Tiistaina sosiaalinen media täyttyi Spotifyn artisti- ja kappalelistoista, kun käyttäjät halusivat näyttää, mitä ovat kuunnelleet vuoden aikana.

Vuosi 2020 saatetaan muistaa muusta kuin musiikin kuuntelusta ainakin, jos meemeihin on uskominen.­

Taas on se aika vuodesta, kun Spotifyn käyttäjät voivat omilla somekanavillaan esitellä, kuinka hyvää (tai huonoa) musiikkia kuluneen vuoden aikana on tullut kuunneltua.

Musiikin suoratoistopalvelu Spotify julkaisi käyttäjilleen tiistaina vuosittaisen Vuosi paketissa -listan (eng. ”Spotify wrapped”), joihin palvelu on kerännyt tietoa käyttäjistään kuluneelta vuodelta.

Vuosi paketissa -listat näyttävät muun muassa, mitä artisteja ja kappaleita käyttäjä on kuunnellut eniten kuluneen vuoden aikana. Lisäksi niistä selviää, kuinka monta minuuttia käyttäjä on kuluttanut musiikkipalvelun parissa vuoden aikana sekä mitä musiikkigenreä ja podcasteja he ovat kuunnelleet eniten.

Koska vuosi 2020 on koronaviruspandemian vuoksi monin tavoin poikkeuksellinen, myös Spotifyn listauksesta on havaittavissa pientä ironiaa.

Musiikkipalvelu muun muassa kiittää käyttäjiään ”kaikista 67 kuukaudesta, jotka vuosi 2020 on kestänyt” ja toteaa, että käyttäjien suosikkiartistit ovat pysyneet heidän rinnallaan vuoden ajan – aivan kuten huonekasvit.

Spotifyn muistuttaessa käyttäjiään siitä, millaista musiikkia he ovat kuluneen vuoden aikana kuunnelleet, moni alkoi pohtia kulunutta vuotta ylipäätään. Esille nousevat koronaviruspandemian ja omaehtoisen karanteenin herättämät tuntemukset.

Meemeissä ihmisten top-listoille pääsevät muun muassa hermoromahdukset, lukemattomat Netflixin parissa kulutetut tunnit, maskien aiheuttama ihottuma ja käsien peseminen.

Musiikkipalvelun pitkäaikaisemmat käyttäjät vitsailivat, kuinka vuodesta toiseen top-artistien listalta löytyvät samat artistit, kuten esimerkiksi Drake.

Osa halusi myös koota listoja, joissa esitellään kappaleita tai ”kappaleita”, joista vuoden kuunnelluimmat -lista olisi voinut muodostua. @tyhmatmeemikuvat-tilin julkaisussa vuoden top kolme -kappaleet ovat Popedan Lihaa ja perunaa, Samuli Edelmannin Tähtipölyä ja Crazy Frogin Axel F. Kaikki tietysti kirjoitettuna päin prinkkalaa.

Sen sijaan Simpsonit -sarjan fanisivuston koko viiden kappaleen kärki muodostuu sarjan hahmon Kirk Van Houtenin kappaleesta Can I borrow a feeling? Toisessa kuvassaan @thesimpsonslab-sivusto kritisoi ihmisten tarvetta jakaa omat kuuntelulistansa sosiaaliseen mediaan.

Spotify testaa parhaillaan myös uutta ”tarinaominaisuutta”, josta uutisoi esimerkiksi Mashable. Tarinaominaisuuden testiversio on näkyvillä ainakin Iphonen käyttäjille, jotka ovat päivittäneet sovelluksen uusimman version.

Kuvasta näkee vasempaan ylälaitaan ilmestyneen tarinaominaisuuden.­

Alun perin Snapchatista tuttu tarinaominaisuus löytyy nykyään lähes kaikista suurimmista sosiaalisen median palveluista. Viimeisimpänä sen otti käyttöön marraskuussa myös Twitter, jossa ominaisuus kulkee nimellä ”fleets”.

Spotifyn tarinaominaisuuden sisältö koostuu ainakin tällä hetkellä musiikinkuuntelupalvelun omasta sisällöstä. Yksi testiversion tarinoista löytyy Christmas hits -soittolistalta.

Listan alussa olevasta kuvakkeesta painamalla käyttäjä pääsee katsomaan videoita, joissa julkisuuden henkilöt kertovat lempijoululaulujaan. Ensimmäisenä videolla laulaja–lauluntekijä Gwen Stefani suosittelee omaa joululauluaan You Make Me Feel Like Christmas (2017).

Ominaisuus tuntuu hieman kummalliselta lisäykseltä palvelulle, joka keskittyy lähinnä musiikin kuunteluun, Mashablen artikkelissa todetaan.

Ehkä Spotifyn kannattaisikin keskittyä miettimään, kuinka Vuosi paketissa -koosteista saataisiin kaikki ilo irti. Ne ainakin nähtävästi puhuttavat ihmisiä.