Albina

★★★★

Missä? Aleksis Kiven katu 23, p. 044 244 1276, restaurantalbina.fi.

Koska? Ti–la 17–24. Aamiainen ma–pe 7–10 ja la–su 7.30–12.

Paljonko? Alkuruuat 11–16 e, pääruuat 10–25 e ja jälkiruuat 4,50–19 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Ei.

Entinen VR:n Konepajan alue Vallilassa alkaa hiljalleen herätä kunnolla eloon. Kun uudet asuintalot alkavat valmistua, samalla Konepajalle syntyy myös uusia palveluita.

VR:n entisessä ruokalassa aloitti lokakuussa ravintola Albina. Ravintolan taustalla on kova kolmikko: muun muassa ravintola Demosta tutut Teemu Aura ja Antti Paasonen sekä Porvoon Sicapellen perustaja Riku Stenroos.

Ravintola sijaitsee uuden Folks-hotellin kivijalassa. Tila on avara ja sisustus pelkistetty, hallitsevat värit ovat valkoinen ja vaaleanruskea. Äänimaisema on leppoisa, ja musiikkikin edustaa pehmeitä rytmejä. Iso baari luo lisää tilavuuden tuntua.

Valitsen Albinan menun (56 e), johon kuuluu kolme alkupalaa, välirisotto, pääruoka ja jälkiruoka. Vieraani puolestaan poimii mieluisia annoksia listalta valmiin menun sijaan.

Menun kolmesta alkupalasta iloisimman yllätyksen tuovat rakuunalla maustetut porkkanat (12 e). Porkkanoiden kanssa saa pähkinää, napakoita osterivinokkaita ja fetaa, mutta upeinta annoksessa on happaman makea tyrnikastike.

Mieluinen alkuruoka on myös raaka lohi (13 e). Sen päällä on aimo annos tuoretta piparjuurta, jonka ärhäkkyyttä tasapainottaa raikas kurkkuliemi.

Zillikenin riesling, on sen verran hapokas ja ryhdikäs, että se kestää lohen ärjyt maut.

Alkuruokien iloinen kimara jatkuu tartarpihvillä (14 e). Raakaa lihaa ei ole pilkottu liian pieniksi palasiksi, ja mukavaa suutuntumaa antavat myös pinjansiemenet.

Tartarin perinteiset lisukkeet, suolakurkku, sipuli, kapris, punajuuri ja kananmuna, on nyt unohdettu, ja liha saa hapokkuutta ja täyteläisyyttä tuhdista ja onnistuneesta piimäkastikkeesta. Kontrastia antaa herkullinen sherryviinikastike.

Vieraani alkuruoka on vitello tonnato (13 e). Sisältä hieman punertava vasikka on leikattu ohuiksi siivuiksi ja peitelty tonnikalakastikkeella, jossa maistuu vahvasti myös anjovis. Hurmaavan mehevä vasikka ja tonnikalakastike ovat ensiluokkaisia, mutta annoksen päällä on niin paljon suolaista parmesaanijuustoa, että se peittää vasikan maun.

Väliruoka on risotto (10 e), josta olin kuullut paljon kehuja etukäteen. Risotto on erittäin kostea, mutta riisissä on jäljellä vielä sopivaa purtavuutta. Kroatialainen tryffeli maistuu hienostuneesti, ja viehkeä madeirakastike on erinomainen lisä. Tämä risotto on klassikko jo syntyessään.

Menun pääruoka on ankkaa, jonka paistopinta ei ole nyt parhaimmillaan, ja lihassakin on kirpeä maku. Sen sijaan espressokahvilla terästetty kirsikkakastike on valloittava, ja punajuuret omassa terävässä makeudessaan toimivat lisukkeena oikein hyvin.

Vivahteikas ja happaman marjainen Arpepe Nebbiolo tuki hienosti ankka-annosta.

Vieraani pääruoka on erinomainen viiriäinen (24 e). Linnun liha on mehukasta ja paistopinta rapea. Täyte on loihdittu pinaatista, pinjansiemenistä, rusinoista ja viiriäismoussesta, jotka muodostavat täyteläisen kokonaisuuden. Upeaan kanalintuliemeen on uutettu kuivattuja tatteja. Raikkaan makeahkot porkkanat ja maa-artisokat sopivat tuhtien ja syvien makujen yksinkertaiseksi lisukkeeksi.

Jean-Paul Brun Bourgogne Pinot Noir on osuva valinta viiriäiselle, hedelmäinen ja raikas.

Viinisuositukset osuvat muutenkin nappiin. Viinipaketti menulle maksaa 43 euroa, ja kaadot ovat kohtuullisen kokoisia.

Lopuksi jaamme vielä kauniin ja kostean tiramisun (11 e), jonka nostaa huippuluokkaan huikean hyvä pistaasikreemi.

Toinen arvioillallinen ei ole aivan yhtä hurmoksellinen kuin ensimmäinen.

Alkupalaksi syön pikkuisen hirvikastikepastan (10 e). Hirvikastike on kovin tavanomainen mutta moitteeton. Kokonaisuutena annos on kuitenkin puuromainen, sillä ravintolan itse tekemä pasta on ohuen ohutta ja ylikypsää taglioninia.

Vegaaninen ruusukaaliannos (23 e) toimii loistavasti. Kokonaisuuden ydin on vaahdotettu kukkakaalipyree ja kastanjakastike, ja niiden lisäksi mukana on myös kastanjoita ja hapankaalia.

Vieraani nauttii panzanellan (13 e), joka yleensä tarkoittaa italialaista leipäsalaattia. Albinan versiossa leipäpalasia on vain vähän, ja salaatin pääosassa on mustekalaa ja kalmaria hummeriliemessä. Maut ovat vahvat ja kokonaisuus tasapainoinen, mutta en ymmärrä miksi annos on nimetty panzanellaksi.

Ikävämpi yllätys on selleri, jonka päällä on cashewpähkinätahnaa. Tahna on sen verran makeaa, että se tuo mieleen kaakaopähkinälevite Nutellan.

Pääruuaksi nautimme Ahvenanmaalla kasvatettua taimenta (25 e). Raikkaan ja lihaisan kalan kaverina saa kivaa, kuplivaksi vaahdotettua hummerilientä.

Ranskalainen omenatorttu tarte tatin (19 e) toimii itsessään, mutta tortun päälle kaadettu suolakaramellikastike jähmettyy ikävän sitkeäksi.

Perustajat ovat kutsuneet Albinaa unelmaravintolakseen. Unelma ei ole jäänyt puolitiehen.

Kahden illallisen perusteella Albina on tukevasti neljän tähden ravintola, rahkeita voisi riittää jopa viiden tähden sarjaan. Ruokien maut ovat ilahduttavan selkeitä ja jykeviä.

Myös palvelu on Albinassa ykkösluokkaa. Tarjoilijat ovat luontevia, iloisia ja ammattitaitoisia, eikä asiakasta ikävystytetä teennäisillä ruokiin liittyvillä tarinoilla tai muulla kikkailulla.