”Haluan maailman, jossa voin halata, kätellä ja pussailla ihmisiä poskille”, sanoo nouseva tähti.

”Haluan nähdä maailman, jossa ei tarvitse pelätä, jossa voin halata, kätellä, pussailla ihmisiä poskille. Vaikka lähitulevaisuus on sumea, pidän kiinni tästä toivosta”, kertoo New Yorkissa asuva jazzlaulaja Veronica Swift, 26, puhelimessa.

Veronica Swift esiintyy ensimmäistä kertaa Suomessa maaliskuussa.­

Niin minäkin! Haluan myös nähdä Swiftin Savoyn lavalla Helsingissä maaliskuun alussa. Ja uskon, että myös näen.

Helsinkiläinen Savoy JAZZFest on kutsunut Swiftin avajaiskonserttinsa vetonaulaksi 4. maaliskuuta. Seuraavana päivänä Swift esiintyy UMOn kanssa Turku Jazz Festivaalilla.

Hän tulee Suomeen ensimmäistä kertaa ja esittää UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa jazzin klassikkokappaleita. Se on Swiftin juttu: Hänellä on taito tulkita ja skätätä eli improvisoida sooloja ikivihreisiin kappaleisiin ja bebop-standardeihin tavalla, joka antaa biiseille kokonaan uuden elämän.

Kapellimestari Ed Partykan johtama UMO sovittaa konserttiin myös muutamia Swiftin omia kappaleita hänen tänä vuonna julkaistulta levyltään.

Trumpetisti Jukka Eskolan luotsaaman festivaalin pääteema on tänä vuonna ”With Strings”, eli jousilla vahvistetut jazz- ja rytmimusiikin kokoonpanot. Festivaali julkisti rohkeasti ohjelmansa, vaikka maaliskuun pandemiatilanteesta ei ole vielä tietoa.

Swift on nuori, mutta hänen uransa on pitkä. Hän julkaisi ensimmäisen levynsä Veronica’s House of Jazzin jo 9-vuotiaana. Toinen albumi, It’s Great to be Alive, ilmestyi kun Swift oli 11-vuotias.

Swift kertoo, että hän ei ole koskaan edes vakavasti harkinnut mitään muuta ammattia kuin jazzlaulajan uraa. Hänen äitinsä on jazzlaulaja Stephanie Nakasian ja isänsä jazzpianisti Hod O’Brien, joka kuoli vuonna 2016. Swift on lapsesta saakka esiintynyt vanhempiensa keikoilla.

Urastaan hän puhuu itsestäänselvänä kutsumuksena ja lahjakkuuden antamana velvollisuutena: ”Tajusin jo nuorena kykyni tuomat mahdollisuudet, enkä ottanut asiaa kevyesti. On suuri kunnia saada viedä jazzmusiikkia eteenpäin.”

Swift suoritti musiikin kandidaatin tutkinnon Miamin yliopistossa vuonna 2016. Seuraavana vuonna hän muutti New Yorkiin. Hän on keikkaillut muun muassa pianisti Benny Greenin ja trumpetisti Wynton Marsaliksen kanssa. Hänen vakituinen yhtyeensä on pianisti Emmet Cohenin trio.

Swiftin toinen intohimo musiikin ohella on elokuvien tekeminen: Hän kirjoittaa käsikirjoituksia, näyttelee, tanssii ja ohjaa elokuvia elokuvayhtiö Darkstone Entertainmentille.

Sekä muusikkona että elokuvan tekijänä hän kokee olevansa ennen muuta tarinankertoja: ”Olen tarinankerrontabisneksessä.”

Kuluvaa vuotta Swift kuvailee sanoilla absolutely horrible – absoluuttisen kamala.

Suuri osa keikoista kuivui kasaan ja se on tuskallista ihmiselle, jonka musiikki elää ennen muuta elävässä kontaktissa yleisön kanssa.

Monet hänen muusikkoystävistään ovat kokeneet myös taloudellisen katastrofin. Swift kertoo itse eläneensä paljolti aiemmilta kiertueilta kertyneillä säästöillään.

Joitain valopilkkuja vuodessa on ollut. Kohokohta oli elokuinen konsertti Firenzessä, jossa Swift lauloi kolmen orkesterin säestyksellä 500 ihmisen edessä jazzia ja oopperaa.

Kun keikat ovat olleet jäissä, Swift on keskittynyt käsikirjoittamaan ja kuvaamaan elokuvaa studiossa pienen porukan kanssa. Suuremmat kohtaukset on määrä tehdä sitten, kun pandemiatilanne rauhoittuu.

Elokuvan työnimi on Dear Old Stockholm, joka on myös tunnettu, ruotsalaiseen kansanlauluun perustuva jazzstandardi.

Elokuva kertoo Swiftin mukaan Tukholma-syndroomasta ja sen on määrä valmistua vuonna 2022.

Jouluna Swift esiintyy kolmena iltana New Yorkin Birdland-klubilla. Alun perin keikat oli määrä pitää elävän yleisön edessä, mutta livetapahtumat peruutettiin. Keikat striimataan nettiin.

Savoy JAZZFest 4.–7.3. 2021.

To 4.3. klo 19 Veronica Swift ja UMO Helsinki Jazz Orchestra Savoy-teatterissa Liput 47 euroa, koko festivaali 149 euroa Lippu.fi. Lippuja myydään kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Turku Jazz Festival 5.–6.3. 2021.

Pe 5.3. klo 18 Veronica Swift ja UMO Helsinki Jazz Orchestra Teatro-salissa, Logomo (Köydenpunojankatu 14). Liput koko päiväksi 35–45 euroa Lippu.fi.

