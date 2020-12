Miikka Lommi on yksi Suomen tunnetuimmista musiikkivideo-ohjaajista. Nyt hänellä on Instagramissa valokuvaprojekti nimeltä Pylly on pop.

Esimerkkejä Pylly on pop -tilin otoksista.­

Jotkut avaavat oven jo valmiiksi ilman housuja. Osan kanssa rupatellaan ensin niitä näitä ja pohditaan, mitä ajatuksia oma keho herättää. Sen jälkeen vasta housut pois ja kuvaamaan.

Tähän mennessä Miikka Lommi on kuvannut noin 50 erilaista pyllyä ihmisten kodeissa. Kuvat hän lisää Pylly on pop –nimiselle Instagram-tilille.

”Pyllyistä tulee hyvä mieli”, Lommi kertoo puhelimessa kotoaan Vantaalta.

Valokuvaprojektin sanoma on Lommille yksinkertainen: pyllyt ovat parhaita ja siksi POP!

”Mikä voima pakaroissakin on! Elämä on iisimpää, kun jaksaa nousta sohvalta. Omaa pyllyään kannattaisi taputella ja ajatella, että se on hauska.”

Instagramissa Lommi tunnetaan nimimerkillä Vantaalainenmies. Ensimmäisen pyllyn hän kuvasi tammikuussa. Lommi meni ”parin tutun tyypin kotiin” ja kuvasi pyllyjä lasien läpi.

Silloin Lommi ajatteli, että hän tekisi pyllyistä seinäkalenterin, jossa on lähikuvia takamuksista erilaisten pintojen läpi. Kuvien ottaminen kavereiden keittiössä inspiroi laajempaan valokuvausprojektiin.

Lommi halusi kuvata pyllyjä ”arkisissa asioissa” niiden ”luonnollisessa ympäristössään” eli ihmisten kotona.

”Usein kehoa kuvataan niin, että joku on alasti jossain niityllä ilman mitään kontekstia. Ollaan vain alasti”, Lommi sanoo.

Moni on katsonut Lommin töitä, ehkä tietämättään, jo ennen Instagramin pyllyprojektia. Hän on nimittäin yksi Suomen merkittävimmistä musiikkivideo-ohjaajista.

Lommi on ohjannut musiikkivideot muun muassa Bomfunk MC’s:n legendaariseen Freestyleriin, The Rasmuksen F-f-f-fallingiin ja Jenni Vartiaisen En haluu kuolla tänä yönä -hitille.

Viimeisimpänä hän ohjasi Alman Have you seen her? -esikoisalbumille kolme musiikkivideota. Tällä hetkellä Lommi työskentelee mainosvideoiden ohjaajana.

Musiikkibisneksessä pyllyllä on paikkansa. Kaikista musiikkialan takamuksista on viime vuosina kohistu eniten räppäri Nicki Minajin pyllystä.

Vuonna 2014 Nyt-liite kirjoitti, kuinka peppu valtasi populaarikuvaston. Samoihin aikoihin alettiin puhua belfieistä, eli peilin kautta otetuista omakuvista, jossa pylly näyttää mahdollisimman pyöreältä.

Myös Lommi on kuvannut pyllyjä ennenkin. Vuonna 2013 hän ohjasi Femme En Fourrure -elektroduon Pretty boy -kappaleelle musiikkivideon, jossa pyllyt hötkyvät raivokkaasti. Samana vuonna Rosa Meriläinen kirjoitti kolumnissaan, kuinka videon takamukset ”uhmaavat ja syyttävät kaikkia meitä katsojia, jotka olemme jäseniä tässä yhteiskunnassa, jossa naisen ruumis on alistettu myyntiartikkeliksi ja jopa väkivallan kohteeksi”.

Youtubessa musiikkivideon näkeminen edellyttää kirjautumista ja yli 18 vuoden ikää, koska ”video ei ehkä sovi kaikille katsojille”.

Pylly on pop -projektissa Lommi halusi tutkia, miten hän voisi kuvata pyllyjä uudella tavalla. Hän puhuu ”normcore-pyllyilystä”.

Siinä ei haeta mahdollisimman hyvännäköisiä pyllyjä, vaan mahdollisimman arkisia.

Valokuvia Lommi ei käsittele ollenkaan, eikä hän käske kuvattaviaan asentoihin, jotka korostaisivat esimerkiksi kauneusihanteen mukaisesti pyllyn piukeutta.

Projektia varten hän hankki ”paskoja kameroita”, eli vanhoja Canonin Ixus-kameroita 2000-luvun alusta.

Lommi haluaa, että kuvissa näkyy ilo ja hassuttelu.

”Ollaan dorkan näköisissä, tavallisissa asennoissa tai sitten tehdään jotain hassua.”

Yhdessä kuvassa istutaan kosketinsoittimen päällä, toisessa pyllyn ympärille on kierretty sininen valoköynnös.

”Kun leikki loppuu, elämästä tulee vitun tylsää”, Lommi sanoo.

Kuvattavien kanssa hän puhuu ”pyllyttämisestä”. Sillä tarkoitetaan istumista paljailla pakaroilla erilaisiin, ei ehkä niin tavanomaisiin paikkoihin.

Suomen vanhalle kansalle pyllyttäminen oli naisten oikea ammatti. Kun nainen seisoi karjalaitumella alaruumis paljaana, karhut ja muut pedot pysyivät poissa.

Pyllyprojektillaan Lommi haluaa murtaa kehohäpeää. Se istutetaan ihmisten päähän jo lapsena, hän sanoo. Jos esimerkiksi takamuksen vako vilkkuu vahingossa, torutaan että nyt housut ylös, pylly piiloon.

