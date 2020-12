Vuodessa 2020 oli myös paljon hyvää. Nytin toimitus keräsi yhteen juttuun sekalaisen joukon näkemiään, lukemiaan ja kokemiaan asioita, jotka ovat ilahduttaneet ja sykähdyttäneet poikkeuksellisen vuoden aikana.

Muun muassa Lana Del Reyn runokirja, Patrick Radden Keefen Wind of Change -podcast, Bachelor Fantake -tubekanava, Instagram-tilit @janitoivo ja @diet_prada sekä tv-sarja The Queen’s Gambit pääsivät Nytin poimintoihin.­

Elokuva: I’m Thinking of Ending Things

Vaikka koronavirus kuritti elokuva-alaa pahoin, hienoja elokuvia ilmestyi vuoden aikana useita. Yksi itselleni eniten iloa tuottaneista uutuuselokuvista oli kuvaus kaiken turhuudesta, armottomasta ajankulusta, tuskallisesta vanhenemisesta, tyhjyyteen häviävistä muistoista.

Jessie Buckley I’m Thinking of Ending Things- elokuvassa.­

Kyllä, iloa. Kyseessä on muun muassa Being John Malkovichista (1999) ja Synecdoche, New Yorkista (2008) tunnetun käsikirjoittaja-ohjaaja Charlie Kaufmanin uusin elokuva I’m Thinking of Ending Things. Alkusyksystä ilmestynyt Netflix-alkuperäistuotanto on mestariteos ja Kaufmanin elokuvista tähän asti paras. Se on tavallaan musertavan synkkä, mutta samalla kutkuttava, kiehtova ja hauskakin.

Surrealistista juonta ei kannata lähteä tähän tiivistämään, mutta HS:n Pekka Torvisen kirjoittaman laajan analyysin elokuvasta voi lukea tämän linkin takaa.

Juho Typpö

Anya Taylor-Joy The Queen’s Gambitissa.­

Sarjat: The Queen’s Gambit ja I May Destroy You

The Queen's Gambit (Musta kuningatar) on yksi vuoden kovimmista uutuussarjoista. Netflixissä 23. lokakuuta julkaistu seitsemänosainen minisarja seuraa kylmänviileää ja huippulahjakasta shakkipelaajaa, Beth Harmonia (Anya Taylor-Joy), lapsuudesta aikuisuuteen saakka.

Kyseessä on varsin perinteikäs kasvutarina, jossa äärimmäisen terävä Harmon kamppailee sekä paikastaan miesvaltaisissa urheilupiireissä että pitääkseen päihdeongelmansa kurissa.

Anya Taylor-Joy tekee Harmonina hienon roolityön. Aivan erityisen sarjasta tekee kuitenkin shakki. Se saadaan näyttämään jännittävältä myös niille katsojille, jotka eivät ymmärrä pelistä mitään. Nyt.fi:n aiempi artikkeli sarjasta täällä.

Piritta Räsänen

I May Destroy You -sarjan käsikirjoittanut, tuottanut ja osittain ohjannut Michaela Coel näyttelee sarjan päähenkilöä Arabellaa.­

Kesällä HBO:ssa julkaistu brittisarja I May Destroy You on ollut Helsingin Sanomissa julkaistujen juttujen aiheena jo muutaman kerran. Sarjan kaksitoista jaksoa seuraavat toista kirjaansa kirjoittavan Arabellan (Michaela Coel) toipumista raiskauksesta. Tapahtumat perustuvat sarjan käsikirjoittajan ja Arabellaa näyttelevän Coelin henkilökohtaisiin kokemuksiin.

Arabellan parhaiden ystävien Terryn (Weuche Opia) ja Kwamen (Paapa Essiedu) hahmojen kautta sarjassa käsitellään myös nuorille kaupunkilaisille tyypillisen, ystävien muodostaman ”dysfunktionaalisen perheen” dynamiikkaa, rakenteellista rasismia sekä seksiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä teemoja.

Sarja käsittelee seksuaalista hyväksikäyttöä tavalla, jolla aihetta ei kaiketi aikaisemmin ole televisiossa käsitelty.

