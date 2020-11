Lemmikit ovat perinteisesti olleet osa Valkoista taloa. Joe Bidenin perheen mukana presidentin virka-asuntoon muuttavat saksanpaimenkoirat Champ ja Major.

Bidenin perheen koirille on jo ehditty perustaa oma Twitter-tili. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on Jill Biden yhdessä molempien koirien Marjorin (vas.) ja Champin kanssa.­

Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajaksi julistettu Joe Biden tuo mukanaan lemmikit takaisin Valkoiseen taloon.

Tammikuun virkaanastujaisten jälkeen Yhdysvaltain presidentin virka-asuntoon muuttaa Bidenin perheen kaksi saksanpaimenkoiraa Champ ja Major.

Neljään vuoteen Valkoisessa talossa ei ole asunut eläimiä, sillä The New York Timesin mukaan Donald Trump oli ensimmäinen presidentti yli sataan vuoteen, jolla ei ollut lemmikkejä.

Joe Bidenin voiton varmistuttua lauantaina koirat ovat herättäneet sosiaalisessa mediassa ihastusta. Niille on esimerkiksi ehditty perustaa oma Twitter-tili @First_Dogs_USA, joka on kerännyt alle vuorokaudessa yli 70 000 seuraajaa.

Twiitit on kirjoitettu hassuttelevasti ikään kuin koirat päivittäisivät tiliä itse. Sana ”paw” (tassu) esiintyy useissa twiiteissä, joissa se on korvannut joitakin oikeiden englanninkielisten sanojen kirjaimista. Esimerkiksi positive (positiivinen) on pawsitive ja appreciate (arvostaa) on pawppreciate.

Major-koirasta tulee tiedettävästi Valkoisen talon ensimmäinen eläinkodista hankittu rescue-koira. Bidenin perhe adoptoi koiran vuonna 2018 Delaware Humane Association -eläinten hoito- ja adoptiokeskuksesta.

Major ei kuitenkaan ole ensimmäinen talossa asunut adoptiokoira. The New York Timesin mukaan Yhdysvaltain presidentti Lyndon B. Johnsonin perhe adoptoi 1960-luvulla sekarotuisen Yuki-koiran, jonka Johnsonin tytär oli löytänyt teksasilaiselta huoltoasemalta.

Bidenin toinen koira, Champ, on ollut perheellä yli kymmenen vuotta. Politico-lehden mukaan perhe hankki saksanpaimenkoiran vuonna 2008 sen jälkeen, kun Biden valittiin Yhdysvaltojen varapresidentiksi.

Eläimet ovat perinteisesti olleet osa Valkoista taloa. Presidentti James K. Polk oli tiedettävästi viimeisin presidentti ennen Donald Trumpia, jolla ei ollut lemmikkejä. Hän toimi virassa vuosina 1845–1849.

Esimerkiksi presidentti Barack Obamalla oli kaksi espanjanvesikoiraa, Bo ja Sunny. Presidentti George W. Bushilla oli kaksi skotlanninterrieriä, Barney ja Miss Beazley, englanninspringerspanieli Spot ja Willie-niminen kissa.

Presidentti George W. Bushin koirat Spot (vas.) ja Barney olivat isäntäänsä vastassa tämän palatessa Valkoiseen taloon virkamatkaltaan tammikuussa 2003.­

Eläimet näkyivät myös Bidenin vaalikampanjassa. Marraskuussa julkaistulla kampanjavideolla suuret ja pienet koirat poseeraavat Bidenin ja Kamala Harrisin kannatuspaidoissa ja -huiveissa.

”Tuodaan koirat takaisin Valkoiseen taloon”, videon lopussa julistetaan.

Vaalien alla koirien ystävät järjestivät myös Bidenin puolesta oman Dog lovers for Joe -kampanjan. ”Punainen tai sininen osavaltio, voimme kaikki olla samaa mieltä koirien voimasta. On aika saada koiraihminen Valkoiseen taloon”, kampanjan etusivulla kirjoitetaan.