”Itselläni on kaksi lasta ja olen itse ollut lapsi, niin muistan sen tosi tarkkaan.”

Vaikka ihmisellä ei välttämättä olisi syömishäiriötä, on monella jonkunlaista kehovääristymää, Lommi muistuttaa. Sen hän on huomannut pyllyprojektia tehdessään ja kuvatessaan artisteja vuosien varrella.

Moni puhuu ”huonoista puolista” ja kieltää kuvaamasta tietystä kuvakulmasta tai paikasta.

Yhden kuvaussession aikana Lommi räpsii noin 200 kuvaa. Jokainen kuvattava valitsee itse, mitä sosiaalisessa mediassa voi julkaista.

”Silloin voi hahmottaa ihmisten kehohäpeät. Millaisen pyllyn kukin haluaa itsestään nähdä.”

Suoraan edestäpäin otetut kuvat jäävät Lommin mukaan lähes aina valitsematta, koska silloin pylly näyttää ”flätiltä” eli littanalta.

Paras tapa lempeämpään suhtautumiseen omaa kehoa kohtaan on Lommin mielestä olla kuvattavana ja katsoa itseään peilistä. Sen hän on oppinut vuosien myötä.

”Olen hävennyt omaa kehoa ja kokenut, että yhteiskunta on saanut sen aikaiseksi. Nyt mulle on ihan sama, mitä mun kehosta sanotaan”, hän sanoo.

Pyllyissä on lisäksi samaa kaksinaismoralismia kuin alastomuudessa ylipäätään: miehen pylly on humoristinen, naisen seksuaalinen. Lommista asetelma tuntuu olevan vihdoin muuttumassa.

”Ihannemaailmassa kaikki pyllyt olisivat vapaita.”

Kun tarkastelee Pylly on pop –pyllyjen variaatiota, on helppo huomata, että suurin osa on hoikkien naisoletettujen pyllyjä. Kaikki pyllyt ovat lisäksi valkoisia.

Suurin osa Lommille tulevista yhteydenotoista on naisilta. Se kuvastaa Lommin mukaan hyvin sitä, miten naisten kehoasioista ja ulkonäköpaineista puhutaan julkisuudessa ylipäätään enemmän kuin miesten.

”Sanotaan, että kymmenestä yhteydenotosta yksi voi olla mieheltä.”

Yhteiskunnan fat shaming eli lihavien häpäisy ja lihavuuspelko vaikuttavat sen sijaan siihen, että ”harva isokokoisempi” haluaa tulla kuvattavaksi, Lommi kertoo.

Ruskeita pyllyjä on Lommin mukaan vaikea saada projektiin mukaan, koska rodullistetun ihmisen keho seksualisoidaan ”sata kertaa kovempaa” kuin valkoisen.

”Tämä perustuu keskusteluihin ruskeiden kanssa. Se ei ole mun oma mielipide.”

Lommista on ”perseestä”, ettei kaikkia voi kuvata samalla tavalla.

”Totta kai toivon, että kaikki pyllyt voisivat olla mukana. Seksualisoinnin pitäisi loppua.”

Lommi korostaa, että POP ei ole paikka, jossa käsitellään seksuaalisuutta. Siinä kuvataan pyllyjä.

Koska Lommi on mies ja kuvaa pyllyjä, eniten vielä naisten pyllyjä, kysellään hänen motiivejaan projektiin usein. Lommi tietää, mitä hänestä saatetaan tämänkin jutun jälkeen ajatella.

”Voidaan sanoa, että vitsi mikä pervo. Kuvaa pyllyjä.”

Kommentteja tulee lähinnä miespuolisilta, tutuilta ja tuntemattomilta. Jotkut kaverit ovat kyselleet, ’onko siistiä kuvata niitä perseitä'. Sitten on hekotettu.

”Vastaus on se, että kannattaa miettiä miksi ajattelee noin. On sosiaalista älykkyyttä erottaa seksuaalisuus ja alastomuus toisistaan”, Lommi sanoo.

Hän uskoo, että juuri häpeä aiheuttaa naureskelun ja tuomitsemisen: moni haluaisi olla kehovapaa, muttei kehtaa.

Lommia turhauttaa ajatus siitä, että mies olisi väistämättä epäilyttävä irstailija, jos hän haluaa käsitellä alastomuutta.

”Kyllä mä välillä toivoisin, etten olisi cis-mies”, Lommi sanoo.

Toisaalta tuntuu tärkeältä, että juuri hän kuvaa pyllyjä. Lommi kokee voivansa vaikuttaa haitalliseen ja stereotyyppiseen mieskuvaan, jossa mies näkee seksiä joka paikassa eikä osaa olla kehoasioissa sensitiivinen.

”Mäkin voisin olla tekemättä tällaista, mutten jätä tekemätä, koska on tärkeää, että pyllyjä kuvataan. Mäkin olen aikuinen mies. Koen, että se on silloin vielä tärkeämpää. Voin osoittaa, ettei tarvitse perseillä viimeisen päälle ja osoittaa, että miehissä on feministejä.”

Lommista tuntuu, että hän aikoo jatkaa Pylly on pop -projektia pitkään. Tulevaisuudessa hän haluaisi tehdä kuvista ainakin valokuvanäyttelyn, pyllypelikorit, -palapelin ja -tarroja.

Projektin aikana on myös syntynyt idea lyhytelokuvasta, jossa kellään ei olisi housuja.

Lommi ei halunnut itsestään tähän juttuun kasvokuvaa, koska hän ei ”halua kunniaa naamalla” ja ”viedä pyllyiltä tilaa”. Tässä on kuva hänen pyllystään: