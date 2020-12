Suomalainen kirjallisuus on liian valkoista

Onko kieli lopulta kirjallisuuden viimeinen portinvartija, kysyy Ronja Salmi kolumnissaan.

Olen keskustellut tänä syksynä Black Lives Matter -liikkeen vaikutuksista suomalaiseen kirjallisuuteen. Onko niitä, tulisiko olla? Kirjallisuus on hidas reaktioissaan, mutta onko kulisseissa jo alettu puhua representaatiosta? Siitä kuka kirjoittaa, mitä kirjoittaa ja missä valossa hänet esitetään?

Olen puhunut aiheesta monien kustantamoiden, kirjailijoiden sekä muiden instanssien kanssa.

Miltei kaikki tahot olivat tietoisia suomalaisen kirjallisuuden valkoisuudesta. Vain yksi toimija totesi, ettei moninaisuus ole noussut edes pohdinnan muodossa esille. Kaikki muut ovat tehneet saman havainnon jo vuosia sitten: suomalaiset kirjailijat ovat hämmästyttävän valkoisia.

Suomi ei ole vain valkoinen. Hälytyskellojen tulee soida, jos ala jolla työskentelee on.

Mikä estää erilaisia tekijöitä pääsemästä mukaan? On lukijoiden etu, jos moninainen joukko tekee moninaista kirjallisuutta. Samalla tavalla pohdimme miten voimme kannustaa tyttöjä teknisille aloille ja poikia hoivatyöhön.

On myös täysin ymmärrettävää, että bipoc-tekijät (black, indigenous and people of color, vapaasti suomennettuna mustat, alkuperäiskansat sekä ei-valkoiset ihmiset) haluavat tulla kohdatuiksi tekijöinä siinä missä naistaitelijat haluavat olla ihan vain taiteilijoita. Silvia Hosseini totesikin kesällä Ylen haastattelussa, ettei kauheasti pidä ajatuksesta, että joku tarttuisi hänen kirjaansa hänen etnisen taustansa takia.

Helsingin yliopiston pohjoismaisen kirjallisuuden tutkija Maïmouna Jagne-Soreau toteaa samassa artikkelissa, kuinka valkoiset lukijat tarttuvat bipoc-tekijöiden teoksiin kuvitellen, että ne ovat jonkinlainen ikkuna monikulttuuriseen maailmaan ja maahanmuuttajien elämään.

Mainituista seikoista huolimatta ajattelen, että maailma on ristiriitaisuuksia täynnä.

Meidän tulisi samaan aikaan nähdä tekijät tekijöinä ilman lisämääreitä, ja silti kyetä pohtimaan ovatko erilaiset ihmiset edustettuina (ja jos eivät ole, mitkä asiat siihen vaikuttavat). Chike Ohanwe ja Max Malka saivat molemmat tänä vuonna Jussi-palkinnot erinomaisesta työstään suomalaisella elokuvataivaalla. Sen lisäksi he tekivät historiaa olemalla ensimmäiset bipoc-tekijät, jotka palkittiin gaalassa.

Jos ajatellaan että taide on aikansa peili, ei kirjallisuuden heijastama kuva vastaa todellisuutta. Monimuotoisuus ei näy kirjailijoissa, kustantamoiden henkilökunnassa, eikä juurikaan edes käännetyissä kirjoissa. Kun kysyin eri alan vaikuttajilta miksi näin on, syitä löydettiin muutamia.

Kaikki kustantamot huokasivat, että kun ei niitä kässäreitä tule. Kustantamoihin lähetetään kategorisesti noin tuhat käsikirjoitusta vuodessa, joista muutama prosentti julkaistaan. Tämän lisäksi kustantamot etsivät itse potentiaalisia kirjoittajia ja ehdottavat kirjantekoa milloin kenellekin tekijälle.

Potentiaalisten kirjoittajien etsiminen on iso osa kustantamoiden arkipäivää. Joissakin taloissa onkin havahduttu siihen, että monimuotoisuus on asia joka vaatii oma-aloitteisuutta. Ei voida luottaa saapuvien käsikirjoitusten hoitavan asiaa automaatiolla. Otava on aloittanut yhteistyön Ruskea Tytöt LIT -hankkeen kanssa. Yhteistyön myötä toivottavasti löytyy uusia kykyjä suomalaiseen kirjallisuuteen.

Eräs toinen kustantamo kertoi tekemästään rekrystä, jonka jälkeen muutos näkyi nopeasti talon kustannusohjelmassa. Talossa onkin herätty henkilöstön moninaisuuden merkitykseen. Henkilöstön piirteet vaikuttavat väistämättä siihen minkälaista kirjallisuutta tuetaan. Mediataloille asetelma on tuttu: kun talon toimittajat ovat esimerkiksi keskiluokkaisia kaupunkilaisia, jututkin heijastelevat tuota elinpiiriä. Kustannusmaailmaa vaivaa sama tauti.

Juuri kustannusohjelma on avain kirjallisuuden moninaisuuteen. Yksittäisen kirjailijan harteille on vaikea sysätä representaation koko taakkaa, mutta kahdesti vuodessa ilmestyvä kustannusohjelma on aina kertomus yhtiön arvoista, mielenkiinnon kohteista sekä arvioidusta markkinapotentiaalista.

