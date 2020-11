Kun kiinalainen somesovellus Tiktok alkoi kerätä yhä enemmän käyttäjiä, musiikkibisnes seurasi perässä. Tiktokin voima ymmärretään myös Suomessa, sanoo Tatu Äikäs Sony Musicilta.

Jokunen boomer saattoi lokakuussa iloita, kun z-sukupolvea edustavan nuorukaisen älylaitteesta kajahteli yllättäen omasta nuoruudesta tuttu hittibiisi.

Lokakuun toisella viikolla 70-luvulla julkaistu rockballadi alkoi nimittäin yhtäkkiä kivuta virallisilla ja viraaleilla hittilistoilla.

Kappale on yhdysvaltalaisen Fleetwood Macin vuonna 1977 julkaisema Dreams. Se kolminkertaisti viime kuussa myyntinsä ja striimausluvutkin lähes kaksinkertaistuivat, kertoo The Guardian.

Oletettu syy kappaleen paluuseen hittilistoille oli se, että muutamaa viikkoa aikaisemmin, 25. syyskuuta idaholainen varastotyöntekijä Nathan Apodaca julkaisi Tiktok-kanavallaan videon.

Apodacan autosta oli akku loppu ja hän joutui taittamaan työmatkansa longborad-laudalla rullaillen. Tiktokissa nimellä @420doggface208 tunnettu Apodaca kuvasi matkanteostaan noin 20 sekunnin mittaisen pätkän.

Videolla hän viilettää rullalaudalla ja juo karpalomehua. Taustalla soi Fleetwood Macin vanha hitti, ja Apodaca on laulavinaan mukana.

Pätkä lähti viraaliksi. Tähän mennessä se on kerännyt Tiktokissa yli 11.3 miljoonaa tykkäystä ja lähes 70 miljoonaa katselukertaa. Siksi vanhalle Fleetwood Macin hitillekin kerääntyi kuunteluja.

Suosittu video on kiiri sovituksia ja lopulta myös Fleetwood Macin solisti Stevie Nicks sekä rumpali Mick Fleetwood latasivat sovellukseen omat versionsa. Voisi sanoa, että Tiktok-suosio teki Fleetwood Macin kappaleesta uudelleen hitin.

Tiktokista on tullut tärkeä kanava uuden (ja vanhan) musiikin löytämiseen, sanoo Sony Musicin Services-tiimin senior manager Tatu Äikäs.

Sovelluksen vaikutus on huomattu myös suomalaisen musiikkimaailman piirissä. Äikäs kertoo selailevansa sovellusta itsekin.

”Ammatillisesti pääasiallisesti, mutta muutenkin tulee seurattua.”

Sony Musicin Tatu Äikäs sanoo, että Tiktokin vaikutus on huomattu myös suomalaisilla musiikkimarkkinoilla.­

Kiinalainen videosovellus Tiktok on muutamassa vuodessa noussut haastamaan suuret yhdysvaltalaiset sosiaalisen median jätit kuten Instagramin ja Facebookin.

Kuluneen vuoden aikana Tiktok on ollut otsikoissa lisäksi muun muassa sen vuoksi, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon mukaan se on uhka maan kansalliselle turvallisuudelle.

Trump yritti kieltää Tiktokin maan sovelluskaupoissa, mutta liittovaltion tuomari jäädytti kiellon syyskuun lopulla vain tunteja ennen sen voimaan astumista.

Uhka tai ei, sovelluksen suosio on jatkanut kasvamistaan koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen eristämässä maailmassa.

Juuri nyt z-sukupolvi ei pääse festareille tai yökerhojen tanssilattioille. Tanssimaan pitää silti päästä. Kenties siksi nuoret hölmöilevät Tiktokissa.

Tanssivideot ovat aina olleet Tiktokin keskiössä tai ainakin yksi sen olennaisimmista sisällöistä. Niiden rooli korostui entisestään, kun elokuussa 2018 tanssi- ja lipsynkkausvideoihin keskittyvä Musically sulautettiin osaksi Tiktokkia.

Tosin Tiktokissa tehdään paljon muutakin kuin tanssitaan.

Keskimäärin 15 sekunnin pituisilla videoilla käyttäjät esimerkiksi temppuilevat, kuvaavat lemmikkejään, esittelevät asujaan ja osallistuvat erilaisiin haasteisiin.

Olennaista on, että videoihin voi lisätä musiikkia. Usein videoiden keskiössä onkin jokin tietty biisi.

Lisäksi, vaikka kyseessä ei olisi tiettyyn kappaleeseen kietoutuva tanssihaaste, käyttäjät tyypillisesti matkivat toisiaan. Samaa kappaletta soitetaan samankaltaisten videoiden taustalla.

