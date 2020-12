Pullakierroksella selvisi, miltä maistuvat ylistetty trendipulla ja vegaaninen puusti.

Helsingin ydinkeskustan perinteitä kunnioittava Café Esplanad tunnetaan jättipullista, jotka ovat kirjaimellisesti lautasen kokoisia. Tarjolla on monenlaista pullaa mustikka-rahkapullista suolakaramellilla maustettuihin kanelikierteisiin.

Mutta yksi on ylitse muiden.

”Korvapuustia myydään kaikista pullatuotteista 50 prosentin osuudella, ja muita pullia yhteensä loput 50 prosenttia”, leipuri-kondiittori ja Café Esplanadin leipomon esihenkilö Martta Pasmik kertoo.

Myös Fazerin kahvilassa valinta on usein perinteisistä perinteisin.

”Heittämällä myydyin tuotteemme on korvapuusti”, Fazerin pääkondiittori Eero Paulamäki kertoo.

Paulamäki kertoo, että Fazerilla pullatuotteiden myynti kasvaa nopeammin kuin Fazerin leipomotuotteiden myynti yhteensä.

Kallion trendikäs Way Bakery on toiminut Karhupuiston laidalla runsaat kaksi vuotta. Alusta asti perustajille oli selvää, että oman leipomon tuotteita myyvään paikkaan tulee tarjolle myös pulla. Sen myynti on ollut tasaisen vahvaa.

”Pulla oli aivan samalla viivalla hapanjuurileivän kanssa. Nämä kaksi ovat leipomon peruskalliot. Pullaa ostetaan meillä aamiaisella, lounaan jälkeen ja illalla bissen tai viinilasillisen kanssa”, ravintoloitsija Lauri Kähkönen kertoo.

Way Bakeryssä pulla tilataan usein kaveriksi esimerkiksi ”pét nat” -viineille. Kevyesti kuplivat viinit ovat nousseet ilmiöksi alkuviini-innostuksen vuoksi.

Pullan syönti kuplivan viinilasillisen kanssa lienee kuitenkin hyvin suomalainen ellei peräti kalliolainen ilmiö.

Perinteisen pullan suosion sinnikkyys hämmentää. Miksi herkkujen kohdalla haluamme peruspullaa, emmekä ryhdy vaatimaan lähikahvilassa wasabimaustettua pullakroissanttia tai muuta ihanan jännittävää?

”Väittäisin, että taustalla on tunteisiin liittyvä tarve palata ruuan suhteen alkuperäisen äärelle. Pulla on kotoinen tuote ja hyvää sellaisena kuin se on”, Eero Paulamäki sanoo.

Jos ajat ovat huonot, pulla lohduttaa, Martta Pasmik sanoo.

”Monella on pullasta muistoja jo lapsuudesta, joten maussa on turvaa.”

Kaikessa yksinkertaisuudessaan esimerkiksi korvapuusti onkin lähes täydellisyyttä hipova elämys.

Suupala on yhdistelmä makeutta, täyteläisyyttä, mausteisuutta ja rasvaisuutta. Jos pulla on voihin leivottu tai vegaaninen taikina on muistettu suolata kunnolla, on mukana vielä pieni suolaisuuden puraisu.

Perinteisen puustin rinnalla elää joukko pienempiä pullatrendejä. Jo muutaman vuoden suosiota ovat kasvattaneet ruotsalaistyyliset kierrepullat, kuten kardemummakierteet ja pistaasikierteet.

Yksi iso pullailmiö asiantuntijoiden mukaan on erilaisten sesonkipullien, erityisesti laskiaispullien, kasvanut suosio. Kymmenen tai 20 vuotta sitten laskiaispullia syötiin muutamana päivänä, nyt sesonki on pidempi.

”Laskiaispullia valmistetaan jo tammikuussa, ja sesongin aikaan niitä myydään parhaimmillaan saman verran kuin kaikkia pullia vuoden aikana”, Eero Paulamäki kertoo.

Hapanjuurileipä on viime vuosina kasvattanut suosiotaan. Hapanjuureen leivottua pullaa ei silti tehdä edes hapanjuurileivästä tunnetussa Way Bakeryssä.

