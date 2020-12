Asema-aukion Sokokselle avattu Happy Farmer -ravintola on raikas kokonaisuus

Happy Farmer on koehenkinen ravintolakompleksi, jonka takana on HOK-Elanto.

Asema-aukion Sokoksen kulmalla on piisannut viime vuosina vaihtelua. McDonald’sia seurasi ensin Fafa’s, ja elokuusta alkaen seinässä on loistanut Happy Farmerista eli iloisesta farmarista viestivä valomainos.

Happy Farmer on varsin kiinnostava koehenkinen ravintolakompleksi, jonka takana on HOK-Elanto. Vaaleiden laattojen raikastamassa alakerrassa korostuu noutoruoka- ja piipahdushenki. Toisen kerroksen miellyttävillä sohvilla ja rottinkituoleilla voi viipyillä vaikka viinilasin ääressä. Tarjontaa on aamusta iltaan.

Ensi vuoden puolella paikka laajenee entisestään viereisen Casa Largon tiloihin. Kolmen eri osion muodostama kokonaisuus on silloin jo melkoinen ravintolamaailma.

Kun ikkunassa mainostetaan kahvien – siis kaikkien – maksavan euron ja iltaan asti tarjolla olevien tarjotinannosten vajaa kahdeksan euroa, herää kysymys, onko ”halpuutus” edennyt jo yhtiön ravintolatoimintaan.

Happy Farmer korostaa vastuullisuutta, joka tulee ilmi muun muassa hiilinegatiivisuudessa, kasvistarjonnassa ja hävikin hyödyntämisessä.

Alakerran S-marketista saapuu ravintolaan päivittäin rullakko, jonka poistotuotteista syntyy esimerkiksi hummusta ja smoothieta. Vastaava yhteistyö on alkamassa Food Market Herkun kanssa.

Sunnuntaiaamiaisella iskee valinnan vaikeus, sillä vitriini pullistelee herkullisen näköisiä kahvilatuotteita. Ottaisiko grillattua hapanjuurileipää avokadolla, roomalaisen grillileivän mozzarellalla ja aurinkokuivatulla tomaatilla vai mehevännäköisen peltikorvapuustin?

Aamiaisannokset paljastuvat varsin hyviksi diileiksi. Kylmäsavulohileivän seuraksi tulee uppomuna, hollandaisekastiketta ja punajuurihummusta sekä vielä pannukakkuja hunajan ja marjojen kanssa.

Briossiannosta puolestaan vahvistavat paistettu muna ja pekoni sekä marjainen jogurttiannos. Lisäksi hintaan kuuluu mehu ja kahvi tai tee.

Happy Farmer avattiin Sokokselle elokuussa.­

Seuraavana päivänä illallisella metsäsienirisoton maku on syvä, mutta se vaikuttaa hieman seisseeltä. Kookkaan risoton päälle on lisätty paahdettuja pinjansiemeniä ja yrttiöljyä.

Maalaissalaatin soijapohjainen ja kanaa muistuttava kasviproteiini on turhankin rapeaa ja sitkeää, mutta kokonaisuus on kelvollinen. Soijaa saattelevat avokado ja tabbouleh-salaattia muistuttava bulgursekoitus.

Kelvollinen on myös maanantain edullinen tarjotinannos, jossa paahdettu kana saa säväystä vegaanisesta currymajoneesista sekä hävikkiä hyödyntävistä pikkelivihanneksista.

Syntyy vaikutelma, että Happy Farmer on HOK-Elannon moderni näyteikkuna, jossa yhtiö testaa kansainvälisiä trendejä pääkaupunkilaisille. Ehkä myöhemmin opit siirtyvät laajempaan käyttöön.

Suuren toimijan ydinkeskustan levottomalle paikalle avaama ravintolakohde voi kuulostaa tylsältä, mutta Happy Farmer paljastuu yllättävän toimivaksi kokonaisuudeksi sekä tilojen, tarjonnan että konseptin osalta.