We Jazz -festivaali on yksi niistä syksyn kulttuuritapahtumista, joka peruuntuu tänään voimaan tulevien uusien koronarajoitusten takia.

”Harmillista”, toteaa We Jazz -festivaalin taiteellinen johtaja Matti Nives.

”Tuntuu kuin juuri tänä vuonna olisi ollut erityisen suuri tarve festarin tuomalle piristykselle, musiikille ja kohtaamisille.”

Todellakin harmittaa: We Jazz on itsellenikin ollut jo seitsemän vuoden ajan juuri se juttu, joka katkaisee kaamoksen. Tänä vuonna marraskuun lopun ja itsenäisyyspäivän väliin sijoittuvia We Jazz -konsertteja on odotettu erityisen hartaasti, kun keikat ja konsertit ovat olleet vähissä.

Helsingin kaupungin kielto oli kuitenkin selkeä eikä jättänyt tulkinnan varaa. Nives antaa kiitosta suoraviivaisesta viestinnästä: ”On hyvä, että emme ainakaan edesauta koronan leviämistä. Epidemian hillitseminen on ykkösprioriteetti”, hän sanoo.

We Jazz maksaa ostetuista konserttilipuista rahat takaisin. Korvaavia keikkoja ei ole suunnitteilla.

Tapahtuman järjestäjät ovat Niveksen mukaan tehneet koko syksyn töitä tietoisina siitä, että tapahtuma saatetaan joutua peruuttamaan. ”Harmittaa, että tiimi ei pääse toteuttamaan visioitaan. Silti ei kaduta, että yritettiin”, hän sanoo.

Erityisesti hän sanoo tuntevansa sympatiaa muusikoita kohtaan, joilta ”taas lähti keikka alta”.

Artistit ovat kuitenkin Niveksen mukaan suhtautuneet tilanteeseen kypsästi. Samanlaista paniikkia ja kriisiä kuin keväällä ei enää ollut nähtävissä.

Tyynesti otti asian muun muassa basisti Ville Herrala, jonka soolobassokonsertti jouduttiin perumaan jo kolmannen kerran. ”Ihailen hänen suhtautumistaan”, Nives sanoo.

Onneksi Herralan on määrä esiintyä näillä näkymin kesällä We Jazzin uudella Odysseus-festivaalilla. Tuoreen tiedon mukaan myös ruotsalaissaksofonisti Otis Sandsjö Y-Otis -yhtyeineen sekä sveitsiläisen Lucia Cadotschin Speak Low ovat tulossa Helsingin edustan Lonnan saaressa järjestettävään tapahtumaan.

Kesään on kuitenkin pitkä aika. Mikä olisi Niveksen ielestä hyvä tapa kokea yhteisöllisyyttä koronapoikkeustilassa?

”Nyt jos koskaan on hyvä aika ostaa musiikkia suoraan levymerkeiltä ja artisteilta, jotka kärsivät keikkatulojen menetyksistä”, parhaiten tämä onnistuu yleensä Bandcampin kautta”, Nives sanoo.

Hän muistuttaa, että myös levykaupat palvelevat ja niissä on yleensä huolehdittu myös turvallisuudesta. ”Ainakin We Jazz -levykaupalla tarjoamme maskit ja käsidesit sekä muistutamme turvallisista etäisyyksistä.”

We Jazz -kauppa suunnittelee joulun alle myös pienimuotoisia kirjamyyjäisiä.

Radiokin on Niveksen mukaan mukavan interaktiivinen väline etäyhdessäoloon. Nives toimittaa rumpali Teppo Mäkysen ja Ville Herralan kanssa Jazz kiinnostaa -ohjelmaa Radio Helsingissä.

Vaikka tämän vuoden festari peruuntui, Nives lohduttautuu visioimalla jo ensi vuotta. ”Tulossa on myös useita uusia We Jazz -levyjä. Olemme myös tekemässä uutta lehteä. Kaikki tämä on hyvin inspiroivaa ja luo uskoa tulevaisuuteen.”

Hän sanoo odottavansa innolla tapahtumia, joissa pääesiintyjänä ei ole koronavirus ja turvatoimet.

