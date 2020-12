Näyttelijä ja rap-artisti Pietu Wikström unelmoi kappaleissaan, että uskaltaisi olla feminiininen ja päästää irti sukupuolimalleista, joihin on kasvanut.

”Voisko toisen ihmisen äijittely ja jäbittely perustua kaiken muun sukupuolittamisen ohella suostumukseen?” kirjoittaa rap-artisti Kuopus Instagram-tarinassaan, jonka julkaisi loppukesästä.

”Toisin sanoen: älä äijittele tai jäbittele, jos et tiedä toisen sukupuoli-identiteetistä mitään. Se ei ole kohteliaisuus”, hän jatkaa.

”Toisin sanoen: I’m not an äiä. Älä edes ukottele.”

Kuopus on uusi artistitulokas, joka kuvailee itse tekevänsä ”pehmeämpää” suomirappia. Kappaleissa rapmusiikkiin yhdistyy runollinen ja riimittelevä esittävän taiteen laji spoken word.

Hän julkaisi elokuussa esikoislevynsä Luottamus, kuritus + pus.

Taiteilijanimen takana on Pietu Wikström, 26. Hän on paitsi rap-artisti ja sanataiteilija, myös Teatterikorkeakoulusta valmistunut näyttelijä. Hän on esimerkiksi esiintynyt Kansallisteatterissa sekä näytellyt kauhusarjassa Hiljaisten palvelijat ja alkuvuodesta ensi-iltaan tulevassa Fucking with Nobody -elokuvassa.

Wikström on muunsukupuolinen. Hän käsittelee sukupuolta ja seksuaalisuutta monissa Kuopuksen esikoisalbumin kappaleiden lyriikoissa.

Hän tuo sukupuolittamisen ongelmia esille myös Instagram-tilillään @kuopus_94, jossa hän muun muassa neuvoo ihmisiä sukupuolipronominien käytössä.

”Olin huomannut, ettei musta tunnu kivalta, että mua sukupuolitetaan väärin ja että mua pojitellaan, miehitellään tai äijitellään”, hän toteaa.

Wikström valmistui vuonna 2019 teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta. Nyt hän lähtisi opiskelemaan kirjoittamista tai elokuva-alaa.­

Imatralla syntyneestä Pietu Wikströmistä taisi olla aina määrä tulla taiteilija.

Lapsena hän maalasi, piirsi, teki taikatemppuja ja tanssiesityksiä yhdessä mumminsa kanssa. Mummi on ammatiltaan kuvataiteilija ja Wikströmin mukaan hänen suurin kimmokkeensa taidealalle.

Wikström alkoi harrastaa teatteria 13-vuotiaana. Lukion jälkeen hän pääsi suoraan Teatterikorkeakouluun.

Myöhemmin Wikström on pohtinut, kuinka niin nuorena Teatterikorkeakouluun pääseminen häneen vaikutti, vaikka hän nimenomaan halusi sinne heti lukion jälkeen.

Ensimmäiset vuodet opiskelupaikassa olivat Wikströmin mukaan vaikeita.

”Itsellä oli vielä ihmiseksi ja aikuiseksi kasvamisen prosessi kesken ja siihen päälle näyttelijäksi ja taiteilijaksi kasvamisen prosessi”, Wikström pohtii.

Hän valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2019 ja on nyt teatteritaiteen maisteri.

Wikström on myös pohtinut, olisiko toisaalta edes mennyt enää Teatterikorkeakouluun muutamaa vuotta myöhemmin.

”Jos lähtisin nyt opiskelemaan, opiskelisin kirjoittamista tai elokuvaa. Olen kyllä tosi iloinen, että minut on koulutettu näyttelijäksi.”

Lukiossa Wikström oli ”pöytälaatikkoräppäri”. Hän alkoi kirjoittaa lyriikoita ja tekstejä yläkouluikäisenä, mutta uskalsi harvoin näyttää niitä kenellekään. Teatterikorkeakoulussa rap jäi taka-alalle.

”Sitten taas kiinnostuin runoista. Kirjoitin aika sellaisia pateettisiakin rakkausrunoja Teakin alkuaikoina. Esitin niitä jossain pikkuteatterifestivaaleilla.”

Runojen kautta rap hiipi takaisin elämään. Wikström oli kuullut spoken wordista, joka on kirjallisia ja teatraalisia elementtejä sisältävää puhe-esitystä. Ajatus runouden ja rapin yhdistämisestä alkoi muodostua ja noin kolme vuotta sitten Wikströmin oma spoken word -tyyli selkiytyi.

