HBO:n hittisarja Euphoria on yksi viime vuosien suosituimmista nuorten draamasarjoista. Se kuvaa z-sukupolven teini-ikäisiä, jotka kasvavat aikuisiksi sosiaalisen median aikakaudella. Sarja on täynnä alastomuutta, mielenterveysongelmia ja huumeita.

Euphorian ensimmäinen tuotantokausi poiki Bafta-ehdokkuuden ja sarjan päähenkilöä, 17-vuotiasta Rue Bennettiä, näyttelevä Zendaya palkittiin roolistaan parhaan naispuolisen draamanäyttelijän Emmy-palkinnolla.

Toki sarja on herättänyt myös kritiikkiä. Ensimmäisten jaksojen aikana se nousi otsikoihin kohtauksesta, jossa näkyy noin 30 paljasta penistä. Sarjaa on myös syytetty päihteiden käytön glorifiomisesta.

Pandemia siirsi sarjan odotetun toisen kauden kuvauksia tulevaisuuteen, mutta faneille tarjotaan kuitenkin kaksi poikkeusoloissa kuvattua erikoisjaksoa.

Euphorian toista tuotantokautta aletaan kuvaamaan vuoden 2021 alussa, mikäli se on poikkeusolojen suhteen mahdollista. Tämä tarkoittaisi, että seuraava kausi ilmestyisi luultavasti ensi vuoden lopulla tai vuoden 2022 alussa.

Niistä ensimmäinen on 6. joulukuuta julkaistu Trouble Don't Last Always.

Jakso jatkaa ensimmäisen kauden tunnelmissa, kun päihdeongelmien kanssa kamppaileva Rue Bennett (Zendaya) tapaa tukihenkilönsä Alin (Colman Domingo) kolkossa kahvilassa jouluaattoiltana.

Sarjan tuotannon mukaan erikoisjaksot on kuvattu koronavirussuosituksia ja -rajoituksia noudattaen, mikä epäilemättä tarkoittaa pientä kuvausryhmää, tarkkoja määräyksiä kulisseissa ja lukuisia koronatestejä.

Koronaviruksen vaikutusta on vaikea olla huomaamatta. Kaoottisista tapahtumista ja lukuisista henkilöhahmoista tunnettu nuorten draamasarja on nyt riisuttu kahden ihmisen väliseen, lähes tunnin mittaiseen dialogiin.

Artikkeli sisältää tästä eteenpäin juonipaljastuksia sekä Euphorian 1. kaudesta että joulukuussa julkaistusta erikoisjaksosta.

Euphorian ensimmäinen kausi päättyi surullisiin tunnelmiin, kun seikkailunhaluinen Jules (Hunter Schafer) karkasi kotoaan New Yorkiin jättäen sydämensä särkeneen Ruen itkemään rautatieasemalle.

Kolme kuukautta katkolla ollut Rue etsii huoneeseensa piilotetut huumeet ja käyttää ne. Kauden viimeiset minuutit kuvaavat niiden vaikutusta Rueen. Hän tanssii glitteriä silmissään pimeällä kadulla suuren ihmisjoukon keskellä. Taustalla soi Zendayan ja lauluntekijä Labrinthin yhteiskappale All for us.

Rue kohoaa kadulle pyramiidiksi asettuneen ihmisjoukon huipulle. Samalla hän laulaa:

”I hope one of you come back to remind me of who I was when I go disappearing into that good night.” Musiikki hiljenee ja hän tipahtaa ihmiskasan päältä.

Kauden päätösjakson epämääräinen lopetus sai fanit spekuloimaan, mitä Ruelle kävi. Osa faneista arveli kohtauksessa olevan useita viitteitä, joiden mukaan Rue kuolee yliannostukseen. Teoriaa tuki muun muassa se, että Rue vetää päälleen syöpään menehtyneen isänsä huppari ja suuntaa lopussa katseensa ylös taivaalle.

Nyt teoriat Ruen kuolemasta on todistettu vääriksi.

Erikoisjakso alkaa kuvitelmalla, jossa Rue olisikin lähtenyt Julesin mukaan New Yorkiin. Rakastunut pari herää yhdessä loft-henkisessä asunnosta auringon paistaessa. Kun Jules lähtee kotoa, Rue kaivaa huumeet esiin patjan välistä.

