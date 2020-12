Sanoma-konsernilla on Googlen mukaan oma ”puoluetoimisto” Helsingissä – mistä on kyse?

Wärtsilällä ja Sanomalla on puoluetoimisto Helsingissä, Koneella taas Espoossa, kertoo Google.

Hissejä, liukuportaita sekä ovia valmistavan Koneen ”puoluetoimisto” sijaitsee Espoossa ja konepajateollisuutta valmistavan Wärtsilän puolestaan Helsingissä. Ainakin, jos on uskominen Googlea.

Myös Sanoma-konsernilla, johon Helsingin Sanomat kuuluu, on Googlen tarjoaman faktalaatikon mukaan ”puoluetoimisto” Helsingissä.

Siis mitä?

Kun Googlen hakukoneeseen kirjoittaa jonkin suomalaisen pörssiyhtiön nimen ja sanan ”osake”, ilmaantuu ruudulle tietoa yhtiön tuloksesta.

Lisäksi Google-sivun oikeaan kulmaan ilmestyy faktalaatikko, jossa kerrotaan esimerkiksi, minkälainen yhtiö on kyseessä, kuka on yhtiön toimitusjohtaja, minkä verran on yhtiön vuotuinen liikevaihto – ja missä pörssiyhtiön ”puoluetoimisto” sijaitsee.

Siis juurikin ”puoluetoimisto”, eikä esimerkiksi pääkonttori.

Sana näkyy faktalaatikossa ainakin Chrome-selaimella ja asiasta vinkanneen lukijan mukaan myös Safarilla.

Faktalaatikossa näkyvien tietojen lähteenä on käytetty Wikipediaa. Kuitenkin esimerkiksi Koneen Wikipedia-artikkelissa kerrotaan, että yhtiön ”kotipaikka” sijaitsee Helsingissä.

Kielitoimiston sanakirjassa sanasta ”puoluetoimisto” annetaan ainoastaan käyttöesimerkki ja taivutusmuodot, ei selitystä.

Soitimme Kielitoimiston sanakirjan päätoimittajalle Tarja Heinoselle.

Heinonen arvioi, ettei sanaa määritellä, koska sen määritelmää pidetään todennäköisesti suomen kielessä selvänä.

Heinonen arvelee, että ”puoluetoimiston” voi hahmottaa sekä paikaksi tai henkilöistä koostuvaksi organisaatioiksi. Googlella voi nopeasti löytää sopivia esimerkkejä tästäkin. Ensimmäiset tulokset tarjoavat vastauksiksi puoluetoimistojen osoitetietoja.

Googlen hakutulosten perusteella sana ”puoluetoimisto” koetaan joksikin paikaksi, koska ensimmäisenä tulokset tarjoavat vastauksiksi poliittisten puolueiden puoluetoimistojen osoitetietoja.

”Toisaalta Google-haussa saadaan vastaukseksi myös ihmisten toimintaa kuvaavaa tietoa”, Heinonen sanoo.

Sanalla ”puoluetoimisto” voidaan siis tarkoittaa myös jonkinlaista toiminnallista yksikköä, jonka avulla puolue edistää toimintaansa.

Englanniksi puolueillakin on ”headquarters”, mutta se ei Heinosen mukaan riitä selitykseksi sille, miksi sana ”puoluetoimisto” on päätynyt Googlen faktaruutuun.

Googlen Suomen viestinnästä vastaavasta Vapa Mediasta kerrotaan Nyt.fi:lle sähköpostitse, että Google selvittää käännösvirhettä ja pyrkii korjaamaan sen mahdollisimman pian.