Tuloksena on syksyllä artistinimellä Kuopus julkaistu esikoisalbumi Luottamus, kuritus + pus, jonka on tuottanut viulisti–säveltäjä Elias Riipinen.

Albumin rapmusiikki on pehmeämpää kuin monet ovat Suomessa tottuneet kuulemaan. Wikström itse kuvailee albuminsa lainaavan paljon suomirapin maailmasta, mutta olevan rytmillisesti ja riimillisesti vapaampaa tekstiä.

Levyn keskeiset teemat painottuvat sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, joita käsitellään rehellisesti.

”Kirjotan itseni kautta. Sen takia kirjoitan paljon omista seksuaalisuuden ja sukupuolen kokemuksista. Ne ovat sellaisia aiheita, jotka eivät tyhjene. Niissä riittää pengottavaa.”

Levyn Femme-nimisen singlebiisin kertosäkeessä Kuopus riimittelee:

”Näissä unissani oon aina femme / Voispa tää säe olla enne.”

”Ainut mitä muuttaa voin on asenne / Ainut mitä haluan muuttaa; rakenne”, hän jatkaa.

Vaikka Wikström on kirjoittanut säkeet vuosia sitten, ne tuntuvat hänestä edelleen vahvoilta. Teksti syntyi hänen turhautuneisuudestaan perustavanlaatuisesti vääriä rakenteita kohtaan, jotka hän haluaisi muuttaa.

Wikström muistelee, kuinka hänelle toitotettiin pitkään, että hän voi ainoastaan valita oman asenteensa, ei olosuhteita.

”Siinä kappaleessa on unelmointia, että uskaltaisi olla feminiinisempi ja päästää itse irti niistä rakenteista ja malleista, mihin on kasvanut ja kasvatettu.”

Koronavirus on vaikuttanut Wikströmin mahdollisuuksiin saada uutena, tuoreena artistina keikkoja.

Hän toteaa silti olevansa onnekkaassa asemassa, sillä hänellä on riittänyt kuluneen vuoden aikana töitä poikkeusoloista huolimatta. Wikström on ollut mukana eri tv-sarjojen ja elokuvien kuvauksissa ja tehnyt podcastin Saimaan Teatteri -teatteriryhmän kanssa. Hän on tehnyt myös yhdessä ystävänsä dramaturgi Juho Keräsen kanssa kuunnelman, joka julkaistaan Yleisradiolla ensi vuonna.

Myös Kuopus-projekti tulee jatkumaan. Viime viikolla Wikström sai henkilökohtaisen apurahan Koneen säätiöltä 15 kuukaudelle. Apuraha on myönnetty nimenomaan “rap- ja spoken word -teosten kirjoittamiseen ja oman kirjoittaja ja esiintyjä -praktiikan kehittämiseen”.

Käytännössä Wikström kirjoittaa ja työstää tulevien albumiensa tekstejä. Hän arvioi, että seuraavat kaksi vuotta kirjoittaminen tulee viemään enemmän aikaa kuin aiemmin. Silti myös näyttelijän töille on aikaa.

Kirjoittajana Wikström on levoton. Idean saatuaan hän voi kirjoittaa päiviä lähes taukoamatta.

”Alan vain seuraamaan sitä riimiä ja rytmiä. Sitten mä huomaan, että löydän yllättäviä paikkoja ja asioita itsestäni.”

Yhtenä esimerkkinä tästä on albumilla kuultava Nukku, joka on viimeisimpiä levylle kirjoitettuja biisejä. Se syntyi intuitiivisen kirjoitusprosessin seurauksena ja riimejä seuraillen, Wikström kertoo.

Kirjoittamisen jälkeen Wikström huomasi, että teksti kertoo paljon tilanteesta, jossa hän on juuri nyt. Siihen tiivistyvät epävarmuus ja suru, jotka syntyvät patriarkaattia vastaan taistelemisesta.

”Väsymys siitä, että yrittää kohdata sukupuolensa ja seksuaalisuutensa lempeydellä, vaikka normit haraavat vastaan.”

”Tajusin tosi paljon siitä tekstistä ja itsestäni vasta, kun olin kirjoittanut sen.”

”Camoon kantakaa mut Big Brother -taloon / Kuopus vihdoin tekee mitä isoveli sanoo

Camoon antakaa mun ikiuneen vajoo / Sikin sokin hajoon pitkin tätä muistiinpanoo.”