Kirja-ala on pitkälti erilaisten tukien ulkopuolella, mistä syystä kustantamot tekevät päätöksiä kaupallisista lähtökohdista. Siitäkin huolimatta talot kustantavat myös ns. rakkaudesta lajiin: vähälevikkisiä genrejä ja uusia tekijöitä. Osa kustantamoista myös arveli, että juuri nyt BLM-teemaa sivuavalle kirjallisuudelle olisi myös tilausta. Kevään 2021 kirjakatalogit ovat jo ilmestyneet, ja osa taloista on tarttunut ajankohtaiseen aiheeseen.

Kiinnostavaksi käymistäni keskusteluista nousi eräs sivupolku, jota havahduin pohtimaan vasta niiden jälkeen. Monessa keskustelussa sanottiin lause, joka kuului kutakuinkin näin: ”monimuotoisuus on tärkeää, mutta emme voi tinkiä täydellisestä suomenkielestä”.

Lause vaivasi minua. Oletetaanko siis, etteivät bipoc-tekijä osaisi täydellistä suomea? Miksi näin oletetaan? Oletus on todella ennakkoluuloinen ja paljastaa osaltaan sen, että kirja-alalla on vielä rutkasti sieluntyötä tekemättä.

Jäin asian tiimoilta pohtimaan, voiko toisaalta olla kysymys myös siitä minkälainen suomen kieli on kirjallisuudessa sallittua. Tunnistaako kirjallisuuskenttä seuraavan sukupolviromaanin, jos se saapuu kustantamoon suomen ja farsin vuoropuheluna? Jos se sisältää arabiaa, somaliaa?

Onko kieli lopulta kirjallisuuden viimeinen portinvartija?

Ainakin viime vuonna mahdollisuus Finlandia-ehdokkuuteen meni Hassan Blasimilta sivu suun, koska Allah99 oli julkaistu ensin alkuperäiskielellä arabiaksi italialaisen kustantamon toimesta ja sitten suomeksi WSOY:n listalta.

Blasim on Suomen kansalainen mutta Finlandia-sääntöjen katsanto oli, että italialaisen kustantamon takia kirja olisi alun perin suunnattu ulkomaisille markkinoille, eikä Suomeen. Asetelma on tietysti absurdi. Blasim on onnistunut saamaan kirjalleen kaksi kustantajaa, mutta Finlandian säännöt tekivät tästä menestyksestä eräänlaisen rangaistuksen.

Toisaalta Emmi Itäranta on saanut kirjoittaa ja julkaista samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi, eikä asetelma ole toistaiseksi evännyt häneltä yhtään ehdokkuutta tai palkintoa. Kuka siis saa leikkiä kielellä ja rikkoa sen tuttuja polkuja? Luoda kansainvälistä uraa? Vai onko niin että englanti on oikeaa kansainvälisyyttä, ja kaikki muu vieraskielistä, väärää?

Laura Lindstedt viljeli romaanissaan Ystäväni Natalia ranskaa. Milja Sarkolan tänä vuonna ilmestynyt Pääomani teos sisältää myös Sarkolan äidinkieltä ruotsia sekä katkelmia englanniksi. Eeva Kolun Korkeintaan vähän väsynyt -kirja vilisee englanninkielisiä fraaseja sekä laulunsanoja. He eivät kirjoissaan puolusta kielellä pelaamista, eikä heitä ole siitä tilille laitettu.

Sen sijaan Koko Hubaran Ruskeat tytöt (2017) -esseekokoelmassa Hubara joutui puolustamaan käyttämiään englannin ja heprean sanoja sekä anglismeja oletettavasti siksi, että häntä on niistä aikaisemmin kritisoitu. Esseekokoelmassa ruskea kirjoittaja joutuu siis erikseen puolustamaan käyttämiään sanoja, sanoja jotka hän tuntee omakseen ja ovat osa hänen omaäänistä kirjoittamistaan.

Kirjassa käytetään lyhennettä poc, person of color, ja minä olen käyttänyt tässä kolumnissa termiä bipoc, black, indigenous, people of color. Olen oppinut, että niin monet bipoc-ihmiset haluaisivat itseään kutsuttavan.

Termiä on vaadittu myös suomennettavaksi, mutta on typerää vaatia sen suomentamista, jos sitä käyttävät ihmiset eivät juuri nyt kaipaa suomennosta. Kuten Hubara kokoelmassaan toteaa, suomi on täynnä anglismeja, ja kestänee vielä yhden. Hyväksymme mukisematta tekniikan maailmasta puskevat zoomaukset, seivaamisen, sheivaamien, miitit ja Instan. Hyväksykäämme siis poc tai bipoc, jos sitä joku haluaa käyttää.

Jotain positiivisia merkkejäkin on ilmassa. Koneen Säätiön tämän vuoden apurahalistauksesta selviää, että Ujuni Ahmed ja Elina Hirvonen työstävät kirjaa. Se on tekijöidensä mukaan Suomen kirjallisuushistorian ensimmäinen teos, joka ilmestyy samaan aikaan suomeksi sekä somaliksi.

Jo oli aikakin.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja.