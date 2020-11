The New Yorker antoi veteraanitoimittajalle potkut tämän paljastettua sukuelimensä Zoom-videopalaverissa

The New Yorker asetti Jeffrey Toobinin työsuhteen katkolle lokakuussa.

Koronavirus on tehnyt työpaikkojen etäpalavereista osan jokapäiväistä arkea.

Samalla asemansa ovat vakiinnuttaneet vitsit, joissa jonkun vitsaillaan vahingossa jättäneet mikin tai kameran päälle. Nyt mahdollisesti vastaava virhe on tapahtunut oikeasti ja johtanut potkuihin.

The New Yorker -lehti on irtisanonut toimittaja Jeffrey Toobinin tutkittuaan tapausta, jossa hän paljasti sukuelimensä lokakuussa Zoom-videopalvelussa käydyn työpalaverin aikana.

Toobinin lausunnon mukaan kyseessä oli vahinko. Hän luuli Zoom-kokouksen kameransa olleen poissa päältä.

Irtisanomisen on vahvistanut tiedottaja Stan Duncan aikakausilehtien kustannusyhtiö Condé Nastin tiedotteessa, kertoo The New York Times. Tiedotteessa Duncan kirjoittaa, että sisäisen tutkinta on saatu päätökseen eikä jälkeen ”hän ei ole enää sidoksissa yhtiöömme".

Toobin, 60, kertoi potkuistaan Twitterissä: ”Minut erotettiin tänään tehtävistäni The New Yorker -lehdessä toimittuani 27 vuotta kirjoittajana. Tulen aina rakastamaan lehteä, ikävöimään kollegoitani ja odotan innolla, että saan lukea heidän töitään.”

The New Yorker asetti Toobinin työsuhteen tauolle lokakuussa sen jälkeen, kun hän paljasti itsensä Zoom-palaverissa, jossa oli hänen kollegoitaan lehdestä ja WNYC radiosta.

Palaverissa käsiteltiin podcast-jaksoa, jota The New Yorker ja yhdysvaltalainen radiokanava ovat yhdessä tuottaneet, kertoo The New York Times. Lehden tietojen mukaan Toobin näytti olevan toisessa videopuhelussa, kun palaverin jäsenet jakautuivat Zoomissa keskustelemaan pienryhmissä.

Varietyn tietojen mukaan Toobinin väitetään masturboineen videopuhelussa, kun työntekijät palasivat pienryhmäkeskusteluista takaisin palaverin Zoom-alustalle. Hän poistui palaverista ja palasi sinne hetken kuluttua.

Lausunnossaan Toobin kertoo kyseessä olleen vahinko: ”Tein kiusallisen typerän virheen, kun luulin, että kamerani oli pois päältä”, hän kertoo viime kuussa Vicelle. Hän pyytää anteeksi vaimoltaan, perheeltään, ystäviltään ja työkavereiltaan.

”Luulin, ettei kukaan voisi nähdä minua Zoom-videopuhelussa. Luulin laittaneeni videokuvan pois päältä.”

Toobin on kirjoittanut The New Yorkeriin vuodesta 1993 alkaen. Hänet tunnetaan myös teoksestaan The Run of His Life: The People v. O. J. Simpson (1996), joka käsitteli Nicole Brown Simpsonin ja Ronald Goldmanin murhia sekä niistä syytetyn O. J. Simpsonin oikeudenkäyntiä. Vuonna 2016 julkaistu The People v. O.J. Simpson -tv-sarja on kirjoitettu kirjan pohjalta.