Roosa-Emilia Ronkaisen kaikki vaatteet on ostettu käytettyinä. Kuva Juhani Niiranen / HS­

Käytetyistä vaatteista on tullut helsinkiläisnuorten parissa niin suosittuja, että Uff-myymälöiden uuden valikoiman ensimmäisenä aamuna liikkeisiin jonotetaan. Myös muut vintage-liikkeet ovat huomanneet suosion kasvun, ja asiakaskunta on laajentunut isovanhempiin saakka.

Maanantaiaamuna 9. marraskuuta Helsingin Fredrikinkadun ja Kalevankadun kulmauksessa näyttää siltä, että ilmaisutaidon ja kuvaamataidon lukion oppilaat olisi kammettu koulusta pihalle paloharjoituksen vuoksi.

Paitsi ettei lähistöllä ole lukiota. On vain käytettyjä vintage-vaatteita myyvä Uff-ketjun myymälä.

Uff-myymälöiden valikoima uusiutuu noin 6–7 kertaa vuodessa. Maanantaina marraskuun 9. päivänä oli jälleen uuden valikoiman ensimmäinen myyntipäivä.

Valveutuneet käytetyn muodin shoppailijat tietävät milloin liikkeissä on tarjolla tuoretta tavaraa. Kuva Juhani Niiranen / HS­

Saavumme Uffin Fredrikinkadun myymälään, kun sen aukeamisesta on kulunut 20 minuuttia. Kassajono kiemurtelee jo tuolloin yli kymmenenmetrisenä yläkerrasta alakertaan.

Tunnelma on salamyhkäisen karnevalistinen. Nuoret syynäävät vaatteita ja supisevat hiljaisilla äänillä. Melko nopeasti he nappaavat kiinnostavilta näyttävät kuteet käsiinsä ja suuntavat kassajonoon, joka pitenee minuutti minuutilta.

Liikkeessä on toinenkin jono. Se kiemurtelee myymälän perimmäisestä takanurkasta sovituskopeille. Myyjät pujahtelevat asiakkaiden väleissä ja yrittävät suitsia kokeiltuja kuteita takaisin paikoilleen.

Suurimalla osalla asiakkaista on kasvomaskit yllään. Vaikuttaa siltä, että turvaetäisyydet ainakin yritetään huomioida.

Roosa-Emilia Ronkainen oli saapunut uuden valikoiman jälkeisenä maanantaina Fredrikin kadun Uff-myymälään etsimään juhlamekkoa. Kuva Juhani Niiranen / HS­

Uffilla työskentelevä visualisti Susanne Koskiniemi-Kosunen kertoo, että uuden valikoiman ensimmäiseen päivään liittyvä kuhina on voimistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Uff-ketjun myymälät on jaettu käytettyjen vaatteiden ja vintage-vaatteiden mukaan.

Vintagella viitataan tyypillisesti vaatteisiin, jotka ovat peräisin 1920-1960-luvuilta. Uffilla vintageksi luetaan myös 1970-90-luvuilla sekä 2000-luvun alussa valmistetut vaatteet. Lisäksi on Uff-myymälöitä, joissa myydään hiljattain valmistettuja, mutta käytettyjä vaatteita.

Ainoastaan vintage-vaatteita myyviä paikkoja ovat esimerkiksi Helsingissä Fredrikinkadun, Hakaniemen ja Bulevardin liikkeet. Myös Tampereen Hämeenkadulle on avattu hiljan vain vintage-vaatteisiin keskittyvä liike. Esimerkiksi Jyväskylän ja Turun Uff-myymälöissä vintage-tuotteille on oma osastonsa.

Joni Mäkelä oli saapunut Fredrikinkadun Uff-myymälään koronavirustilanteen vuoksi vasta uuden valikoiman julkaisun jälkeisenä tiistaina. ”Yleensä olen täällä maanantaina ysiltä.” Kuva Juhani Niiranen / HS­

Koskiniemi-Kosusen mukaan Helsingissä etenkin ”Fredan” ja Hakaniemen myymälöihin jonotetaan uuden valikoiman viikkoina maanantaisin jo ennen yhdeksää.

Tälläkin kertaa jono jatkui Fredalla pitkälle alas Kalevankatua jo ennen kuin ovet avautuivat maanantaiaamuna.

Jututimme Uffille saapuneita nuoria.

Yleinen mielipide kuuluu olevan, että uuden valikoiman ensimmäinen maanantai on kavereiden keskuudessa ehdottomasti ”juttu”.

Osa on sitä mieltä, että silloin valikoima on paras. Voi löytää ”spessuja juttuja”. Osa suhtautuu ”pöhinään” ylenkatsoen. He sanovat, että tarjonta ei maanantaina juuri eroa muiden viikkojen valikoimasta ja vaikuttaa sitä paitsi kalliimmalta kuin muina viikkoina.

