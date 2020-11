Jodelin ”Julkkisjuorut”-kanava on johtanut Suomessa jopa poliisitutkintaan. Myös muilla estetyillä kanavilla on havaittu nettikiusaamista ja -häirintää.

Jodelista ovat tulleet estetyiksi kaikki kanavat, joiden nimessä on ”juoru” millä tahansa kielellä.­

Anonyymiin viestittelyyn perustuva sosiaalisen median sovellus Jodel on sulkenut kaikki juoruiluun liittyvät kanavansa. Palvelu julkaisi päätöksestään virallisen tiedotteen käyttäjilleen.

Estetyiksi ovat tulleet kaikki kanavat, joiden nimessä on ”juoru” millä tahansa kielellä. Tiedotteen mukaan myös muita kanavia, joilla on nähty olevan samanlaisia tarkoitusperiä on poistettu.

Juorukanavista suosituimman eli ”Julkkisjuorut”-kanavan lisäksi tyhjyyttä ammottavat nyt myös muun muassa ”Blogijuorut”, ”Vlogijuorut” ja ”Turhatjulkkisjuorut”. Kanavien keskustelut on poistettu ja niiden seuraajamäärät on tyhjennetty.

”Julkkisjuorut”-kanavalla oli yli 30 000 käyttäjää Helsingin alueella jo vuonna 2018. Olemme kirjoittaneet Jodelista ja sen juorukanavista ennenkin.

Tässä vielä tiivistys siitä, mikä sovellus on kyseessä.

Saksassa kehitetty keskustelusovellus nousi Suomessa suosioon vuonna 2016. Erityisen suosittu se oli alunperin opiskelijoiden keskuudessa. Palvelua on kuvailtu sosiaalisen median vessanseinäksi. Koko homma perustuu siis anonyymisti kirjoitettaviin viesteihin.

Sovelluksen erikoisuus on se, ettei siellä voi keskustella kenen tahansa kanssa. Keskusteluun osallistuvat on rajattu 10 kilometrin säteellä toisistaan oleviin käyttäjiin. Palvelussa voi kuitenkin itselleen kotikaupungin. Silloin oman alueen ulkopuolella käytäviä keskusteluja pääsee lukemaan, muttei kommentoimaan.

Kiivainta keskustelu on tyypillisesti ollut juuri julkkisjuoruja käsittelevillä kanavilla. Juorukanavista voisi oikeastaan sanoa tulleen synonyymi koko palvelulle.

Esimerkiksi vuonna 2017 Helsingin Sanomat tarttui Jodelissa leviävään kuvaan presidentti Sauli Niinistöstä oluella.

Toisinaan keskustelut ovat äityneet niin ilkeiksi, että ne on voitu tulkita kunnianloukkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen kaltaisten rikosnimikkeiden mukaisiksi.

Keskustelut ovat poikineet poliisitutkintoja.

Ei siis ihme, että kanavat ovat olleet ennenkin sivuston ylläpitäjien toimesta erityisen moderoinnin kohteena.

Jodelin tiedottaja Jodelin tiedottaja Valentin Oswald kertoi Nytille vuonna 2018, että ylläpito tarkkailee ”Julkkisjuorut”-kanavaa säännöllisesti estääkseen väärinkäytön.

Nyt palvelu tilanne on kuitenkin johtanut siihen, että kaikki juoruilua koskevat kanavat on poistettu. Miksi?

Jodelin tiedotteessa kerrotaan, että päätös juorukanavien estämiseen on tehty käyttäjien, somevaikuttajien, tutkijoiden ja toimittajien kuulemisen jälkeen.

Estettyjen kanavien sisällössä on ilmennyt nettikiusaamista ja -häirintää sekä esimerkiksi muiden vartaloiden ja ulkonäön arvostelua. Tiedotteessa Jodelin kerrotaan saaneen useita oikaisupyyntöjä käyttäjiltään, julkisuuden henkilöiltä ja toimittajilta.

Jodelin tunnuslauseena toimii #GoodVibesOnly eli ”pelkästään hyviä viboja”. Tiedotteen mukaan estetyt kanavat ovat ristiriidassa Jodelin tunnuslauseen ja yhteisön sääntöjen kanssa. Ne eivät siis edistä alustalla hyvää henkeä.

Jatkossa Jodelissa on edelleen mahdollista käydä ”tervehenkisiä” keskusteluita julkisuuden henkilöistä. Ne ei kuitenkaan saa rikkoa yhteisön sääntöjä eli oletettavasti niissä ei saa juoruilla. Tiedotteessa juoruilun määritellään olevan ”keskusteluja tai kertomuksia muiden ihmisten yksityiselämistä, jotka ovat epäystävällisiä, halveksuvia tai valheellisia”.

Tiedotteessa kerrotaan, ettei uudistus vaikuta esimerkiksi Big Brotherin ja muiden tv-ohjelmien Jodel-kanavoilla käytävään keskusteluun. Tv-sarjojen tapahtumista keskustelessa kyse on televisiossa tai suoratoistopalvelusta nähdystä sisällöstä, joka on ollut kaikkien saatavilla.

Nyt.fi kirjoitti syyskuussa Jodelin @bigbrother-kanavasta, jossa sarjaa seurataan aktiivisesti sekä kritiikin kohteeksi joutuvat sekä osallistujat että tuotanto.