Tanssihaasteet muotoutuvat tyypillisesti niin, että suosittu käyttäjä keksii pop-kappaleeseen sopivan koreografian. Jos hyvin käy, tanssi lähtee viraaliksi. Esimerkiksi loppuvuodesta 2019 suosittu Tiktok-käyttäjä Haley Sharpe keksi koreografian yhdysvaltaisartisti Doja Catin kappaleelle Say So.

Nyt Say So -kappaleelle on kertynyt yhteensä jo yli 18.3 miljoonaa videota, joista suurin osa on tanssivideoita.

Kun kappale päätyy esimerkiksi tanssihaasteen taustamusiikiksi, tietää se todennäköisesti suosiota.

Vaikuttavin esimerkki siitä, miten Tiktok on sormeillut hittilistojen kärkeä, on kenties yhdysvaltalaisen Lil Nas X:n Old Town Road -kappaleen kipuaminen Billborad-listan ykköseksi.

Vuonna 2018 julkaistu kappale levisi sovelluksessa osana #yeehaw-aihetunnisteella kulkevaa haastetta. Haasteessa videoita editoitiin niin, että osallistujat näyttivät muuttuvan yhdessä hypähdyksessä cowboyksi tai cowgirleiksi.

Ennen viraalihittiä atlantalainen Lil Nas X, oikealta nimeltään Montero Lamar Hill oli suurelle yleisölle tuntematon.

Tiktok-menestyksen seurauksena Old Town Road vietti Billboard-listan kärjessä kauemmin kuin yksikään kappale ennen sitä. Lopulta kappale pokkasi myös kaksi Grammy-palkintoa.

Äikkään mukaan matkimiseen ja yhteisöllisyyttä korostaviin ”haasteisiin” perustuva sovellus luo uudenlaista sosiaalisuutta musiikin ympärille.

”Audiolla on iso merkitys siihen, mitä sisältö on. Muilla somealustoilla ja Youtubessa audion merkitys ei ole ollut näin iso.”

Tämä johtaa siihen, että Tiktokin käyttäjät ”altistuvat” musiikille entistä enemmän, Äikäs sanoo.

Videosovellus on luonut musiikille täysin uudenlaisen kontekstin, kun kuuntelijat osallistuvat tanssihaasteiden ja muiden hassutteluvideoiden avulla sen luomiseen.

”Radiossa ja striimipaleluissa ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta [Tiktokin tarjoamaan] osallistavaan musiikin kuluttamiseen”, Äikäs sanoo.

Yhtäältä viraalihitistä voi seurata suosiota hurjaa suosiota. Toisaalta Äikäs huomauttaa, että kappale saattaa ajautua sovelluksen kautta sellaiseen kontekstiin, johon artisti ei olisi välttämättä halunnut sen joutuvan.

Artistit eivät välttämättä halua, että koko kappale yhdistetään vain 15 sekunnin pätkän kautta johonkin tiettyyn trendiin, Äikäs sanoo.

Muusikoiden tekemät kappaleet typistyvät sovelluksessa usein yksinkertaisiksi 15–30 sekunnin pätkiksi. Se yksinkertaistaa kerrontaa.

Äikäs ei kuitenkaan usko, että videoiden pituus vaikuttaisi suoraa tai lopullisella tavalla esimerkiksi siihen, että popkappaleet muuttuisivat mitaltaan nykyistä lyhyemmiksi.

”Toki somen selaaminen ylipäätään saattaa vaikuttaa ihmisten keskittymiskykyyn.”

Sillä voi olla vaikutusta myös siihen, miten ja millaista musiikkia jaksetaan kuunnella.

Suomessa ei toistaiseksi ole nähty Lil Nas X:n kaltaisia Tiktok-sensaatioita. Äikkään mukaan sovelluksen merkitys on toki huomattu myös täällä, mutta viraaliksi hitiksi päätyminen kansainvälisessä sovelluksessa on yhä melko lailla tuurista kiinni.

Yhdysvalloissa osa artisteista on huomioinut Tiktok-sensaation potentiaalin kappaleillaan jo varsin konkreettisesti.

Esimerkiksi kanadalaisartisti Draken kappale Toosie Slide sisältää kertosäkeen, jonka voisi tulkita olevan tehty Tiktokin tanssivideot mielessä. Lisäksi artisti esittää kappaleen musiikkivideolla ilmiselvästi Tiktokin tanssihaasteilla flirttailevan, noin viisi liikettä sisältävän koreografian.

Äikkään mukaan suomalaisilla popkappaleilla ei toistaiseksi ole kuulunut näin räikeää kiinnostusta viraaliksi Tiktok-hitiksi päätymisestä.

”En ole artistien kanssa tekemässä biisejä, enkä voi heidän suullaan puhua, mutta kyllä se varmaan mielessä on. Tiktokin voima ymmärretään.”