Pandemian aika on saanut ihmiset etsimään erityistä ystävyyttä uusin keinoin. Kysyimme asiantuntijoilta, miten poikkeuksellinen vuosi on vaikuttanut tapailukulttuuriin.

Kulunut vuosi on muuttanut lähes täysin sen, mitä ennen pidimme jonkinlaisena normaalina. Varsinkin sosiaalinen elämä on muuttunut – myös deittailu.

Pandemiasta johtuvat poikkeusolot pakottivat ihmiset koteihinsa ja tuntemattomat suojaetäisyyksien päähän toisistaan.

Tärskyille on kuitenkin yhä päästävä.

Mutta mitä tapahtuu, kun fyysiset kohtaamiset muuttuvat enimmäkseen vain näytöillä liikkuviksi ja pikselöityviksi kuviksi? Kysyimme sosiologilta ja parisuhdeasiantuntijalta heidän arvioitaan siitä, miten kulunut vuosi on vaikuttanut ihmisten turvallisuuden tunteeseen, tapailukulttuuriin ja nettideittailuun.

Talouslehti Business Insider arvioi, että deittisovelluksia käyttävien amerikkalaisten määrä kasvaa tänä vuonna noin 18,4 prosenttia viime vuodesta. Lehden mukaan sovelluksia käyttävien amerikkalaisten osuus kasvaisi tänä vuonna 26,6. miljoonaan.

Maailmanlaajuisesti esimerkiksi Tinderiä käytti toukokuussa noin 6,2 miljoonaa ihmistä, mutta syyskuussa luku oli kasvanut jo 6,6 miljoonaan.

Käyttäjämäärät perustuvat arvioihin, sillä palvelut eivät julkaise tarkkoja maakohtaisia lukuja tilaajistaan.

Tinderiltä kerrottiin Nytin toimitukselle sähköpostitse, että kuluneen syksyn aikana sovelluksessa ”svaippailtiin”, eli selailtiin mahdollisia kumppaneita maailman laajuisesti tuplasti enemmän kuin tämän vuoden helmikuussa.

Tinderin syyskuussa julkaiseman tiedotteen mukaan sovelluksen käyttäjämäärät lisääntyivät poikkeuksellisen kevään aikana alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä 39 prosenttia. Koronaviruksen pahoin koettelemassa Italiassa käyttäjämäärät lisääntyivät karanteenin aikana jopa 69 prosenttia vuoden 1995 jälkeen syntyneiden z-sukupolven ikäryhmässä.

Muita suosittuja ja suomalaistenkin käyttämiä deittisovelluksia ovat Badoo, Bumble, Grindr, Happn, Her, Okcupid, Once ja Wiktoriamilan.

Sekä Tinderin että Okcupidin omistaa yhdysvaltalainen Match Group, jolla on myös muita kaupallisia deittipalveluita, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa suosittu Hinge-sovellus.

Match Groupin liikevaihto oli viimeisimmässä vuosineljänneksessä 639,8 miljoonaa dollaria eli noin 526,8 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuosineljänneksestä oli noin 18 prosenttia.

Deittisovelluksiksi nimetyt palvelut eivät kuitenkaan ole ainoita ”deittiäppejä”.

Ihmiset tapaavat tätä nykyä myös muilla sosiaalisen median alustoilla sekä peleissä.

Keräännymme entiseen tapaan yhteisten kiinnostuksenkohteiden ympärille luotuihin yhteisöihin. Esimerkiksi peliyhteisöt ymmärretään mahdollisten erityisten ystävien tapaamisen areenana. Myös sosiaalisen median kuvapalvelu Instagram on eräänlainen deittailun portfolio.

Ihmisiä ja potentiaalisia kumppaneita voi tavata esimerkiksi Azerothissa, kirjoittaa Wired. Se on kuviteltu maailma, johon sijoittuu monen pelaajan verkkopeli World of Warcraft. Pariutuiminen virtuaalipelimaailmassa on peliyhteisöissä yleistä, kirjoittaa The New York Times.

Instagramin hyödyntäminen deittimielessä yleistyi, kun sovellukseen vuonna 2017 lisättiin niin kutsuttu ”story” tai tarinaominaisuus, kertoo The New York Times.

”Storyt” ovat videoita tai kuvia, jotka säilyvät käyttäjien profiileissa vuorokauden ajan. Deittailun kannalta oleellista on, että käyttäjät näkevät ketkä heidän tarinoitaan katselevat. Jostain syystä tämä virittelee toisilleen vieraiden ihmisten välille romanttisia jännitteitä.

