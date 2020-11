Flavourium

Pikatesti

Missä? Fredikanterassi 1 (Tripla, 5. krs), p. 040 021 9921, flavourium.fi.

Koska? Ke–la 16–22.

Paljonko? Cocktailit 12,50–18 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Ei.

Kauppakeskus Triplan viidennen kerroksen Flavourium-ravintola ei ehtinyt olla montaa kuukautta auki ennen kuin koronaviruspandemia pakotti sen sulkemaan ovensa. Silloin Flavouriumin ruokapuolta mainostettiin näköalaravintolaksi. Sieltä avautuvatkin esteettömät maisemat kohti eteläisempiä kaupunginosia kuten Alppiharjua ja Kalliota.

Pimeänä lokakuun iltana emme ole kuitenkaan saapuneet nauttimaan näköaloista, vaan tarkoitus on testata Flavouriumin cocktailbaarin antimia.

Oluthanoja täällä on vain yksi, mutta limonadihanoja löytyy kaksi. Flavouriumin omistajat Timo Siitonen ja Matti Santala valmistavat omia virvoitusjuomia Teurastamolla, jossa heillä on myös ravintola Kellohalli. Omat limonadit käyvät myös pitkien juomien pohjaksi.

Siitonen ja Santala ovat modernin suomalaisen cocktailkulttuurin tunnettuja nimiä. Heidän 2007 Annankadulle avaamansa A21 oli palkittu uuden käsityöcocktailkulttuurin airut, joka ennen muita cocktailbaareja nosti aktiivisesti esille kotimaisia makuja ja kehitti perinteisten juomien rinnalle innovatiivisia cocktailkonsepteja.

Triplassa tämä makuihin keskittyvä liikeidea saa kunnianhimoisimman muotonsa, kun ruoka, cocktailit sekä makujen historia ja tiede saavat kaikki tilansa samassa paikassa.

Ennen koronaviruskriisiä Flavouriumin cocktaillista oli runsas ja osin haastavakin. Se jakautui neljään osaan. Oli A21:n klassikkojuomasekoituksia vanhoina ja uusina versioina. World Tour -osuus esitteli makuja maailmalta, Pohjoismaat käsiteltiin omassa osiossaan. Senses-otsikon alta löytyivät perusmaut makea, hapan, karvas, suolainen ja umami cocktailien muodossa.

Nyt lista on suoraviivaisempi ja kaksi viimeistä osiota on jätetty pois. Sääli, sillä juuri Senses-listan epätavalliset maistelucocktailit olivat kiehtovia. Mutta on tietysti mahdollista, että ne olivat liiankin jännittäviä.

Myös Flavouriumin ruokapuoli uudistettiin tauon aikana. Cocktaillistassa elävän World Tour -makumatkan ajatus ohjaa nyt myös ruokalistaa, ja ruokailijat pääsevät valitsemaan illallisensa eksoottisten matkakohteiden inspiroimista annoksista. Jokaiselle ruokalajille on kehitelty myös oma cocktailinsa, joita ei löydy drinkkilistalta.

Tällä kertaa vertailemme vain cocktaileja. Otamme rhuba-nimisestä cocktailista klassisen version ja Flavouriumin 2020-version. Molemmat ovat vodkapohjaisia, mutta martinilasista tarjoillussa klassisessa versiossa on räjähtävän raikas basilikan maku, ja kirpeyden pyöristää hunaja.

Klassisessa rhubassa maistui basilika räjähtävän raikkaasti.­

Rhuban 2020-versio tarjoillaan grogilasista ison jääkuution kanssa, ja se on kirkastettu. Raparperin maku pääsee paremmin esille, ja vodkakin hieman maistuu.

Edellisellä visiitillä suurimman suosion sai mai tai -tyyppinen barbados falernum, jossa oli käytetty itsetehdyn falernum-maustesiirapin lisäksi kirkastettua maitoa.

Kirkastetun maidon käyttö cocktaileissa oli suosittua 1800-luvulla, koska se pehmensi raa’an alkoholinmaun, ja pullotettuna nämä juomasekoitukset säilyivät pitkään. Viime aikoina kirkastetun maidon lempeä maku on tehnyt jälleen paluun cocktailpiireissä.

Barbados falernumissa maidon hento maku ei varsinaisesti tullut esille karvasmantelisen falernumin alta, mutta se pyöristi kahden eri-ikäisen rommin purevuuden erittäin pehmeäksi.

Flavouriumin cocktailbaari on kuin jättiläismäinen musta kuutio. Seitsemän metriä korkea halli on sekä innovatiivinen cocktailbaari että erilaisiin makuihin keskittyvien tapahtumien estradi.

Pimeän salin päädyssä loistaa houkuttelevasti valaistu baaritiski, eikä tila taustamusiikkeineen ole lainkaan kolkko, vaan sen hämärä pikemminkin kutsuu harvalukuiset asiakkaat syleilyynsä.

Itse istuimme baaritiskille. Onni oli myötä, kun baarin takana huseerasi toinen omistaja, cocktailmestari itse eli Timo Siitonen.

Hänen kertomuksensa kokemuksistaan kansainvälisissä cocktailbaareissa tekivät juomien nauttimisesta todellista makumatkailua.