoja, simppeliä ja avaraa – minimalistista. Jos Auri olisi henkilö, se olisi hiljainen muttei ujo.

Tosin hiljainen kahvila on kuulemma muutenkin. ”Jos on huono sää, ihmisiä ei näy”, Oleinik toteaa.

Vain päiväsaikaan oviaan auki pitävä Auri houkuttelee asiakkaikseen oletettavasti alueen toimistojen lounasespressolaisia, freelancereita, etätyöntekijöitä ja eläkeläisiä. Tilaa on sisällä noin kymmenelle.

Tehtaankadun Auri Coffee keskittyy kahviin, syötävät ovat sivuosassa.­

Aurissa espressot valmistetaan maailman kahvikisoissa suositulla Nuova Simonellin Aurelia-laitteella. Kahvivaihtoehtoina on helsinkiläisen Samples Coffeen alkuperämaakahveja.

Oleinik valmistaa burundilaisesta kahvista käsiuuton eli valuttaa kuuman veden manuaalisesti kahvipedin päälle. Hän käyttää tähän japanilaisen Harion V60-suodatinta. Lisäksi tilaan espresson brasilialaisesta kahvista.

Syötäviä ei paikan minimalismin vuoksi edes odota niin montaa sorttia kuin lounaskahviloissa yleensä näkyy. Vitriinissä on kahdenlaisia täytettyjä leipiä, jotka ovat tuttu näky elmukelmuineen ja reissumiehineen. Makeina löytyy pakastimesta uunin kautta käyneitä voisarvia ja pekaanipähkinäviinereitä.

Tarjottavat ovat mauiltaan neutraalinpuoleisia. Pekaanipähkinäviineristä ja suklaakeksistä löytyy karvautta, mikä on oiva maku korostamaan kahvin omaa makeutta.

Kahvihetkeäni säestää hissukseen huriseva vitriini ja elekropainotteinen ambient-musiikki. Brasilialainen espresso on makea, lempeä ja lämpöisyydeltään valmis juotavaksi. Mausta erottaa vahvimmin mansikkaisuutta ja tummaa suklaata.

Burundilainen suodatinkahvi on kuin joisi kermatoffeekaramelleja. Lempeä, oolongmainen maitoisuus sekä pieni kivellisen hedelmän hapokkuus yhdessä voitaikinan ja paahtuneiden pekaanipähköinöiden kanssa luovat harmonisen liiton.

Auri osoittaa, että riisutun ei tarvitse olla kylmä ja sieluton. Kunhan keskitytään olennaiseen.