Tällainen on Megan is Missing, tämän hetken kohutuin ja puhutuin kauhuelokuva – vuoden 2011 ”valistusfilmistä” tuli yllättäen valtava somehitti

Vuonna 2011 halpiskauhuelokuva Megan is Missing jäi ilmestyessään vähälle huomiolle, mutta nyt siitä on tullut ilmiö Tiktok-sovelluksessa. Sovellukseen on tehty lukuisia videoita, joissa reagoivat elokuvan järkyttäviin kohtauksiin.

Megan is Missing -elokuva sai ensi-iltansa 2011, mutta Tiktokin ansiosta siitä on tullut yksi vuoden 2020 popkulttuuri-ilmiöistä.­

Tiktokissa leviävät nyt videot, joissa käyttäjät reagoivat Megan is Missing -nimiseen kauhuelokuvaan ja varoittavat muita katsomasta sitä.

Amerikkalaiselokuvasta on siis tullut aito someilmiö. Aihetunniste #meganismissing on kerännyt sovelluksessa lähes 300 miljoonaa katselukertaa. Aiheesta ovat kirjoittaneet esimerkiksi Insider ja Refinery29.

Syynä somesuosioon on se, että elokuva on – ainakin monien Tiktok-käyttäjien mielestä – äärimmäisen pelottava ja järkyttävä.

”Katso tämä elokuva omalla vastuulla. En halua nähdä sitä ikinä uudestaan. Olen ikuisesti traumatisoitunut”, eräs Tiktok-käyttäjä kirjoittaa videonsa kuvauksessa.

Erikoisen asiasta tekee se, että Megan is Missing on jo yhdeksän vuotta vanha elokuva. Pieni, tuntemattomien tekijöiden indieteos jäi myös ilmestymisvuonnaan 2011 vähälle huomiolle – mutta nyt sitä huomiota on toden teolla tullut.

Mistä siis on kyse?

Megan is Missingiä on hankala löytää katseltavaksi virallisia teitä. Elokuvaa ei löydy tunnetuista suoratoisto- tai vuokrauspalveluista, ainakaan niiden Suomen valikoimista. Amazonin Prime Video -palvelussa se on tällä hetkellä vuokrattavana, mutta vain Yhdysvalloissa.

”Epävirallisena” versiona elokuva löytyy Youtubesta. Yksittäinen käyttäjä on ladannut elokuvan sinne neljä vuotta sitten. Youtubessa katseluita on kertynyt yli 4,5 miljoonaa kertaa.

(Varoitus: teksti sisältää joitakin paljastuksia elokuvan juonesta.)

Michael Goin käsikirjoittama ja ohjaama Megan is Missing on niin sanottu found footage -elokuva. Se on koostettu muun muassa videopuheluiden tapaan kuvatuista kohtauksista sekä videokameramateriaalista, jotka on muka ”löydetty” jälkikäteen.

Vaikka elokuva on täyttä fiktiota, siihen on näin yritetty saada aitouden tuntua ja tehokkuutta. Tyyli on tuttu esimerkiksi Blair Witch Project- ja Paranormal Activity -kauhuelokuvista.

Megan is Missing kertoo kahdesta teini-ikäisestä koululaisesta, 14-vuotiaista Meganista (Rachel Quinn) ja Amysta (Amber Perkins). Megan on suosittu tähtioppilas, Amy taas hiljainen ja syrjäänvetäytyvä. He ovat kuitenkin parhaita ystävyksiä. Meganilla on perhesuhteisiin liittyviä traumoja ja hän puhuu niistä Amylle kaksikon välisissä videopuheluissa.

Megan tutustuu netissä 17-vuotiaaksi skeittariksi esittäytyvään Josh-poikaan. Josh vaikuttaa Meganista kiinnostavalta ja he puhuvat pitkiä videopuheluita – tosin Megan ei näe Joshin kasvoja, sillä jälkimmäinen väittää tietokoneensa kameran olevan rikki.

Sitten Megan katoaa jäljettömiin. Amy epäilee Joshilla olevan osuutta siihen ja ilmoittaa hänet poliisille. Viranomaiset eivät kuitenkaan löydä Megania tai Joshia, vaikka tapaus nousee isoksi uutisaiheeksi. Amy ryhtyy etsimään ystäväänsä myös omin päin. Ikäviä asioita seuraa.

Elokuvan alkuperäinen juliste.­

Megan is Missing oli Goin ensimmäisiä ohjaustöitä. Sen jälkeen hän on ohjannut ja kuvannut esimerkiksi Gary Oldmanin ja Emily Mortimerin tähdittämän elokuvan Mary (2019) sekä jaksoja moniin tunnettuihin tv-sarjoihin, kuten American Horror Storyyn, Riverdaleen ja Pretty Little Liarsiin.

Goi on kertonut tuottaneensa Megan is Missingin aikoinaan kokonaan itse, koska uskoi ettei saisi niin ”armottoman synkälle” käsikirjoitukselle ketään ulkopuolista rahoittajaa. Budjetti oli minimaalinen, 35 000 dollaria. Elokuva kuvattiin jo 2006 ja levitykseen se pääsi vasta 2011.

Levitys oli tuolloin hyvin pienimuotoista ja kritiikkejä ilmestyi lähinnä kauhuelokuviin erikoistuneilla sivustoilla. Arviot olivat vaihtelevia, mutta joissain niistä elokuvaa pidettiin tehokkaana.

