Rickrollaus on ikivanha nettipila, mutta nyt sellaisesta tuli Redditin vuoden suosituin postaus – höynäytetyksi joutui nimittäin itse Rick Astley

Redditin vuoden suosituin julkaisu on rickrollaus-pila, jonka uhriksi joutui itse Rick Astley.

Vuosi vaihtuu pian. On aika summata ja käydä läpi kuluneen vuoden tapahtumat, esimerkiksi Reddit-keskustelualustalla.

Reddit julkaisi 8. joulukuuta vuoden kohokohtansa: listan, johon on kerätty sivuston keskustelupalstojen julkaisut, jotka ovat saaneet sivulla eniten niin kutsuttuja upvoteja.

Käyttäjät jakavat Redditissä esimerkiksi linkkejä, joita muut kommentoivat ja äänestävät. Vuoden päätteeksi sivusto tyypillisesti ilmoittaa eniten upvoteja eli positiivisia, ”ylöspäin peukuttavia” ääniä saaneet postaukset.

Kuluneen vuoden kohokohtien joukossa oli paljon vuoden suurimpiin uutisaiheisiin – kuten Yhdysvaltain presidentin vaaleihin ja koronaviruspandemiaan – liittyviä julkaisuja.

Eniten ääniä keräsi kuitenkin laulaja Rick Astleyn 17. toukokuuta sivulle lataama julkaisu: vanha vuoden 1989 kuva Astleystä pyörän selässä.

Laulaja kirjoitti kuvatekstiin löytäneensä pandemiasta johtuvan sulkutilan aikana hauskoja muistoja, kuten kyseisen valokuvan ensimmäiseltä kiertueeltaan.

Kuva itsessään ei kuitenkaan tehnyt siitä Redditin vuoden suosituinta.

Kuva lähti viraaliksi, kun Reddit-käyttäjä nimeltä theMalleableDuck kommentoi sitä tehden niin sanotun rickrollauksen, kertoo Mashable-verkkomedia.

Rickrollaus eli rickrolling on jo vuodesta 2008 nettifoorumeilla pyörinyt jekku. Siinä huijataan muita nettikeskustelijoita klikkaamaan linkkiä, joka johtaa Astleyn Never Gonna Give You Up-hitin musiikkivideoon, eikä mihinkään keskustelun aiheeseen liittyvään.

Mikä olisikaan hauskempaa kuin saada Astleyn haksahtamaan rickrollaukseen, eli klikkaamaan tietämättään auki musiikkivideonsa linkki?

Siinä ei tiettävästi kukaan ole rickrollauksen yli kymmenvuotisen historian aikana onnistunut – mutta nyt theMalleableDuck onnistui.

Hänen Astleyn julkaisuun kirjoittamassaan kommentissa luki (vapaasti suomennettuna):

”Voisin itkeä!!! Se todella olet sinä. Tapasin sinut takahuonetapahtumassa, kun olin 12-vuotias. Olen suuri fani. Olen nähnyt konserttisi sittemmin viisi kertaa.”

Linkki musiikkivideoon oli siis ”backstage event” -sanojen takana.

Astley vastasi kommenttiin osoittaen höynäyttäjälleen kunnioituksensa oveluudestaan sanoin ”u/theMalleableDuck I salute you!”.

Päivitys on kerännyt Redditissä yli 418 000 upvotea.

Toivotamme onnea tämän vuoden Reddit-ruhtinaille, theMalleableDuckille ja Rick Astleylle!