Elokuvantekijä Francis Ford Coppola, 81, on parhaillaan vierailemassa Suomessa.

Helsingin Sanomissa julkaistiin tiistaina Francis Ford Coppolan haastattelu. Maailmankuulu yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja on parhaillaan vierailemassa Suomessa.

Coppola lomaili ensin Lapissa ja tällä viikolla hän matkasi Helsinkiin, jossa osallistuu muun muassa Kansallisen audiovisuaalisen arkiston järjestämään videokeskusteluun.

Ja näköjään hän on myös tavannut Suomen presidentin Sauli Niinistön.

Niinistö julkaisi yhteiskuvan itsestään ja Coppolasta virallisella Twitter-tilillään torstaina iltapäivällä.

Kuvatekstissä Niinistö kiittää Coppolaa hienosta keskustelusta ja toteaa: ”Francis Ford Coppola uskoo parempaan maailmaan – niin minäkin.”

HS:n haastattelussakin Coppola totesi olevansa optimistinen ihmiskunnan tulevaisuuden suhteen, vaikka jatkuva voitontavoittelu ja demokratian hauraus huolestuttivatkin.

Olisi silti kiinnostavaa tietää, mistä kaikesta muusta Niinistö ja Coppola ovat keskustelleet.

Tuliko aloite tapaamiseen Niinistöltä? Esittikö hän sen kenties Coppolalle humoristisena Kummisetä-viittauksena (”tarjous, josta ette voi kieltäytyä”)?

Entä mikä mahtaa olla Niinistön oma suosikki Coppolan tuotannosta: valtion vakoilusta kertova salaliittotrilleri Keskustelu (1974) vai Kummisetä-mafiasaaga? Innoittiko jälkimmäinen ehkä Niinistöä politiikkaan ja muihin johtotehtäviin?

Niin paljon kysymyksiä!

Kavin järjestämä keskustelutilaisuus Francis Ford Coppolan kanssa nähdään suorana lähetyksenä Kino Reginan verkkosivuilla (kinoregina.fi) lauantaina 12.12. klo 19. Tarkemmat tiedot striimin seuraamisesta ja kysymysten lähettämisestä päivittyvät sivuille.

Coppolan uudelleen editoima versio Kummisetä osa III -elokuvasta (1990) sai ensi-iltansa joulukuun alussa. Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone löytyy netin vuokrauspalveluista.