Onko seksi suostumuksellista, jos kondomia käyttävä poistaa ehkäisyn kesken yhdynnän? (Ei.) Millaista tukea mieheksi identifioituva saa tultuaan raiskatuksi? (Ei oikeastaan minkäänlaista, koska asiasta puhuminen jopa omille ystäville on vaikeaa.)

Raskaista aiheistaan huolimatta sarja yllättää toisinaan myös hauskuudellaan. Tunnelmaan ei voi kuitenkaan tuudittautua, sillä seuraavassa hetkessä saattaa jo huvittaa peittää silmänsä kämmenellä.

Hilla Körkkö

Podcast: Wind of Change

Wind of Change on kahdeksanosainen podcast-sarja, jossa tutkiva journalisti Patrick Radden Keefe yrittää selvittää totuuden Scorpions -yhtyeen vuoden 1990 hittibiisistä Wind of Change. Laulusta muodostui aikanaan tunnuskappale kylmän sodan päättymiselle ja rautaesiripun avautumiselle.

Kaikki alkaa, kun Keefe kuulee huhun, jonka mukaan Scorpions ei kirjoittanut kappaletta. Sen sijaan laulun olisi tehnyt Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA.

Keefen selvittäessä totuutta podcast kertoo tarinan popmusiikkiin piilotetusta propagandasta ja Yhdysvaltojen hallituksen salaisista sokkeloista. Jaksoissa vilisee vakoojia, salaisuuksia, neuvostoliittolaisia ja tiukkoja nahkahousuja.

HS:n toimittaja Marko Junkkari kirjoitti podcastista Viikon lopuksi -palstalle kesäkuussa.

Nyt.fi listasi kesällä myös muita laadukkaita podcast-sarjoja, jotka ehtii kuunnella kokonaan yhden viikonlopun aikana.

Piritta Räsänen

Äänikirja, runokirja: Lana Del Rey – Violet Bent Backwards over the Grass

Violet Bent Backwards over the Grass on syyskuussa julkaistu laulaja-lauluntekijä Lana Del Reyn esikoisrunoteos, jonka on julkaissut Simon & Schuster -kustantamo. Se käsittelee sydänsuruja, itseensä luottamista, ja artistin monimutkaista suhdetta Kaliforniaan.

Painettuna kirjana teos sisältää yli 30 runon lisäksi valokuvia. Teos pääsee kuitenkin parhaiten oikeuksiinsa äänikirjana, spoken word -tyylisesti esitettynä. Äänikirjassa teoksen sanat soljuvat kauniisti kirjoittajan lukemina. Del Reyn rytmikkäiden runojen taustalla kuuluu ambient-musiikkia ja pianon sointuja.

Violet Bent Backwards over the Grass on laulaja-lauluntekijä Lana Del Reyn esikoisrunoteos.­

Yhdessä äänimaisema ja runot luovat unenomaisen tunnelman, joka rauhoittaa kuuntelijan. Lopussa teos jättää kuitenkin palan kurkkuun. Viimeisissä runoissa Del Rey puhuu ilmastonmuutoksesta ja kritisoi presidentti Donald Trumpia.

”Paradise is very fragile / And it seems like it's only getting worse / Our leader is a megalomaniac /And we've seen that before.”

Del Rey näyttää teoksellaan, että sanoittava artisti on myös pätevä kirjailijaksi, ja spoken word -runoudesta voidaan tehdä valtavirtaa.

Piritta Räsänen

Laulaja Jazmin Bean poseeraa huoneessaan.­

Artisti: Jazmin Bean

Yritän etsiä uutta musiikkia edes jotenkuten aktiivisesti. En muista milloin olisin viimeksi innostunut yhtä paljon löytämästäni uudesta artistista kuin tänä vuonna Jazmin Beanista.

Brittiläinen Bean tuli jo ennen laulajauraansa tunnetuksi Instagram-hahmona, joka maskeeraa kuvissaan itseään hätkähdyttävän mielikuvituksellisella tavalla. Bean kutsuu tyyliään ”sukupuolettomaksi hirviöksi” (”genderless monster”). Viime loppuvuodesta lähtien hän alkoi tiputella musiikkipalveluihin myös omia kappaleitaan. Ensimmäinen pitkäsoitto – päivitetty versio aiemmasta ep:stä – nimeltä Worldwide Torture ilmestyi marraskuussa.