”Hiivalla pullasta tulee ihanan höttöisä, juurella joustamattomampi ja happamampi. Me olemme valinneet höttölinjan”, Lauri Kähkönen kertoo.

Mistä saa maukasta pullaa?

Juttua varten testattiin neljä erilaista pullaa helsinkiläisissä kahviloissa. Tarkoitus oli selvittää, millaisia pullia Helsingissä on tarjolla tällä hetkellä.

Pullat valittiin niin, että ne edustavat neljää tyyliä: trendipullaa, hyväksi väitettyä peruspullaa, hapanjuurella leivottua pullaa ja vegaanista pullaa. Maistetut pullat valikoitiin Nytin toimituksen tietojen perusteella, missä on tarjolla kehuttuja pullia.

Patisserie Teemu Auran kardemummarahkapulla.­

Lakritsi maustaa trendipullan

Leipomotuotteiden ystävät ovat tänä vuonna intoilleet Patisserie Teemu Auran kardemummarahkapullasta. Se on kuulemma tajunnanräjäyttävää tavaraa.

Mennään maistamaan. Hakaniemeen viime vuoden lopulla auennut kahvila on seuraksi lähteneen ystävän sanoin ”koomisuuteen asti juuri sellainen kuin vuonna 2020 pitää olla”. On pinkit tuolit ja marmoripöydät. Vähän ahdasta tosin.

Trendipulla ei ole päältä kaunis. Ensi vilkaisulla rustiikkinen rahkapulla tuo mieleen pääsiäisen ennemmin kuin koristeellisiksi viimeistellyt muotipullat. Taikinassa on mustia pilkkuja, mikä kielii paitsi runsaasta kardemummasta myös aidosta vaniljasta.

Filosofi Søren Kierkegaardin suuhun pantu sitaatti ”nautinto pettää, mahdollisuus ei” väittää, että odotus olisi muka aina parempi kuin toteutunut unelma. Ennustus ei toteudu Teemu Auran rahkapullan kohdalla. Se on juuri niin ihana leivonnainen kuin kaupungilla on kerrottu.

Taikina on pehmoista, joustavaa ja hyvin maustettua. Täytteen ja elämyksen viimeistelee pullien päälle ripoteltu lakritsijauhe. Suolaisuus haastaa ihanasti pullan makeutta ja nostaa leivonnaisen lopullisesti omaan luokkaansa.

Patisserie Teemu Aura

Missä? Siltasaarenkatu 12, patisserietm.fi.

Koska? Avoinna ma–pe 7.30–18, la klo 9–17. Su suljettu.

Paljonko? Kardemummarahkapulla 2,90 e, suodatinkahvi 3 e.

Esteetön? Ei.

Bokvillanin voisilmäpulla.­

Peruspullan taikina on tukusta

Kaffila Bokvillan on puuhuvilassa sijaitseva voittoa tavoittelematon kahvittelupaikka Helsingin Arabianrannassa. Talon voisilmäpulla on kerännyt kehuja sosiaalisessa mediassa. On tarpeeksi voita ja sokeria, huhut kertovat.

Tunnelma paikan päällä rakentuu pitsiliinoista ja arvokkaasta parkettilattiasta. Se houkuttelee tarttumaan perinteiseen voisilmäpullaan.

Ensivaikutelma hieman hämmentää. Pullat ovat epäilyttävän kiiltäviä, jotenkin teollisen näköisiä. Myöhemmin käy ilmi, että pullien taikina tulee tukusta. Paikan päällä ne täytetään, voidellaan ja paistetaan.

Haukatessa taikina joustaa mukavasti suussa. Kardemumman puraisu sen sijaan loistaa poissaolollaan.

Joskus voisilmäpullien sielu eli rasva-sokeriklöntti lähtee syödessä päältä yhdellä haukkauksella, mikä on aina valtava pettymys. Bokvillanin pullassa täyte pysyy syödessä mukavasti paikoillaan.

Arvelemme, että Bokvillanin pulla on parhaimmillaan talvipäivänä, kun on ensin reippailtu hiki hatussa merenrannassa.

Kaffila Bokvillan

Missä? Hämeentie 125, facebook.com/kaffilabokvillan.

