Joalin Loukamaa on tykännyt esiintyä ja tanssia lapsesta lähtien. Nyt hän esiintyy ja tanssii työkseen, ja yli kolme miljoonaa ihmistä on kiinnostunut hänestä.

Tilaajille

Joalin Loukamaa on tottunut viettämään aikaa hotelleissa, koska hän kiertää normaalitilanteessa jatkuvasti ympäri maailmaa Now United -yhtyeen kanssa.­

Turkulainen Joalin Loukamaa ei ole tavallinen 19-vuotias nuori nainen.

Se käy konkreettisesti ilmi, kun Loukamaata yrittää tavoitella haastatteluun.

Koska Loukamaa on 3,1 miljoonalla seuraajallaan Instagramin seuratuin suomalainen (toisena on F1-kuljettaja Kimi Räikkönen, jolla on seuraajia miljoona vähemmän kuin Loukamaalla), on ensiksi pakko kokeilla, mitä tapahtuu, jos häntä yrittää tavoitella Instagramissa.