Erikoisjakso alkaa Ruen (oik.) fantasialla, jossa hän olisikin muuttanut Julesin (Hunter Schafer) kanssa New Yorkiin.­

Auringon säteet ja suurkaupunki jäävät taakse, kun kamera siirtyy kolkkoon wc-tilaan ja Ruen väsyneisiin kasvoihin. Hän ei ole New Yorkissa vaan selvittämässä päätään hiljaisessa lounaskahvilassa. Pöydän ääressä häntä odottaa Ali, joka on Ruen tukihenkilö huumeriippuvaisten vertaistukiryhmästä.

Jakson alun onnellinen kuvaus on Ruen fantasia ja yksi hänen ja Julesin tulevaisuuden suunnitelmista, jotka saattavat nyt jäädä toteutumatta parin teiden erkaannuttua.

Vesisateen ropistessa ikkunaan Ali yrittää selvittää, mikä sai Ruen käyttämään huumeita sekä vakuutella Rueta tekemään suunnitelma tulevaisuudelle. Luvassa on kietova keskustelu riippuvuudesta ja huumeista, joka polveilee aina ihmissuhteista uskontoon ja vallankumouksen merkitykseen.

Lähes kokonaisen jakson omistaminen keskustelulle riippuvuudesta voi olla tuotannon tapa näyttää, että he suhtautuvat vakavasti saamaansa kritiikkiin huumeiden käytön glorifioinnista. Jakson on ohjannut ja käsikirjoittanut Sam Levinson, joka on itse kertonut kamppaileensa riippuvuuden ja masennuksen kanssa.

Myös Rue on masentunut. Hän kuuntelee Alia tarkasti ja vastaanottavaisesti kahvilan pöydän ääressä, mutta ei nää itselleen tulevaisuutta.

”En vain aio olla tällä kovin kauan”, hän toteaa.

Roolistaan 17-vuotiaana Ruena tänä vuonna parhaan naispuolisen draamanäyttelijän Emmy-palkinnon saanut Zendaya näyttää jälleen erikoisjaksossa, miksi palkinto kuuluu juuri hänelle. Zendaya kuvaa Ruen tunteiden kirjon hiuksenhienosti teini-ikäisen herkkyydestä masentuneen ihmisen epätoivoon.

Alia näyttelevä Colman Domingo tekee erikoisjaksossa loistavan roolisuorituksen Ruen rauhallisena mutta päättäväisenä tukihenkilönä.­

Vaikka erikoisjakso sijoittuu hiljaiseen kahvilaan, on vaarantuntu on jaksossa läsnä lähes poikkeuksetta. Ali lähtee ulos tupakalle ja katsojan mielessä pyörii: kohta sattuu jotakin. Ehkä kulman takaa ilmestyy auto, tapahtuu jokin väärinkäsitys ja Ali ammutaan?

Uhkaava tai ahdistava tunnelma ei ole Euphorialle vierasta. Jo ensimmäisen kauden ensimmäisten jaksojen aikana nähdään runsaasti väkivaltaa, yliannostus ja viiltelyä. Katsoja saa olla varpaillaan odottaessa seuraavaa juonenkäännettä. Kelle sattuu seuraavaksi?

Erikoisjaksossa tilanne on toinen. Kamera viipyilee Alin kasvoilla ja synkkä yö pysyy taustalla vartioimattomana. Mitään ei kuitenkaan tapahdu ja Ali palaa takaisin sisälle kahvioon.

Erikoisjakso tekee myös jotain sarjalle poikkeuksellista ottaessaan kantaa Black Lives Matter-liikkeeseen ja brändien tapaan tehdä aktivismia. Ali kuvailee, kuinka kävi kenkävalmistaja Niken liikkeessä seinälle on kirjoitettu kannanotto, jonka viesti kuulostaa samalta kuin Black Lives Matter.

”Katsoin seinälle, jossa luki kissan kokoisilla kirjaimilla: Our people matter.”

”Jos Nirvana olisi yhä USA:n suosituin bändi, he sanoisivat ’masennuksella on väliä’, koska se myisi kenkiä”, hän sanoo.

Koronaviruksen vaikutus näkyy ensimmäisen erikoisjakson lopputuloksessa, jossa nähdään vain muutama näyttelijä. Silti se osoittaa Euphorian potentiaalin: harva sarja onnistuisi luomaan kahden hahmon välillä lähes tunnin mittaista keskustelua, joka tuntuu aidolta ja kiinnostaa viimeisille minuuteille saakka.

Niinpä ennustan, että pandemian lykkäämä 2. tuotantokausi tulee olemaan fanien odotuksen arvoinen.