Koska? Avoinna ma–to klo 11–15. Pe–su suljettu.

Paljonko? Voisilmäpulla 2,50 e, suodatinkahvi 2 e.

Esteetön? Kyllä.

St. George Bakeryn hapanjuuripuusti.­

Hapanjuurella viimeistelty taikina

Juurileivonta on iso ilmiö, joka levisi koronakeväänä leipomoista moneen kotiin. Netissä kiersi vilkkaasti myös hapanjuuripullan resepti. Luulisi, että sitä voisi myös ostaa. Tiedustelen asiaa Töölön Levainista, Kallion Way Bakerystä ja ydinkeskustan St. George Bakerysta.

Vasta viimeisessä tärppää: St. George -hotellin yhteydessä toimivassa leipomo-kahvilassa on tarjolla osittain tuorehiivaan ja osittain hapanjuuriliemeen tehtyjä pullia.

Kahvilan tunnelma on arvokkaan oloinen mutta kotoisa. Kaikki pullatuotteet on kuulemma tehty hapanjuuriliemen ja hiivan yhdistelmällä. Valitsemme perinteisen korvapuustin.

Tämä pulla on voi-sokerisuhteen taidonnäyte, pulliin vihkiytynyt seuralainen toteaa välittömästi. Puusti on juuri sopivan makea ja ihanan toffeinen, varmaankin leivonnassa käytetyn voin takia.

Rakenne on suorastaan täydellinen, samoin kypsyys: untuvainen mutta ei liian taikinamainen. Jos olisimme liikkeellä etsimässä Helsingin parasta pullaa, se voisi hyvinkin olla tämä.

Nyt tärkein kysymys on tietenkin se, erottuuko juuritaikinan maku. Eipä juuri. Suurin elämys syntyy siitä, että hapanjuuren käytöstä tietää, ei siitä, että eron tavispullaan voisi maistaa.

St. George Bakery

Missä? Yrjönkatu 13, stgeorgehelsinki.com.

Koska? Avoinna ma–la klo 8–21, su klo 9–17.

Paljonko? Korvapuusti 3,70 e, suodatinkahvi 3 e.

Esteetön? Kyllä.

Roots Helsingin vegaaninen puusti.­

Valtava vegaaninen puusti

Vegaanisen pullan ystäviltä on kuulunut kehuja Vallilassa toimivan joogastudio-kahvilan Roots Helsingin korvapuusteista. Testataan sellainen.

Rootsin pullat ovat sanalla sanottuna valtavia. Muoto vaihtelee pullasta toiseen, mikä kertoo tietenkin käsityöstä. Lehtevässä pullassa riittää ilmavia kerroksia. Maussa korostuu lohduttava kaneli.

Se sopiikin paikan tunnelmaan. Kun astuu viimaiselta kadulta hämyisään kahvilaan, tuntuu, että saapuu toiseen todellisuuteen.

Toisinaan etenkin korvapuustit paljastuvat niin rasvaisiksi pläjäyksiksi, että rasva valuu kerrosten välistä länteiksi lautaselle, eikä leivonnaiseen tee lopulta mieli koskea ainakaan paljain käsin. Seuralaisen kanssa mietimme, voisiko Rootsin puusti olla jopa nykyistä rasvaisempi. Tuleeko perikanelisesta elämyksestä liian terveellinen fiilis? Pulla ei ole kuitenkaan yhtään kuiva, joten emme pääse sopuun.

Rootsin pullissa on salainen ainesosa, jonka paljastan luvalla: ne on voideltu vegaanisella vaniljavanukkaalla, josta päällimmäiset kerrokset ovatkin imeneet itseensä pehmoisen ja pyöreän maun.

Tätä pullaa ”ei uskoisi vegaaniseksi”, mikä on joidenkin ihmisten mielestä kovin kehu vegaanisille ruuille.

Roots Helsinki

Missä? Eurantie 8, rootshki.fi.

Koska? Avoinna ma–pe klo 8–14, la klo 9–14. Su suljettu.

Paljonko? Korvapuusti 3,20 e, suodatinkahvi 2,50 e.

Esteetön? Kyllä.