Jazmin Bean on siis artistina juuri tätä päivää: sosiaalista mediaa ja visuaalisuutta hyödyntävä monitaituri. Mutta myös hänen kappaleensa ovat aivan omaa luokkaansa. Niissä runnova vaihtoehtometalli yhdistyy karkkiväriseen poppiin ja trap-rytmeihin, kieron kauhutunnelman velloessa kaiken yllä.

Ennen kaikkea biisit ovat aivan nerokkaita sävellyksiä ja täynnä uskomattoman tarttuvia koukkuja. Jazmin Beanin musiikista on tullut minulle iloinen pakkomielle.

Juho Typpö

Youtube-kanava: Bachelor Fantake

Yksi vuoden siisteimmistä Youtube-kanavista on Bachelor Fantake, jota ylläpitää kanadalainen Bachelor-fani Chris. Kanava keskittyy tekemään noin 10–15 minuutin mittaisia kooste- ja analyysivideoita Bachelor- ja Bachelorette -tuotantokausista.

Bachelor eli Unelmien poikamies on vuonna 2002 alkunsa saanut tosi-tv-ohjelma, jossa miespuolinen keulahahmo yrittää löytää ”elämänsä rakkauden” 25:stä puolisoehdokkaasta. Lisää sarjasta voi lukea tästä Nyt.fi:n artikkelista.

Youtube-kanavan videoiden avulla katsojat pystyvät seuraamaan kokonaisia tuotantokausia yhtä yhdysvaltojen suosituimmista reality-ohjelmista katsomatta yhtäkään jaksoa.

Kanavalla kiinnostavinta ovat Chrisin tarkat havainnot sarjan tuottajien tavasta editoida jaksoja. Yleensä Youtube-kanava onnistuu arvaamaan kauden kärkikolmikon ensimmäisen jakson perusteella. Kanava sopii esimerkiksi niille, jotka ovat kolunneet suomalaiset reality-sarjat läpi ja etsivät uutta katsottavaa.

Piritta Räsänen

Instagram-tilit: @janitoivo, @dietprada ja @jtfirstman

Kirjailija ja näyttelijä Jani Toivola kirjoittaa Instagram-tilillään aidosti ja lempeästi arjestaan tyttärensä ”Pantterin” kanssa. Toisinaan arjessa kiukutellaan kotimatkalla, mökötetään bussissa ja sitten sovitaan riidat kotona.

Jokainen julkaisu tekee tarkkoja havaintoja tavallisesta elämästä, mutta jää välillä pohtimaan isojakin kysymyksiä: mistä löytää rohkeutta uusiin asioihin elämässä ja millaista on rakastaa? Toivolan yli 47 000 seuraajan Instagram-tili osoittaa, että sosiaalisesta mediasta on edelleen muuhunkin kuin vihan ja riidan kylvämiseen.

Piritta Räsänen

Kulunut vuosi on vahvistanut sosiaalisen median asemaa oikeudenmukaisuuden vaatimusten areenana. Instagram-tili Diet Prada on perustettu jo vuonna 2014, mutta muuttunut somekäyttäytyminen on tehnyt siitä jälleen ajankohtaisen.

Somessa jaetaan yhä kauniita kuvia (usein kaupallisessa yhteistyössä), mutta auringonlaskuhötön rinnalla kuvien avulla ja niiden saatesanoissa on alettu vaalia ja vaatia myös oikeuksia.

Kehityksen myötä Instagramiin on muodostunut niin kutsuttuja epävirallisia eri alojen vahtikoiria. Niiden tarkoitus on paljastaa väärinkäytöksiä ja epäoikeudenmukaisuuksia, joita esimerkiksi isot brändit kätkevät taakseen.

Muotimaailman vahtikoiraksi on nimitetty myös Diet Prada. Alun perin sivusto nosti esiin muotimaailmassa tapahtuvaa kopiointikulttuuria. Erityistä närkästystä herättää, jos suurten muotitalojen julkaisut muistuttavat nuorten suunnittelijoiden töitä.

