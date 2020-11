Lapsella on itsenäinen oikeus yksityiselämään, mutta somevaikuttajien ”lapsisisältöihin” se ei näytä vaikuttavan

Lapsen laittaminen someen on yksi vanhemmuuden valinnoista. Sen seuraukset ovat vielä mysteeri, kirjoittaa Ronja Salmi.

Someni on vakuuttunut siitä, että olen saapunut lisääntyvään elämänvaiheeseen. Algoritmit tuuttaavat minulle jatkuvasti kuvia ja tarinoita vauvoista koululaisiin.

Sisällön määrä ei ole ihme. Moni Suomen blogosfäärin kestotähdistä on muuttunut vanhemmaksi. Vauvamateriaali on myös tavattoman suosittua. Vanhemmuusvaikuttaminen on somessa oma genrensä.

Suloinen sisältö saa minut kuitenkin tuntemaan ristiriitaisia asioita.

Tietysti sisältö viihdyttää minua. Se tyydyttää uteliaisuuttani ja auttaa minua pohtimaan minkälaisia asioita vanhemmuuteen liittyy. Lapset ovat myös tavattoman ihania. Hauskoja, oivaltavia ja liikuttavia.

Toisaalta lapsia kuvataan massiivissa määrin. Usein päivittäin. Osa vaikuttajista jättää lapsen kasvot kuvaamatta, mutta esimerkiksi heidän äänensä voivat kuulua videoilta. Osa sanoittaa yksityiskohtaisella tekstillä lapsensa tunteita ja kokemuksia.

Lapset ovat sisällöissä täysin tunnistettavia hahmoja, persoonia. Vanhempiensa tapaan julkkiksia.

Julkisuudelle altistaminen on oma lukunsa. Kaupalliset yhteistyöt eli mainoskumppanuudet ovat viimeistään herättäneet myös yleisössä kritiikkiä vanhempien valinnoista.

Voiko vauva olla #kaupallinenyhteistyö? Saako lapsella tienata?

Osa vaikuttajista on vastannut kritiikkiin toteamalla, että ansaitut rahat tulevat myös lapsen käyttöön. Perheen taloudellinen hyvinvointi on myös lapsen hyvinvointia. Osa säästää suoraan lapsen tienestit tämän omalle tilille.

Mutta hetkinen. Kuinka vedenpitävä tämä argumentti on?

Esimerkiksi YK:n Lapsen oikeuksien julistus toteaa, että lasta ”ei saa missään muodossa saattaa kaupankäynnin kohteeksi.”

Lauselmaa ei ole tehty keskiluokkaisten blogivauvojen takia, vaan estämään esimerkiksi ihmiskauppaa, mutta lasten oikeudet koskevat toki kaikkia maailman lapsia.

Onko lapsi kaupankäynnin kohde, jos hänen kasvoillaan myydään vaippoja ja ihorasvaa? Onko hän kaupankäynnin kohde, jos hänen läsnäolollaan somessa vanhempi solmii kaupallisen kumppanuuden lastenvaatefirman kanssa? Tai jos vanhemman elinkeino nojaa lapsen elämän eri vaiheiden raportoimiseen sosiaalisessa mediassa?

Aivan uutta lapsitähteys ei toki ole. Lapsuutta ja julkisuutta pohditaan jokaisen laulavan tai näyttelevän lapsen kohdalla. Erona menneisyyden tenavatähtiin on kuitenkin tähteyden alusta, eli tässä tapauksessa sosiaalinen media.

Siinä missä mediaa koskevat lukuisat ohjeistukset siitä miten lasta tulisi kuvata ja altistaa julkisuudelle, somessa säädöksiä ei ole.

Moni somepalvelu on asettanut ikärajan koskemaan sovelluksen käyttöä, mutta mikään ei estä vanhempia itseään tuuttaamasta lastensa elämää kymmenille tuhansille seuraajille. Lapsi voi olla somejulkkis ennen kuin hänellä on itsellään lupa käyttää mitään somea. Ero median tapaan käsitellä lapsia on suuri.

Journalistiset ohjeet, Julkisen sanan neuvosto sekä Lastensuojelun keskusliitto toteavat, että lapsella on oikeus yksityiselämän suojaan. JSN:n muistuttaa että ”lapsen yksityiselämään kuuluvia tietoja saatetaan käyttää välikappaleena henkilökohtaisen, taloudellisen tai muun edun tavoittelussa.” Vastuullisen median periaatteena on, ettei kaikki julkinen ole julkaistavissa.

JSN:n sekä Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet myös toteavat, etteivät vanhemmat ole välttämättä kykeneviä arvioimaan julkisuuden vaikutusta lapseen tai nuoreen. Siksi lapsen edusta huolehtii lopulta toimitus, joka päättää julkaistaanko lasta koskevia tietoja.

Käytännössä siis vaikka lapsen vanhempi antaisi suostumuksen lasta koskevan asian julkaisuun, tulee toimituksen aina varmistaa, ettei julkaisu loukkaa lapsen etua.

Yleisradion ohjeissa mainitaan myös ”lapsen itsenäinen oikeus yksityiselämän suojaan”. Lapsen oikeus yksityiselämään on siis olemassa erillisenä asiana vanhemman yksityiselämästä.

Jos tulkitsen ohjeistusta oikein, niin vaikka vanhempi päättäisi paljastaa yksityiselämänsä koko kansalle, on hänen lapsellaan edelleen oikeus yksityisyyteen. Lapsi ei tule kylkiäisenä. Hänellä on omat oikeutensa. Ainakin Yleisradiossa.

Kaikilla lapsilla on oikeus suojeluun. Missä määrin yksityisyys on suojelua? Onko näkyvyys haitallista? Tarvitseeko lapsi näkyvyyttä? Vai tarvitseeko vanhempi sitä? Missä määrin lapsen tulisi siihen osallistua?

Tiedän että vaikuttajat pohtivat jo nyt näitä kysymyksiä. Se näkyy heidän valinnoissaan. Sometähdillä on kasvottomia, nimettömiä ja sukupuolettomia lapsia. Osa jakaa vauvavuoden, mutta taaperoikäisten lasten kasvot jätetään pimentoon.

Ajatuksena kai on, että vauvat ovat niin geneerisen näköisiä ja vailla tietoisuutta, joten mitäpä väliä heidän kasvoillaan. Tai ehkä ajatus lapsen oikeudesta yksityiselämään syntyy vauvakuplan jälkeen.

Lapset ovat aina olleet vanhempiensa vallan ja valintojen alaisia. Lapsen laittaminen someen on yksi vanhemmuuden valinnoista. Sen seuraukset ovat vielä mysteeri. Yksityisyyden arvo voi olla tähtitieteellinen tulevaisuudessa, tai sitten kaiken taltiointi kiihtyy ja elämme jokainen Truman Show’ssa.

Toistaiseksi en ole osannut ottaa selvää tästä muutoksesta. Olen jättänyt lapsikeskeiset tilit seuraamatta. Ehkä palaan sisältöjen pariin kun lapset ovat varttuneet sen verran, että voivat jossain muotoa ilmaista itse mielipiteensä esillä olemisesta.

Toistaiseksi esimurrosikäisiä ja teinejä näkyy vanhempien tileillä vähän. Ehkä he ovat jo ilmoittaneet, etteivät halua tulla kuvatuiksi.