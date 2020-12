Kaikki koirat ovat hyviä koiria – ja suhteellisen hyviä tunnistamaan muita koiria, kertoo vuonna 2013 julkaistu tutkimus.

Tohtoriopiskelija Benjamin Katz esitteli viime viikolla Twitter-tilillään @DrBenKatz yhden loppuvuoden hauskimmista tutkimuslöydöksistä. Siinä lemmikkikoirien tehtävänä on tunnistaa muita koiria tietokoneen näytöltä.

Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa psykologiaa opiskeleva Katz muistelee, kuinka kognitiivisen psykologian peruskursseilla käsiteltiin, kuinka ihmiset erottavat koirien olevan koiria.

”Loppujen lopuksi ne näyttävät hyvin erilaisilta keskenään”, Katz jatkaa.

Tutkimusartikkeli esittää kuitenkin uuden kysymyksen: kuinka hyvin koirat tunnistavat, että toiset koirat ovat koiria?

Kyseessä on ranskalainen vuonna 2013 julkaistu ja vertaisarvioitu tutkimus: Visual discrimination of species in dogs (Canis familiaris).

Tutkijoiden tavoitteena oli selvittää, voivatko koirat erottaa minkä tahansa tyyppisen koiran muista lajeista ja voidaanko kaikki koirat ryhmitellä niiden monimuotoisuudesta huolimatta samaan luokkaan.

Tutkimuksessa yhdeksän lemmikkikoiraa koulutettiin ruokapalkintojen avulla valitsemaan kahdesta tietokoneen ruudulla näkyvästä vaihtoehdosta koiran kuva.

Aluksi koirat opetettiin odottamaan paikoillaan ”istumisalueella”. Kun koirille annettiin lupa liikkua eteenpäin, niiden tuli siirtyä toisen ruudun eteen ja nostaa tassu ruudun edessä olevalle pöydälle valinnan merkiksi.

Tutkimuksessa koirille näytetyissä ruuduissa oli kaksi eri kuvaa, joista toisessa oli koira. Jos koirat valitsivat koiran kuvan, ne saivat herkun.

”Katsokaa, kuinka Bahia valitsee oikein, koska Bahia on erittäin hyvä ja erittäin fiksu!!” Katz kirjoittaa Twitter-ketjussa koetta havainnoivan kuvan yhteyteen.

Tutkimuksen mukaan kotieläiminä pidetyistä nisäkkäistä juuri koirarotujen välillä vallitsee eniten eroavaisuuksia. Sen vuoksi tutkimuksessa käytetyt koirien kuvat poikkesivat paljon toisistaan. Mukana oli yhteensä noin 3 000 erilaista kuvaa seka- ja puhdasrotuisista koirista aina kilon kokoisesta chihuahuasta satakiloiseen Mastiffiin.

Muut koirille näytetyt kuvat saattoivat olla ihmisten kuvia tai muita eläimiä, kuten lampaita tai marsuja. Katz kommentoi, että kaikki koirien ja ei-koirien kuvat on taidettu valita tutkimukseen söpöyden perusteella – paitsi kissan.

Tutkimuksesta selviää, että koirat osaavat tunnistaa toiset koirat kasvokuvien perusteella melko hyvin. Tuloksia enemmän Twitter-ketjussa huomio kiinnittyy kuitenkin koirien nimiin.

”Kadun täysin jokaista kertaa, jolloin olen nimennyt omien tutkimusteni koehenkilöt typerillä nimillä kuten ’105’ tai ’106’, kun olisin voinut nimetä heidät ’pussiksi’ ja ’vodkaksi’”, Katz kirjoittaa.

Bordercollie Bountylle koirien tunnistaminen ei-koirista kuvien perusteella tuotti enemmän toisinaan enemmän haasteita kuin muille. Kokeessa numero 10 tulokset muuttuivat paljon sen perusteella, otettiinko mukaan Bountyn tulos vai ei. Koiralle testin onnistuminen vaaditusti vaati 39 yritystä.

”Haluan huomauttaa, että Bounty on erittäin hyvä tyttö, mutta se ei ole erittäin hyvä tunnistamaan muita koiria kuvien perusteella. Olen pahoillani Bounty.”

Lopuksi Katz tiivistää havaintonsa tutkimuksesta:

1. Kaikki koirat ovat hyviä koiria.

2. Jotkut koirat osaavat tunnistaa, onko toinen koira koira.

3. Jokainen meistä on valinnut väärän urapolun, paitsi tämän tutkimuksen kirjoittajat.