Kritiikkiä elokuva sai nuorten tyttöjen seksualisoinnista sekä seksuaalisen väkivallan kuvauksesta, jota pidettiin erityisen kyseenalaisena päähahmojen ollessa alaikäisiä. Uudessa-Seelannissa elokuvan dvd-levitys kiellettiin tästä syystä.

Megan is Missing ei kuitenkaan noussut suureksi puheenaiheeksi ja hukkui pienten indie-kauhuelokuvien massaan.

Mutta muutamaa vuotta myöhemmin se alkoi löytää uutta yleisöä netin kautta.

Sana elokuvasta alkoi kiertää katselijoiden keskuudessa jo muutama vuosi sitten. Mediatkin tarttuivat aiheeseen silloin tällöin ennen tätä syksyä: esimerkiksi brittiläinen sensaatiolehti Express kirjoitti ”järkyttävästä ja kielletystä” elokuvasta 2018, kun se oli noussut Google-hakutuloksissa.

Jätti-ilmiöksi Megan is Missing nousi kuitenkin vasta nyt, syksyllä 2020, Tiktokin kautta.

Lukuisissa viime viikkoina julkaistuissa Tiktok-videoissa nuoret kuvaavat reaktioitaan elokuvan katsomiseen. Videoiden alussa tiktokkaajat alkavat usein katsoa elokuvaa kasvot peruslukemilla. Alkuun on saatettu lisätä teksti ”minä ennen Megan is Missing -elokuvan katsomista.” Sitten katsojien ilmeet alkavat muuttua.

”En olisi uskonut, että se voi olla niin paha. Nyt minua pelottaa mennä ulos”, eräs käyttäjä kommentoi.

”Elokuvan viimeisten 20 minuutin pitäisi olla laittomia”, toisessa videossa kommentoidaan.

Marraskuun puolessavälissä Megan is Missingin ohjaaja Michael Goi päätti osallistua keskusteluun. Hän jakoi Tiktokissa oman varoitusvideonsa.

Siinä hän varoittaa muun muassa, ettei elokuvaa ”kannata katsoa yksinään tai keskellä yötä”. Erikseen hän mainitsee elokuvan kohdan, jossa ruudulle ilmestyy ensin teksti ”valokuva numero yksi” (eng. ”photo number 1”) – ja sen jälkeen kyseinen valokuva.

”Jos näet näytölläsi sanat ’kuva numero yksi’ sinulla on noin neljä sekuntia aikaa pysäyttää elokuva, ennen kuin alat nähdä asioita, joita et välttämättä tahtoisi nähdä.”

Videon lopussa Goi vielä pyytää anteeksi niiltä, jotka ovat ehtineet jo nähdä elokuvan ja järkyttyneet sen sisällöstä. Goin videota on katsottu Tiktokissa yli 10 miljoonaa kertaa.

#meganismissing-tägillä varustettuja videoita on katsottu Tiktokissa satoja miljoonia kertoja.­

Megan is Missing on rosoinen ja halvan näköinen elokuva, eikä pitkään kestävä pohjustus oikein jaksa pitää mielenkiintoa yllä. Loppupuolella kuitenkin on muutamia kieltämättä järkyttäviä kohtauksia. Niistä pahimmat sisältävät raakaa seksuaalista väkivaltaa ja nöyryytystä.

Katsojalle ei näytetä yksityiskohtia, mutta kohtausten häiritsevyyttä lisää se, että henkilöhahmot ovat elokuvan tarinan mukaan alaikäisiä.

Kaikki on tietysti lavastettua ja Goi on haastatteluissa sanonut, että kuvauksissa nuorten näyttelijöiden vanhemmat olivat jatkuvasti mukana hänen omasta vaatimuksestaan.

Goi on lisäksi kertonut tehneensä elokuvan eräänlaiseksi valistukseksi, varoittamaan katsojia etenkin internetissä vaanivista lasten hyväksikäyttäjistä. Elokuva on kirjoitettu hänen mukaansa tosielämän lapsikaappaustarinoiden pohjalta.

Goi sai alusta asti elokuvalleen tukea Mark Klaasilta, joka perusti vuonna 1994 KlaasKids-lastensuojelusäätiön tyttärensä jouduttua henkirikoksen uhriksi.

Megan is Missingiä katsoessa tuntuu kuitenkin lähinnä siltä, että Goi on yrittänyt saada aikaan mahdollisimman rajun ja huomiota herättävän kauhuelokuvan. Se tekee kokonaisuudesta ongelmallisen: onko elokuva niinkään ”valistusta”, vai vain aihepiirinsä kauheuksilla mässäilevää eksploitaatiota?

Australialainen elokuvatutkija Alexandra Heller-Nicholas kallistuu vuonna 2017 The Guardianissa julkaistussa, aitojen henkirikosten inspiroimista elokuvista kertovassa artikkelissa jälkimmäiseen.

”Goin motiivi oli epäilemättä positiivinen... (--) mutta silti se näyttää ja tuntuu eksploitaatioelokuvalta”, Heller-Nicholas sanoo.

Michael Goi on ladannut varoitusvideonsa jälkeen Tiktokiin lisääkin Megan is Missingiä käsitteleviä videoita. Niistä uusimmassa hän kiittää lämpimästi ”Tiktok-faneja” elokuvan noususta Imdb-tietokannan suosituimpien hakujen listalle.

Marraskuun lopulla julkaistussa Entertainment Weeklyn haastattelussa Goi pysyy yhä kannassaan, että Megan is Missing on tehty varoittamaan netin vaaroista – mutta ei sulje pois esimerkiksi ajatusta elokuvan jatko-osasta.