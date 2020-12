Puolalaisen CD Projektin odotettu jättipeli Cyberpunk 2077 julkaistiin niin keskeneräisenä, että yksi sijoittajista haastoi yhtiön oikeuteen. Pelin bugisuudesta noussut kohu ei ota muutenkaan laantuakseen.

Kuohunta jonkinasteiseksi katastrofiksi muodostuneen Cyberpunk 2077 -videopelin julkaisun ympärillä jatkuu.

Viimeisin käänne on oikeuskanne, jonka eräs pelin sijoittajista nosti sen kehittänyttä ja julkaissutta CD Projekt -pörssiyhtiötä vastaan.

Andrew Trampe haastoi Bloombergin mukaan peliyhtiön oikeuteen Los Angelesissa jouluaattona. Hän pyrkii myös edustamaan muita yhtiön arvopapereita hankkineita sijoittajia.

Trampen mukaan yhtiö johti heitä harhaan, kun peli julkaistiin joulukuussa pahoista teknisistä ongelmista kärsivänä keskeneräisenä versiona. Julkaisua seuraavalla viikolla yhtiön osakekurssi romahti kymmenillä prosenteilla.

CD Projekt aikoo vastineensa mukaan ”puolustautua ankarasti” kannetta vastaan oikeudessa.

Pahassa pulassa yhtiö silti on. Cyberpunk 2077:n julkaisun aiheuttamaa sotkua se joutuu selvittämään vielä pitkään, ja kalliisti.

Toimintaroolipeli julkaistiin 10. joulukuuta Playstation 4- ja Xbox One-konsoleille, Google Stadia -palveluun sekä PC:lle Windowsille. Se oli ehdottomasti vuoden suurimpia ja odotetuimpia pelijulkaisuja.

Puolalainen CD Projekt nousi jättistudioiden joukkoon viimeistään vuoden 2015 The Witcher 3: Wild Hunt -pelillään. Avoimen maailman roolipeli keräsi huippuarvosteluja ja palkintoja ja siitä tuli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä videopeleistä. Cyberpunk 2077:stä odotettiin vähintään yhtä isoa hittiä.

Cyberpunk 2077 perustuu Mike Pondsmithin 1980-luvulla luomaan kuuluisaan roolipelisarjaan. CD Projekt aloitti videopelin kehittämisen 2012. Ympäristönä oli taas laaja, avoin maailma, tällä kertaa Night City -niminen suurkaupunki kyberpunk-henkisessä tulevaisuudessa.

Projekti oli valtava, rahallisestikin – joidenkin arvioiden mukaan pelin koko budjetti kohosi yli miljardiin Puolan zlotyyn, noin 256 miljoonaan euroon. Se tekisi Cyberpunk 2077:stä kalleimman koskaan tehdyn videopelin.

Ennätyksen tähänastinen haltija oli yhdysvaltalaisen Rockstar Gamesin Grand Theft Auto V (2013), jonka tuotanto ja markkinointi maksoi arviolta 265 miljoonaa dollaria eli 216 miljoonaa euroa.

Cyberpunk 2077:lla oli kuitenkin alusta asti hyvät mahdollisuudet tuottaa kovat voitot. Pelin markkinointi kiihtyi jatkuvasti parin vuoden ajan julkaisun lähetessä. 2018 tiedotettiin esimerkiksi, että näyttelijä Keanu Reeves on mallinnettu peliin yhdeksi päähahmoksi.

Vuoden 2019 E3-pelimessuilla pelin ilmoitettiin ilmestyvän tämän vuoden huhtikuussa. Oheistuotteita alkoi tulla markkinoille runsain määrin vuoden 2020 aikana.

Cyberpunk 2077 perustuu 1980-luvun lopulla alkaneeseen roolipelisarjaan.­

Pelin ilmestymispäivä siirtyi useaan kertaan: ensin syyskuulle, sitten marraskuulle ja lopulta joulukuulle. Suurissa peliprojekteissa julkaisun lykkääntyminen on kuitenkin yleistä. Peliä oli joulukuuhun mennessä myyty ennakkoon jo kahdeksan miljoonaa kappaletta. Muutama miljoona lisää, ja peli olisi jo tuottanut voittoa.

Negatiivista julkisuutta peli sai jonkin verran ennen ilmestymistä, eri syistä: esimerkiksi transfobisesta markkinoinnista sekä uutisista pelin teon loppuvaiheen ylityöputkista.

Jälkimmäinen on pelialalla yleinen vitsaus. Cruncheiksi eli ”loppurutistuksiksi” kutsuttavat ylityösumat ovat yleisiä etenkin suurten, niin sanottujen AAA-pelien tekoprosesseissa, ja ne ovat viime vuosina nousseet tapetille yhä enemmän. Yksi CD Projektin perustajista, Marcin Iwiński oli vielä viime vuonna vannonut Kotakun haastattelussa, että heillä työntekijöitä kohdeltaisiin ”inhimillisemmin” kuin monissa muissa alan yrityksissä.

Kun Cyberpunk 2077 lopulta 10. joulukuuta julkaistiin, selvisi, ettei loppurutistuskaan ollut auttanut. Peli oli teknisesti surkeassa kunnossa, käytännössä keskeneräinen.