Oli miten oli, he ovat kaikki päättäneet saapua tänne shoppailemaan arkiaamuna ennen kello kymmentä.

Monet kertovat kiertävänsä maanantaina kaikki kolme vintage-myymälää.

Joni Mäkelän kengät on ostettu Variety Vintage & Second hand -liikkeestä. Kuva Juhani Niiranen / HS­

Helsingin Sanomat arvioi viime vuonna käytettyjen muotivaatteiden suosion kasvavan entisestään vuonna 2020. Käytetyn tavaran ja erityisesti luksukseen kallellaan olevan muodin ja designhuonekalujen myynti on kasvanut viime vuosina huimasti.

Yhdysvalloissa käytettyjen vaatteiden myynnin odotetaan jopa ylittävän pikamuodin ja halpojen ketjuvaateliikkeiden myynnin kymmenessä vuodessa.

Second hand -liikettä ja kahvilaa yhdistelevän Relove-myymälän perustaja Noora Hautakangas on huomannut käytettyjen tuotteiden suosiossa selkeää muutosta kuluneiden vuosien aikana.

Nuoret asiakkaat löysivät Reloven nopeasti liikkeen avattua ovensa noin neljä ja puoli vuotta sitten. Käytetyn tavaran suosion kasvusta kertoo kenties myös se, että viimeisen kolmen vuoden aikana myös keski-ikäiset ja sitäkin iäkkäämmät asiakkaat ovat löytäneet myymälät, Hautakangas sanoo.

Suurin asiakaskunta ovat 25 –40-vuotiaat naiset. Asiakkaat – sekä myyjät että ostajat – jakautuvat Hautakankaan mukaan melko tasaisesti koko vuodelle.

Into Vallinharju & Oona Piippo olivat saapuneet Uffin Hakaniemen myymälään uuden malliston julkasun jälkeisenä tiistaina. Kuva Juhani Niiranen / HS­

Usein ihmiset kuitenkin haluavat tavaroistaan eroon erinäisten ”pesärakennuskausien”, kuten kesä- ja joululomien jälkeen, Hautakangas sanoo. Reloven myymälät olivat koronaviruksen ensimmäisen aallon aikana kiinni noin kaksikuukautta. Sen jälkeen bisnes virkosi entiselleen.

Myytävien tuotteiden osalta kulunut, poikkeuksellinen vuosi on näkynyt siinä, että ihmiset myyvät pois käyttämättömiksi jääviä businessasuja, pukuja ja pikkutakkeja.

Mitään erityisiä Uffin uuden valikoiman ensimmäisen maanantain kaltaisia kävijäryntäyksiä ei myyntipaikkojen vuokraamiseen perustuvassa Relovessa nähdä. Kävijäpiikit keskittyvät kuitenkin aamuihin, Hautakangas sanoo. Myös Reloven asiakkaat ovat siis perillä siitä, milloin uutta valikoimaa on tarjolla.

Yksittäistä selitystä käytetyn muodin suosiolle ei vaikuta olevan.

Uffin Koskiniemi-Kosunen on työskennellyt Uffilla kymmenen vuotta. Lisääntynyt kiinnostus käytettyjä vaatteita kohtaan on hänen mukaansa näkyny Uffin myymälöissä viimeisen viiden vuoden ajan.

Koskiniemi-Kosunen arvioi, että suosion kasvu saattaa liittyä yksinkertaisesti siihen, että se on muodikasta. Muutama vuosi sitten muotiin tulivat 90-luvun mukaiset urheiluvaatteet ja parhaita paikkoja niiden löytämiselle olivat kirpputorit.

Uffille saapuneet nuoret olivat vaihtelevaa mieltä siitä, onko valikoima todella parempi valikioman ensimmäisinä päivinä. Kuvassa Aino Seppä & Elsi Wikman.. Kuva Juhani Niiranen / HS­

Syy saattaa kuitenkin olla myös siinä, että ihmisten ja erityisesti nuorten tietoisuus vaateteollisuuden ongelmista on lisääntynyt.

Alaa varjostavat sekä sen tuhoista vaikutus ilmastoon, että sosiaaliset ongelmat, kuten tekstiilityöntekijöiden kestämättömät olot, lapsityövoiman hyväksikäyttö ja pakkotyö.

Kun pikamuodin ja halpavaatteiden maailmaan perehtyy, saattaa vintageshoppailu tuntua helpottavalta ja ainoalta eettiseltä vaihtoehdolta.

Siihenkin liittyy kuitenkin ongelmia.

Yksi niistä on vaatteet, jotka eivät mene kaupan. Lumppujen ja muiden myymättä jäävien tuotteiden loppusijoitus kuormittaa erityisesti Afrikan maita. Käytettyjen vaatteiden tulva länsimaista haittaa maiden omaa tekstiiliteollisuutta.

