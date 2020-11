La Bella Trattoria

Pikatesti

Missä? Capellan Puistotie 2 A, p. 050 444 7774, prestotrattoria.fi.

Koska? Ma–pe 10.30–22, la 11–22 ja su 12.30–21.

Paljonko? Alkuruuat ja salaatit 8,50–15,90 e, pääruuat 10–29,90 e, jälkiruuat 6,50–7, 50 e, lounas 10,40–11,90 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Nouto.

Trendit eivät vaikuta italialaisen ruuan suosioon. Italia pitää paikkaa maailman suosituimpana keittiönä vuodesta toiseen, esimerkiksi syksyllä 2019 se nappasi 34 keittiön joukosta ykköstilan You Gov -yrityksen toteuttamassa kansainvälisessä markkinatutkimuksessa.

Helsinkiin on viime vuosina tullut lisää italialaisia ravintoloita, ja tällä hetkellä tarjonta ulottuu vuonna 1970 Kruununhakaan perustetusta Rodolfosta keväällä Sörnäisiin avattuun, pastoihin keskittyvään Madonnaan. Pizzalla herkutellaan sekä roomalaiseen että napolilaiseen tyyliin.

Kalasataman Redissä saapasmaan keittiötä edustaa parikin ravintolaa, ja kun Redistä kävelee kohti Mustikkamaata, Isoisänsillan kupeesta löytyy La Bella Trattoria.

Presto Trattoriana aiemmin tunnettu ravintola laajeni viime talvena. Remontti valmistui helmikuussa kuukausi ennen kuin korona sulki ravintolat yli kahdeksi kuukaudeksi.

Kolme vuotta Kalasatamassa toimineen La Bella Trattorian sisustus on vaalea ja kodikas. Italialaiset julisteet koristavat seiniä, pöydissä istuu eri ikäistä väkeä pasta bolognesea syövistä pikkulapsista nuoriin pareihin ja perheisiin.

Pitkä ruokalista sisältää italialaisia klassikoita tomaattikeitto zuppa di pomodorosta pasta bologneseen ja risottoihin. Pastojen ja pizzan lisäksi on lihaa, kanaa ja kalaa, joiden kanssa tarjotaan grillattuja kasviksia.

Tilaamme äyriäisiä sisältävän frutti di mare -pastan ja vegetariana-pizzan.

Ennen pääruokia tarjoilija tuo pöytään lämpimiä valkoisen pizzan paloja, joissa maistuu oliiviöljy ja parmesaani. Leipä on niin hyvää, että sitä on pakko pyytää lisää.

Äyriäispastassa oli runsaasti simpukoita ja katkarapuja.­

Äyriäispastassa muhii runsaasti simpukoita ja katkarapuja tomaatti-valkoviinikastikkeessa. Pastaan on jätetty italialaistyylisesti puruvaraa, ja kastikkeen vahvassa maussa on mukava tasapaino. Annos on niin iso, että siitä riittäisi syötävää kahdelle. Tarjoilijalta kuulemme, että annosten jakaminen onnistuu aina, myös lounaalla. Hyvä tieto jatkossa.

Pizzan pohjassa on erinomainen sitko. Sipulin, tuoreiden herkkusienien, paprikan ja artisokan yhdistelmä toimii täytteenä oivallisesti. Viineiksi otamme rennot talon viinit, merlot’n ja pinot grigion, joita omistajat tuovat suoraan Italiasta.

Tiramisu kruunaa aterian. Kostea jälkiruoka tainnuttaa suloiseen nirvanaan, josta ei ehkä pystyisi nousemaan ilman vahvaa espressoa.

Italiassa ruoka vaihtelee pohjoisen risotoista roomalaiseen artisokkaan, ja sesongit määräävät mitä kokataan. Lomalla nautittua paikallisista aineksista valmistettua italialaista ruokaa ei kannata verrata Helsingin italialaisten ravintoloiden antimiin. Sitä paitsi Bella Trattorian lohturuoka maistuu paljon herkullisemmalta kuin esimerkiksi Rooman turistipaikkojen tarjonta.

Kosovolaisten ystävien pyörittämän ravintolan keittiötä johtaa italialainen Armando Buoncuore, ja La Bella Trattorian ystävällinen palvelu kerää kanta-asiakkaat luokseen yhä uudelleen.