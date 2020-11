Vibes by Vöner

PIKATESTI

Missä? Mariankatu 18, p. 050 550 6110, vibesbyvoner.com

Koska? Ma–to 11.30–21, pe 11.30–22, la 12–22, su 12–20.

Paljonko? Pääruuat 12,90–16,90 e.

Esteetön? Ei.

Nouto ja kuljetus? Kyllä.

Kruununhaan kivijalkapizzeria, Pizza Express, oli takavuosina monelle tuttu soppi perjantai- ja lauantai-iltaisin. Sieltä lähdettiin Helsingin yöhön täysin vatsoin, tai sinne tultiin vetämään illan välipala pizzan tai kebabin muodossa.

Kun nyt vuonna 2020 astuu sisään Mariankadun entiseen pizzalaan, on vastassa jotain aivan muuta. Pinnat ovat vaaleita ja siistejä, musiikki soi rauhallisena. Kattoon kiinnitetty kuivakukkateos viimeistelee paikan muodonmuutoksen.

Entinen pizzeria on nykyään kebabin lihatonta versiota, seitanista valmistettua Vöneriä, esittelevä ravintola-showroom. Vibes by Vönerin omistaja Siva Parlar kehitti vegaanisen Vönerin tässä samaisessa Kruununhaan liikehuoneistossa vuonna 2017.

Parlar oli myös Pizza Expressin ravintoloitsija.

Perjantai-iltana ravintola on tyhjä. Muutama ruokalähetti hakee tilauksensa. Myöhemmin saamme huomata, että paikan ruuhka-aika alkaa vasta kahdeksan maissa.

Hyväntuulinen tarjoilija neuvoo meitä ruokahalun herättävän ruokalistan kanssa. Kaikki annokset ovat vegaanisia, lukee listan alareunassa. Koska menu on vaihtumassa lähipäivinä, otamme asiakkaiden kestosuosikit: spydärin ja iskenderin. Alkuun ehdottomasti mac’n’cheese eli juustomakaroni sekä ruusukaalit. Jälkimmäinen on ainoa, joka ei löydy uudelta listalta.

Juustomakaroniannos on huikea. Kermaiselta tuntuva makaroni on yhtäaikaisesti syntistä ja elvyttävää. Rapeat, pannulla käyneet Vönerin palaset ja pankomuru, joka on käytännössä karkeaa korppujauhoa, tuovat kaivattua suutuntumaa.

Paistetut ruusukaalit uivat soijapitoisessa kastikkeessa, jonka suolaisuus ylittää valitettavasti korkeankin suolatoleranssin.

Juomalistalta löytyy uusi tuttavuus. Roihuvuoren virvoitusjuoman hennon makea luomu kirsikkakombucha on sopivan hiilihappoisuutensa ansiosta oivaa seuraa rasvan ja suolan kylkeen.

Pääruuat saapuvat. Jo iskender-annoksen näkeminen iskee turnausväsymyksen. Hillitön keko ruokkisi vaikka pienen perheen. ”Se on kyllä ihan oikean kokoinen”, tarjoilija vakuuttelee.

Normaalisti iskenderissä lymyilee kebabin alla kastikkeessa muhinut leipäkasa. Nyt vastassa on rapeaita roomansalaatin sydämiä sitruunakastikkeessa. Muutama pitaleivän palakin löytyy.

Spydärissä on Vöner-suikaleiden ja perunoiden lisäksi herkkusieniä, punasipulia, etikkakurkkua, kesäkurpitsaa ja paikan omaa “ketsuppia”, josta löytyy mukavaa poltetta.

Iskenderkeko hävisi kuin hävisikin. Olo on kuitenkin ähkyn sijaan ihan vain ravittu.

Sekä pyttipannu että iskender havainnollistavat Vibes by Vönerin ideologian. Tarjotaan tuttuja lohturuoka-annoksia raikkaammin toteutettuna.

Vegaanisen Vönerin keksinyt Parlar on tehnyt kulttuuriteon. Hän on nostanut rasva- ja suolapommina pidetyn kebabin ravitsevan ruuan piiriin.