Kirpputoreilta ja second hand -liikkeistä etsitään yksilöllisiä asuja. Kuva Juhani Niiranen / HS­

Vintagemuodin suosion kasvaessa myös jälleenmyyntimahdollisuudet ovat lisääntyneet. Lahjoituksiin perustuvien myymälöiden lisäksi suosittuja ovat yksityiset kirpputorit ja nettikirppikset.

Jälleenmyynnin helpottuminen todennäköisesti keventää myös ostopäätöstä. Voihan hutituotteen aina myydä eteenpäin.

HS:n mukaan kullekin suomalaiselle kertyi vuonna 2016 noin 13 kiloa lumppuja.

Käytettynä voi nuorten mukaan löytää ihan koko asun. Kuva Juhani Niiranen / HS­

Ennen uuden valikoiman esittelyä Uffilla järjestetään ”tasarahapäivät”. Vaatteita myydään silloin kahden viikon ajan tasarahalla alkaen 8 eurosta ja päättyen viimeisenä lauantaina ”euron päivään”.

Euron päivän jälkeisenä sunnuntaina suurin osa myymälöihin henkilökunnasta saapuu töihin. Kaupat siivotaan ja uusi valikoima asetellaan esille.

Vaatteet, jotka eivät mene kaupaksi Uffin uutta valikoimaa edeltävillä tasarahapäivillä, lähtevät Koskiniemi-Kosusen mukaan takaisin myymälöiden lajittelukeskukseen Klaukkalaan. Sieltä ne lähetetään todennäköisesti eteenpäin myytäväksi Baltiaan, jossa sääolosuhteet ovat kutakuinkin samanlaiset kuin Suomessa.

Uff-myymälöiden uuteen valikoimaan liittyvä kuhina on hänen mukaansa ”räjähtänyt käsiin” viimeisen kahden vuoden aikana.

Myymälät aukeavat normaalisti kello 10, mutta uuden valikoiman ensimmäisenä maanantaina ovet avataan jo tuntia aikaisemmin.

Viime vuosina tyypillistä on ollut, että asiakkaat suuntaavat ensimmäisenä osastoille, joihin on kerätty suomalaista Marimekkoa ja Vuokkoa. Myös Levi’s-farkut myydään nopeasti pois.

Bändipaidat ovat olleet suosittuja niin kauan kuin Koskiniemi-Kosunen muistaa. Yksittäisiä bändipaitoja on maailmalla vähän, joten joukossa saattaa olla todellisia löytöjä.

Nyt Uffin myymälöihin on lisätty punk- ja goottityylisten vaatteiden osasto, joka on Koskiniemi-Kosusen mukaan kasvattanut selvästi suosiotaan tämän vuoden aikana.

Teo Schifferin mukaan käytettynä löytää oikeastaan kaikkea muuta paitsi alusvaatteita.. Kuva Juhani Niiranen / HS­

Stylisti ja vintage-yrittäjä Juho Pihlajaojan mukaan käyttettyjen vaatteiden suosion kasvu näkyy erityisesti siinä, että pieneenkin kaupunkiin mahtuu nyt tiettyihin tuotteisiin erikoistuneita liikkeitä.

Pihlajaoja perusti oman liikkeensä, Variety vintage & second handin Helsingin punavuoreen toisen myymälän yhteyteen kahdeksan vuotta sitten. Sen jälkeen putiikki on muuttanut omiin tiloihin ja ryhtynyt myymään myös netissä.

Käytettyjä vaatteita eivät enää osta enää ainoastaan nuoret. Kuva Juhani Niiranen / HS­

Variety on kaupunkilaisten kesken tunnettu erityisesti ”eksklusiivisten t-paitojen” valikoimastaan. Sillä tavalla koko kauppa sai aikoinaan alkunsa. Pihalajaoja oli kavereineen kiinnostunut bändipaidoista. Niitä etsittiin, myytiin ja vaihdeltiin. Yhdysvalloissa asuessaan hän huomasi, että paitoja etsivät muutkin.

Käänne vintagen ja käytetyn vaatteen suosiossa tapahtui Pihjalaojan mukaan 2011–2013 -vuosien välillä. Silloin kirpparivaatteita alkoi näkyä myös muusikkojen ja Hollywood-julkkisten yllä.

Nyt suosion kasvu näkyy asiakaskunnan laajentumisena. Ennen käytetyt bändipaidat ja vanhat merkkivaatteet olivat lähinnä pienen harrastelijapiirin kiinnostuksen kohde. Nyt second hand -liikkeissä käyvät myös ne, jotka aikaisemmin vierastivat kirpputoreja, Pihlajaoja arvioi.

Vintagea ei selvästikään nähdä enää vain vanhana ja käytettynä vaan erityisenä ja eksklusiivisena.