Tätä nykyä Diet Prada -sivustolla julkaistavat päivitykset liittyvät esimerkiksi muotimerkkien ja brändien representaation moninaisuuteen, tai pikemminkin sen puutteeseen. Yhä useammin postaukset käsittelevät myös akuutteja yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja. Sivusto on kerännyt reilussa viidessä vuodessa yli 2,3 miljoonaa seuraajaa.

Hilla Körkkö

Jordan Firstman on yksi niistä harvoista ”tavallisista” ihmisistä, joita vuosi 2020 ei ole kohdellut ainoastaan kaltoin, kirjoittaa verkkomedia Dazed 6. marraskuuta julkaistussa haastattelussaan.

Firstman on losangelesilainen koomikko, televisiokäsikirjoittaja ja näyttelijä. Tätä nykyä hän on myös Instagramin viihdyttävin ”poikaystävä”, koomikko ja somevaikuttaja. Firstmanin Instagram-sivun parasta antia ovat niin kutsutut ”imitoinnit” (eng. impressions) ja ”salaisuudet” (eng. secrets).

Imitointivideoillaan Firstman esittää esimerkiksi Pfizerin rokotetta, joka soittaa äidilleen odotellessaan uutisia myyntiluvastaan tai Titanic-elokuvan jäävuorta, joka katselee elokuvaa yhdessä ystäviensä kanssa.

Käytännössä videoilla näkyvät ainoastaan Firstmanin kasvot ja yläreunaan kirjoitettu teksti siitä, mikä imitaatio on kyseessä. Videot ovat noin minuutin mittaisia ja niitä on kertynyt profiiliin jo 20 ”kautta”, yhteensä yli 130 videota.

Niin kutsutut ”salaisuudet” on tehty yhteistyössä seuraajien kanssa. Konsepti on yksikertainen: seuraajat tunnustavat salaisuutensa, Firstman julkaisee viestit nimettöminä ja kommentoi niitä. Ketään ei tuomita, kuten Firstman videoillaan toistelee. Kutkuttavia videoista tekee se, että osa seuraajista on todella kuuluisia. Toisinaan Firstman myös kertoo sen videoillaan sanomatta kuitenkaan kuka ”todella kuuluisa henkilö” on kyseessä.

Hilla Körkkö

Muotimerkki: Telfar

Vuonna 2005 perustettu newyorkilainen muotimerkki Telfar on ollut alusta saakka sukupuoleton, inklusiivinen ja queer. Merkin perustaja ja pääsuunnittelija Telfar Clemens on kertonut Finacial Timesin haastattelussa haluavansa suunnitella vaatteita, joihin hän olisi nuoruudessaan halunnut pukeutua, mutta jotka syystä tai toisesta olivat hänen ulottumattomissaan. Laukut olivat kalliita ja mekot tai topit liian pieniä, hän kertoo.

Telfar haluaa tehdä huippumuodista mahdollisimman inklusiivista, siis huomioon ottavaa ja sellaista, ettei se jätä mitään asiakasryhmää ulkopuolelleen.

Demokratiapyrkimysten voisi sanoa kiteytyvän merkin omaperäiseen laukkupolitiikkaan. Telfarin ikonisiksi muodostuneet logolaukut ovat yksivärisiä, yksinkertaisen suorakulmion mallisia ja valmistettu vegaanisesta keinonahasta. Laukun keskelle on kohokuvioitu merkin logo.

Laukut maksavat koosta riippuen noin 150–257 dollaria (noin 126–217 euroa). Se on huippumerkille verrattain edullinen hinta.

Saavuttamattomuuden illuusion välttääkseen Telfar kehitti elokuussa niin kutsutun ”laukkujen turvallisuusohjelman” (eng. bag security program). Telfar ilmoitti ottavansa laukkutilauksia vastaan 19. elokuuta 24 tunnin ajan. Tilaajakohtaisia rajoituksia ei asetettu, mutta politiikkaan kuului, että jokainen tilaaja saisi laukkunsa vasta seuraavan vuoden tammikuussa.

Laukkupolitiikkansa ansiosta merkki kymmenkertaisti myyntinsä päivässä vuoden 2019 tulokseen verrattuna, kertoo Financial Times.

Hilla Körkkö