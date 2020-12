Uuden radiokanavan tiedotteessa kerrottiin, että kanavalla on tarkoitus käsitellä ”naisia kiinnostavia aiheita Me Naisten äänellä ja näkökulmilla”.

Suomessa aloittaa vuoden vaihteessa uusi Me Naiset -radiokanava.

Me Naiset -radio korvaa vuonna 2007 aloittaneen Radio Aallon ja kuuluu samalla taajuudella. Me Naiset kertoo tiedotteessaan, että kanavalla on tarkoitus käsitellä ”naisia kiinnostavia aiheita Me Naisten äänellä ja näkökulmilla”.

Sosiaalisessa mediassa kiinnostuttiin siitä, mitä kanavalla kuultavat, nimen omaan naisia kiinnostavat aiheet mahtavat olla.

Kenties kommentoijille nousi huoli siitä, että ”naisia kiinnostava aiheet” koskisivat ainoastaan stereotyyppisesti yhteiskunnan silmissä feminiinisiksi katsottuja aiheita, kuten esimerkiksi meikkausta ja leipomista.

Twiittiketjussa naisiksi identifioituvat luettelivat kiinnostaviksi kokemiaan aiheita.

Niitä olivat kommenteissa esimerkiksi turvallisuuspolitiikka, kyberpuolustus, teknologian kehitys, ilmailu, grillaaminen, roolipelit, isot koneet, pienet slaavilaiset kielet, kamppailulajit, voimailu, hirsirakentaminen, jalkapallo, sijoittaminen, vähähiiliset liikennejärjestelmät ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Me Naisten päätoimittajan Iina Artima-Kyrkin mukaan Me Naiset pyrkii sisällöllään juuri siihen, ettei se rakentaisi stereotyyppistä kuvaa esimerkiksi siitä, miltä naisen pitäisi näyttää tai mistä hänen pitäisi olla kiinnostunut.

”Haluaisimme purkaa ihannekuvaa tai käsitystä siitä, miten olla nainen”, Artima-Kyrki sanoo.

Käytännössä se näkyy hänen mukaansa lehden aihevalinnoissa ja näkökulmissa. Juttujen aiheiksi pyritään Artima-Kyrkin mukaan valitsemaan mahdollisimman erilaisia teemoja ja haastateltaviksi erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä.

Esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuuluvia halutaan tuoda sisällössä esiin oman arkensa ja elämänsä kautta, Artima-Kyrki sanoo.

”Ei vain sen oman seksuaalisuutensa takia.”

Uusi radiokanava herätti keskustelua myös Instagramissa. Siellä kommenttien keskiöön nousi kanavan promokuvien luoma naiskuva ja moninaisuuden representaatio – tai pikemminkin sen puute.

Instagram-käyttäjät keskustelivat esimerkiksi siitä, minkä vuoksi kanavan juontajien joukossa näytti olevan ainoastaan valkoisia, cis-heteronaisia.

Cis-sanalla viitataan henkilöön, jonka sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu vastaavat hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjä odotuksia.

Teeman nosti esiin omassa profiilissaan esimerkiksi some- ja lgbtq-vaikuttaja, toimittaja Mona Bling. Mona Bling kysyi Me Naisilta Instagramissa, minkä takia kaikki kanavan toimittajat ovat ”valkoisia, kolmekymppisiä, hoikkia, geneerisen kauniita hetero-cis-naisia”.

”Tämä kuva naiseudesta on hyvin nähty ja stereotyyppinen ja erittäin kapea”, hän kirjoittaa kommentissaan.

Myös muut keskustelijat kysyivät kanavalta samasta aiheesta.

Me Naiset vastasi kaikkiin juontajaryhmän moninaisuutta käsitteleviin kysymyksiin yhdellä viestillä.

Näin Me Naiset vastasi viesteihin:

”Hienoa, että aihe herättää keskustelua, mutta ikävää, jos huomio kiinnittyy vain naisten ulkonäköön. Ketään ei ole valittu tehtävään ulkonäön, vaan ennen kaikkea ammattitaidon perusteella. Kuvan tai ulkonäön perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä ihmisten arvoista, mielipiteistä tai kokemuspohjasta, jonka pohjalta moniäänisyys lopulta syntyy. Kanavalla tullaan varmasti kuulemaan erilaisia ihmisiä. Iltapäiväjuontaja Jenni Alexandrovan pari vaihtuu kuukausittain. Kenet sinä haluaisit kuulla Me Naiset -radiossa vieraana tai juontajana?”

