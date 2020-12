Kun kokoontumisrajoitukset veivät työt kulttuurialan toimijoilta, monet alkoivat esiintyä sosiaalisessa mediassa. Nyt kiinalaisessa videosovelluksessa on tehtailtu Disney-elokuvaan perustuvaa, kenties maailman ensimmäistä Tiktok-musikaalia.

Videosovellus Tiktokiin on kuluneen syksyn aikana syntynyt aihio Disneyn Pixarin Rottatouille-animaatioelokuvan (eng. Ratatouille) musikaaliversiosta.

Sitä ovat yhteistuumin tehtailleet Tiktok-käyttäjät ympäri maailman.

Mitään ”oikeaa” elokuvan käsikirjoitusta seuraavaa musikaalia sovellukseen ei ole toistaiseksi syntynyt, mutta lukuisille aihetunnisteella #ratatouillemusical julkaistuille videoille on kertynyt yhteensä jo yli 132,4 miljoonaa katselukertaa.

The New York Timesin mukaan tuhannet Tiktok-käyttäjät ovat osoittaneet kunnioitustaan animaatiolle, rakentaen siitä musikaalia korkeintaan 60 sekunnin videoillaan.

Rottatouillesta on tehty sovellukseen laulu-, tanssi- ja meikkivideoita, ja toistaiseksi fyysisessä todellisuudessa toteutumattomalle musikaalille on valmisteltu videoilla jo julistekin.

Koronavirus ja siitä johtuva poikkeuksellinen vuosi on jättänyt monet kulttuurialan toimijat töitä vaille tai vähintäänkin toimettomiksi.

Pandemiasta johtuneen ensimmäisen sulkutilan aikana sosiaaliseen mediaan tulvi erilaisia karanteenikonsertteja.

Monet liittyivät myös kiinalaiseen videopalveluun Tiktokiin.

Tiktokissa on viime aikoina saatettu useita vanhoja populaarikulttuurin tuotteita valokeilaan uudelleen, vuosia julkaisun jälkeen.

Tällainen tapaus nähtiin esimerkiksi lokakuussa, kun amerikkalaisen Fleetwood Mac -yhtyeen kappale Dreams lähti viraaliksi Tiktok-sensaation myötä. Dreams on julkaistu alunperin vuonna 1977. Joulukuun ensimmäisellä viikolla kerroimme, että 10-vuotta sitten julkaistu kauhuelokuva Megan is Missing on kuluneen syksyn aikana noussut sovelluksessa ilmiöksi.

Nyt valokeilaan on siis uudelleen osunut animaatio Rottatouille, joka julkaistiin alunperin Yhdysvalloissa vuonna 2007.

Rottatouille voitti parhaan animaatioelokuvan Oscar-palkinnon vuonna 2008. Animaatio kertoo ranskalaisen huippuravintolan kokiksi haluavasta rotasta.

Vulturen mukaan Rottatouille päätyi Tiktok-käyttäjien silmäteräksi jo alkuvuodesta 2020. Elokuvasta tuttua tunnuskappaletta alettiin käyttää sovelluksessa julkaistavien kokkausvideoiden taustalla.

Lisäksi Tiktokissa levisi kappaleesta myös parodiaversio nimeltään ”CEO of Speaking French”, .

Parodiakappaleen esittäjä on laulavinaan ranskaksi. Keksittyä höpötystä sisältävää versiota elokuvan tunnuskappaleesta on Tiktokissa käytetty tarkoituksellisesti kehnojen kokkivideoiden taustalla.

Elokuvassa kuultavan alkuperäisen kappaleen voit kuunnella alta.

Musiikki on Tiktok-videoissa määrittävä tekijä. Esimerkiksi sovellukselle oleelliset tanssitrendit lähtevät usein liikkeelle popkappaleen melodiasta tai sanoituksesta.

Sovellus perustuu 15–60 sekunnin pituisten videoiden jakamiselle. Tyypillistä sovellukselle ovat yhteisölliset trendit, joissa käyttäjät toistavat esimerkiksi tanssin tai sosiaalisen tilanteen koreografiaa.

Elokuun 10. päivä Tiktok-sovellukseen ilmestyi käyttäjän Em Jaccs julkaisema video. Videolla Em Jaccs laulaa Ratatouille elokuvan päähahmosta Remystä kertovaa laulua. Laulu on Vulturen mukaan Em Jaccsin tekemä ja eräänlainen oodi Remylle.

Kappaleella Jaccs laulaa vapaasti suomeksi käänneotteynä ylevästi: ”Remy Ratatouille, unelmieni rotta, ylistän sinua, oi Ratatuille, muistakoon maailma nimesi.”

Käyttäjä Em Jaccs on aikaisemmin julkaissut lauluja myös muiden animaatioiden pääosahahmoista.

Käyttäjä Daniel Mertzlufft huomasi Jaccsin videon, käsittelin a capellana laulettua kappaletta ja teki siitä koneellisesti suureellisen musikaalin finaaliin sopivan kuoro- ja orkesteriversion.

Mertzlufftin video on sittemmin kerännyt yli 1,7 miljoonaa katselukertaa ja kappaletta on käytetty yli 10 300 Tiktok-videon taustamusiikkina.

Kuluneen kuukauden aikana Tiktok-käyttäjät ovat julkaisseet palvelussa myös uusia, muista Rottatouille-animaation hahmoista kertovia kappaleita, jotka sopisivat toistaiseksi toteutumattomaan musikaaliin.

Aihetunnisteella #ratatuillemusical on julkaistu myös Tiktokille ominaisia ”duettovideoita”. Rottatouille-duetoissa käyttäjät usein miten laulavat elokuvan musiikiksi tehdyn videon stemmoissa.

Sovellukseen on siis aihetunnisteen alle kertynyt eräänlainen minuutin mittaisten musikaaliaihioiden leikekirja.

Kenties vielä joskus pääsemme katselemaan Broadwaylle Rottatouille-musikaalia, joka on saanut alkunsa sosiaalisesta mediasta.