Keväällä Wikström oli myös mukana kuvaamassa ohjaaja Hannaleena Haurun satiirista draamakomediaa Fucking with Nobody, jonka ensi-iltaa lykättiin Suomessa joulukuulta ensi vuoteen koronaviruksen takia.

Venetsian elokuvajuhlilla syyskuussa maailmanensi-iltansa saanut Fucking with Nobody kertoo elokuvaohjaaja Hannasta (Hannaleena Hauru), joka luo Instagramiin parodiaromanssin itsensä ja nuoren näyttelijän Ekun (Samuel Kujala) kanssa.

Wikström näyttelee elokuvassa kuvataideopiskelija Araa, joka on polyamorisessa suhteessa kumppaninsa Ekun kanssa. Ara on muunsukupuolinen kuten Wikström itsekin.

Wikström on muunsukupuolinen. Näyttelijän työssä hän on joutunut pohtimaan ulkonäköään: "Siihen liittyy paljon pelkoa siitä, että jos näytän liian feminiiniseltä, niin tarjotaanko mulle enää rooleja.”­

Seta ry:n mukaan muunsukupuolisuudella tarkoitetaan sukupuoli-identiteettiä, joka ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen identiteetti, vaan näiden yhdistelmä tai jotain aivan muuta. Muunsukupuolisuutta voidaan käyttää myös yleiskäsitteenä ei-binäärisille eli kaksinapaiseen nainen–mies-jakoon sopimattomille sukupuolille.

Wikström lisäsi Instagram-profiilinsa kuvaukseen sanat “they/them” noin vuosi sitten. Niillä hän toivoo, että jatkossa häneen viitataan sukupuolineutraaleilla pronomineilla ja termeillä.

”Se oli tietyllä tavalla pitkällinen prosessi. Olen miettinyt tosi paljon omaa sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolikokemusta jo ainakin viimeiset viisi vuotta aktiivisesti. Päädyin viime syksynä erinäisten keskusteluiden ja itsereflektioiden kautta siihen, että tarvitsen itselleni uusia sanoja.”

Oman sukupuoli-identiteetin etsiminen kytkeytyi juuri sanoihin, koska sanoilla on paljon voimaa ja valtaa, Wikström pohtii. Hän huomasi, ettei halunnut enää osakseen ”äijittelyä”.

Monet Wikströmin näyttelemät roolit varsinkin tv-sarjoissa ja elokuvissa ovat olleet mieshahmoja. Viime vuonna hän näytteli muun muassa pääosaa Ylen kauhu-mysteerisarjassa Hiljaisten palvelijat (2019). Miesroolien esittäminen on saanut Wikströmin pohtimaan omaa ulkonäköään, vaikkei hän sitä oikeastaan haluaisi pohtia.

”Kuinka straight passing eli heterosta cis-miehestä menevä haluan olla ulkonäöltäni? Siihen liittyy paljon pelkoa siitä, että jos näytän liian feminiiniseltä, niin tarjotaanko mulle enää rooleja.”

”Minulle on tosi iso etuoikeus, että mä voin olla todella straight passing. Kaikki taas eivät voi ja niille ei todellakaan tarjota niitä cis-rooleja. Se on iso ongelma.”

Wikströmin mukaan monimuotoisuutta pitäisi lisätä niin teatteri- ja elokuvamaailmassa kuin rapmusiikissa.

Hänen mukaansa kyse on siitä, kuinka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt esitetään näyttämöillä ja ruuduissa, kuka ohjaa, kenelle annetaan tilaa ja kuka väistää.

Hänen mukaansa suomirap on ollut varsinkin 2000-luvulla ja suurimmaksi osaksi 2010-luvulla todella valkoista ja cis-miesvoittoista. Wikström toteaa alan moninaistuvan pikkuhiljaa. Viime vuosina noussut feministisen rapin aalto on tuonut muillekin tilaa.

”Mutta edelleen, jos katsoo, keitä nostetaan rapkentällä korokkeelle, niin on se aika homogeeninen joukko.”

”Siellä on paljon sellaisia rakenteita, mitä pitäisi purkaa.”

Wikström kokee, että hänellä on velvollisuus sekä myös etuoikeus toimia yhtenä vanhojen rakenteiden purkajista.

”Onhan se raskasta, mutta on mulla myös vastuu. Minut on esimerkiksi sosiaalistettu mieheksi ja mä näytän tältä. En oo irti rakenteista vaan siksi, koska oon muunsukupuolinen.”

”Ehkä joskus maailma voisi olla sellainen, missä voisi vaan keskittyä oman juttunsa tekemiseen.”