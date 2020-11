New Yorkin Rockefeller Centerin perinteinen joulukuusi pystytettiin taas, ja nyt se on harvinaisen surkea näky: ”Oodi vuodelle 2020”

Suuri metsäkuusi on jälleen pystytetty New Yorkin Rockefeller Centerin aukiolle. Sosiaalisessa mediassa monet ovat sitä mieltä, että kuusi näyttää oikein sopivalta vuodelle 2020.

Oli vuosi miten mahdoton tahansa, joulu kolkuttelee silti.

Aattoon on nyt aikaa hiukan yli kuukausi. Kaupungit yrittävät muistuttaa asukkaitaan siitä, että poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta perinteitä on, ja niistä pidetään kiinni myös tänä vuonna.

Toki valmistelut ovat aikansa näköiset. Esimerkiksi Helsingin Aleksanterinkadun joulukatu on tänäkin vuonna valaistu, mutta perinteistä avajaisparaatia ei kuitenkaan järjestetty.

Amerikkalaisille ja elokuvien ja sarjojen kautta myös muulle maailmalle tuttu yltäkylläisen joulunajan symboli on New Yorkin Rockefeller Centerin edustalle pystytettävä joulukuusi.

Tänä vuonna se tuntuu, no, henkivän erityisesti vuotta 2020.

The Rockefeller Centerin kuusi on tuttu esimerkiksi Yksin kotona 2 -jouluelokuvasta. Elokuvassa jouluksi yksin kotiin jäänyt Kevin (Macaulay Culkin) tapaa viimein äitinsä (Catherine O'Hara) joulukuusen alla.

Suuri metsäkuusi on tuotu paikalleen myös tänä vuonna. Noin 23 metriä korkea kuusi kuljetettiin pilvenpiirtäjien edustalle lauantaina 14. päivä marraskuuta.

The Rockefeller Center julkaisi kuusen saapumisesta kuvapäivityksen Twitterissä.

”Antakaamme joulunajanalkaa! Vuoden 2020 Rockefellerin joulukuusi on virallisesti saapunut aukiolle”, twiitissä kirjoitettiin.

Kuvassa pystyyn hinattava kuusi näyttää kiusallisella tavalla sopivan vuoden 2020 symboliksi. Osa sen alaosan oksista näyttää tiputtaneen neulasensa ennen aikojaan.

Kuusi näyttää niin sanotusti hiukan reissussa rähjääntyneeltä. Sitä se The Rockefeller Centerin toisen twiitin perusteella olikin. Viestissä nimittäin toppuutteltiin kommentoijia odottelemaan, että kuusi ehtii toipua matkasta ja että se koristellaan.

BBC:n mukaan joulukuusi saapui New Yorkin osavaltion Onenontan kaupungista. Matka Onenontasta New York Cityyn kesti kaksi päivää.

Kommenteissa kuusi otettiin vastaan surkuhupaisissa tunnelmissa. Sitä pidettiin surullisena näkynä ja eräänlaisena oodina vuodelle 2020.

Myöhemmin keskiviikkona selvisi, että surullisesta kuusesta oli lisäksi löytynyt pieni amerikanhelmipöllö.

Kuusta pystyttäneet työntekijät kuljettivat pöllön villieläinten suojelukeskukseen, kertoo The New York Times. Epäselvää on, missä vaiheessa pöllö on asettunut kuuseen.

The New York Timesin haastattelemat villieläinten suojelukeskuksen työntekijät pitävät epätodennäköisenä sitä, että pieni pöllö olisi viihtynyt puussa koko matkan Onenontasta New Yorkiin. Se on kuitenkin mahdollista, he sanovat.

Vuonna 2020 melkein mikä tahansa tuntuu olevan mahdollista.