Vaikka vuosi 2020 on ollut monelle hankala, eivät tapailuun kohdistuvat muutokset ole olleet pelkästään negatiivisia, kirjoittaa kiintymyssuhteita ja romansseja tutkinut antropologi Helen Fisher The New York Timesissa.

Pandemia-aika on Fisherin mukaan esimerkiksi hidastanut tapailua ja vähentänyt seksiin tai rahaan kohdistuvaa huomiota ja mahdollisia paineita potentiaalisen kumppanin valintaan liittyen.

Myös aikaa on enemmän. Kun työmatkat tai esimerkiksi laittautuminen eivät vie päivästä minuutteja ja tunteja, niitä jää entistä enemmän esimerkiksi chattailulle.

Fisher arvioi deittailun hidastumisen johtaneen välillisesti esimerkiksi siihen, että pinnallinen jutustelu, ”small talk” on vähentynyt. Jutustelun hidastuessa ja syventyessä ihastuminen ei perustu välttämättä vain ulkoiseen vetovoimaan, Fisher maalailee.

Koska tapailu on hidastunut, myös tutustuminen hidastuu. Tämä voi Fisherin mukaan tehdä suhteista aikaisempaa pitkäikäisempiä.

Keväällä Match Group lisäsi videokeskusteluominaisuuden sovelluksiinsa. Tätäkin Fisher pitää edistyksenä. Nyt sovellus suunnittelee lisäävänsä palveluihin myös esimerkiksi pelejä, joiden parissa ”matchit” voivat viettää aikaa yhdessä, kun kuppiloiden Kimblet pölyyntyvät hiljaisilla hyllyillään.

Fisherin mukaan nettideittipalveluiden kautta puhutut videokeskustelut lisääntyivät vauhdilla jo pandemian alkuvaiheissa. Video kertoo ihmisestä enemmän kuin harkittuun deittisivuston profiiliin valikoitu kuva.

Toisaalta videotkin voivat johtaa harhaan.

Parisuhteisiin erikoistunut psykologi Jaana Ojanen Väestöliitosta sanoo, että video voi paljastaa deittiehdokkaasta profiiliin valittua kuvaa tarkempia ominaisuuksia. Keskustelijat saavat esimerkiksi käsityksen toistensa aktiivisesta sanavarastosta. Ojasen mukaan puhetavan ja sanavaraston perusteella ihmiset tekevät nopeasti päätelmiä esimerkiksi keskustelukumppanin älykkyydestä.

Video tuo Ojasen mukaan niin sanotusti lisäinformaatiota.

”Katsekontakti jää kuitenkin uupumaan”, Ojanen sanoo.

Ojanen arvelee, että poikkeuksellinen vuosi ja keväinen kriisi on pienentänyt ihmisten sosiaalista piiriä. Hänen mukaansa tämä on mahdollisesti voinut johtaa esimerkiksi siihen, että kumppaneita saattaa löytyä nyt läheltä, esimerkiksi omasta kaveriporukasta.

Koronakevään kaltainen kriisi voi Ojasen mukaan auttaa ihmisiä ymmärtämään elämän rajallisuutta aikaisempaa selkeämmin.

Kumppaneita etsiessä tämä saattaa näkyä esimerkiksi siinä, että deittisovellusten luoma illuusio vaihtoehtojen loputtomasta määrästä haihtuu.

”Nyt kun ei ole mahdollista tavata niin paljon uusia ihmisiä, sosiaalinen piiri kaventuu. Illuusio vaihtoehtojen loputtomasta määrästä saattaa vähän haihtua.”

Sosiologian dosentti ja yliopistotutkija Kaisa Kuurne arvioi, ettei pandemian vaikutuksia ihmisten sosiaalisuuteen voi mitata vain kahdessa suunnassa. Elämä on muuttunut monella eri tavalla. Vaikutukset ovat sekä negatiivisia että positiivisia, mutta myös jotain siltä väliltä – ne vain ovat.

Kevät oli Kuurneen arvion mukaan suomalaisen yhteiskunnan kannalta raju. Se kolautti pohjoismaista, kriisinhallintakykyyn perustuvaa turvallisuuden tunnetta, jota Kuurne luonnehtii ”vähän valheelliseksi”.

Myös Ojanen arvelee, että moni saattaa olla kevään jälkeen uupunut, eikä energiaa deittailulle välttämättä ole.

Epävarmuuden aika saattaa synnyttää ihmisissä halun pariutua kevyen deittailun sijaan, turvan etsintä kumppanista voi kuitenkin johtaa myös harhaan.

”Kun on elämä kriisissä, ihminen saattaa kokea tukea tarjoavan ihmisen erityisen romanttisena. Silloin vaara on, että tulee pariuduttua itselle ei niin sopivan henkilön kanssa.”