Artima-Kyrkin mukaan kommentteihin päädyttiin vastaamaan yhdellä viestillä, koska Instagram on alustana vaikea rakentava keskustelun luomiseen.

Representaation kapeudessa on Artima-Kyrkin mukaan kyse laajemmasta yhteiskunnallisesta keskustelusta. Hän sanoo, että media voi vaikuttaa, mutta on myös riippuvainen vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta.

”Itse en näe, että media voisi yksin muuttaa yhteiskuntaa ja maailmaa. Se ei elä täysin erillään muusta maailmasta. Yhtä lailla voisimme haastaa talousalan lehtiä siitä, että miksi heillä on haastateltavinaan lähinnä miehiä”, Artima-Kyrki kommentoi Nyt.fi:lle puhelimitse.

Vuonna 2020 Me Naiset -lehden kannessa olleista haastateltavista yksi oli ei-valkoinen. Vuosien 2017–2020 välillä lehden kannessa on ollut yhteensä kolme ei-valkoista henkilöä.

”Ei varmasti tarpeeksi”, vastaa Artima-Kyrki, kun kysymme, onko Me Naiset mielestään kiinnittänyt tarpeeksi huomiota moninaiseen representaatioon.

Artima-Kyrki korostaa, että Me Naiset julkaisee vuodessa 52 kantta. Kanteen valittavan henkilön on hänen mukaansa oltava tunnettu ja jollain tavoin ajankohtainen. Hänen mukaansa Me Naisten aiheet ja kansikuvien haastateltavat valikoituvat myös sillä perusteella, mitä lukijakunta lehdeltä toivoo.

Artima-Kyrkin mukaan naistenlehdet ja aikakauslehdet ovat tehneet moninaisen representaation eteen enemmän töitä kuin muu mediakenttä.

”Kyse on toki mediasta, mutta myös paljon isommasta yhteiskunnallisesta asiasta, joka ulottuu paljon mediaa syvemmälle”, hän sanoo.

Artima-Kyrkin mukaan lehti tiedostaa ongelman, ja aihe nousee esiin tasaisin väliajoin.

Radiokanavalla moninaisuuteen pyritään hänen mukaansa valitsemalla aiheita ja vieraita sen huomioiden. Lisäksi Artima-Kyrkin mukaan juontajiksi valikoitunut joukko on moninainen.

”Tähän vaikuttaa se, että mitä moninaisuudella tarkoitetaan”, hän sanoo.

Toimittajaryhmässä on hänen mukaansa mukana ihmisiä erilaisista taustoista.

”Mielestäni moninaisuus koostuu erilaisista tekijöistä. Heistä yksi on esimerkiksi maahanmuuttajaisän tytär, yksi on yksinhuoltajaäiti, mutta tärkein kriteeri heidän valinnassaan on ollut ammattitaito. Ei me olla sinällään mietitty heidän taustaansa siinä. Mielestäni moninaisuus tulee niistä erilaisista elämänkokemuksista.”

Radiokanavan tarkoituksena on lisäksi kasvattaa Me Naisten brändiä, joka on tähän mennessä kattanut Suomen suurimman, viikottain ilmestyvän naistenlehden ja syyskuusta lähtien Ilta-Sanomien alla julkaistut digisisällöt.

Radion aamuohjelmaa juontavat Alina Kangasluoma ja Ida-Liina Huurtela. Iltapäiväohjelmaa juontaa Jenni Alexandrova ja kuukausittain vaihtuva pari, joka tammikuussa on Ellen Jokikunnas. Lisäksi kanavalla juontaa Aallon taajuuksilla aikaisemmin kuultu Elli Collania ja Radio ohjelmapäällikkönä toimii Paula Niska.

Nelonen Median radiokanavat, Me Naiset ja Ilta-Sanomat kuuluvat Helsingin Sanomien kanssa samaan Sanoma-konserniin.