Sosiaaliseen mediaan, Youtubeen ja nettifoorumeille alkoi tulvia raportteja pelin teknisistä virheistä eli bugeista. Sekä huvittavista graafisista häiriöistä – kuten jo nettimeemeiksi muodostuneista pelihahmojen housujen alta vilkkuvista peniksistä – että vakavammista ongelmista esimerkiksi hahmojen ja ajoneuvojen ohjailussa ja tekoälyssä.

Windowsilla peli toimi tiettävästi paremmin kuin konsoleilla, ja siksi CD Projekt oli tarjonnut medioille ennakkoon arvioitavaksi ainoastaan PC-versiota. Sekin herätti jonkin verran ihmettelyä ennen julkaisua.

Bugeja riitti silti PC-versiossakin. Playstation-version ostajilta taas tuli niin paljon hyvityspyyntöjä, että Sony teki harvinaisen liikkeen: se poisti pelin kokonaan Playstation-konsolien nettikaupasta, PS Storesta. Näin suuren pelijulkaisun kohdalla vastaavaa ei ole koskaan aiemmin tapahtunut. Tätä kirjoittaessa Cyberpunk 2077 ei ollut vielä PS Storeen palannut. Playstation 4-versioonkin julkaistiin jokin aika sitten jo massiivinen, 17 gigatavun päivitytiedosto.

Video- ja tietokonepelejä on julkaistu bugisina niiden historian ajan. Sekään ei ole tavatonta, että jokin peli on ilmestyessään ollut lähes pelikelvoton tai mahdoton läpäistä teknisten ongelmien vuoksi.

Yleensä bugit korjaantuvat myöhemmin päivityksillä, mutta pelin ilmestyminen keskeneräisenä on toki huono juttu pelitalon maineelle. Yksi viime vuosien surullisenkuuluisa esimerkki bugisista isoista pelijulkaisuista on esimerkiksi Bethesda-yhtiön Fallout 76.

Koska Cyberpunk 2077 on suurin piirtein niin suuri pelijulkaisu kuin kuvitella saattaa, on ymmärrettävää, että tapauksesta on noussut skandaali.

Miten näin pääsi edes käymään?

CD Projektin työntekijät kertovat nimettöminä The New York Timesin laajassa artikkelissa, että yhtiön sisällä olot olivat ”kaoottiset” jo hyvän aikaa ennen pelin julkaisua.

Markkinoinnissa lupailtiin hulppeita juttuja valtavan yksityiskohtaisesta ja muokattavasta pelimaailmasta – asioita, jotka eivät olleet kehityksessä edes lähellä toteutumista.

Pelin kehitys oli muutenkin pahasti aikataulusta jäljessä. Yhtiön hallituksen jäsenet kinasivat keskenään, osa johtajistosta erosi kesken projektin, väliportaan pomot asettivat kehittäjille harhaanjohtavia aikarajoja. Organisointi oli kaikkiaan pielessä, The New York Times kertoo.

Mitä kaikkea CD Projektin kulissien takana onkaan tapahtunut, lopputulos on sen historian suurin kolaus.

Night Cityssä liikutaan sekä jalan että ajoneuvoilla, Grand Theft Auto -pelien tapaan.­

Puolalaisyhtiö on tähän asti ollut pelimaailmassa uskomaton menestystarina. Parikymppisten kaverusten Marcin Iwińskin ja Michał Kicińskin 1994 perustama CD Projekt oli aluksi pieni nyrkkipaja, joka käänsi ulkomaisia tietokonepelejä puolan kielelle. 2000-luvun alussa yritys hankki hankki oikeudet kotimaassaan suositun Andrzej Sapkowskin Wiedźmin (The Witcher, suom. Noituri) -fantasiakirjasarjaan ja ryhtyi työstämään niistä peliversioita.

The Witcher (2007) ja The Witcher 2: Assassins of Kings (2011) menestyivät sen verran hyvin, että pelien tekemistä kannatti jatkaa. Kolmannesta osasta CD Projekt alkoi tehdä Puolan oloissa ennätyssuurta pelituotantoa. Ja kuten The Witcher 3: Wild Huntin jättimenestys osoitti, se kannatti.

Myös The Witcher 3:n ensimmäinen julkaisuversio kärsi teknisistä ongelmista, mutta se ei huonontanut pelin saamaa vastaanottoa. Lisäosineen ja spin offeineen se piti CD Projektin kassavirtaa runsaana vuosien ajan. Lisähuomiota peleille toi vielä vuonna 2019 ensi-iltansa saanut, The Witcher -kirjoihin perustuva Netflix-sarja.

Toukokuussa 2020 CD Projekt arvioitiin pörssissä 8,1 miljardin dollarin (6,6 miljardin euron) arvoiseksi, mikä teki siitä Euroopan suurimman peliyhtiön.

Yhtiö oli myös pelien kuluttajien keskuudessa aiemmin harvinaisen pidetty. Vaikka yhtiö varojensa puolesta selviäisikin Cyberpunk-kohusta – julkaisunsa jälkeen peliä on myyty 13 miljoonaa kappaletta, eli se on jo periaatteessa tuottanut voittoa – yhtiön kärsimä mainehaitta on iso.

Seuraavat kuukaudet yhtiö joutuu keskittymään damage controliin eli vahinkojen korjauksiin niin hyvin kuin taitaa.

Pelimedioissa Cyberpunk 2077:n PC-versio on saanut valtaosin positiivisia, parhaimmillaan ylistäviäkin arvioita.

Sitä on kehuttu muun muassa laajuudesta, monipuolisuudesta ja kunnianhimoisuudesta. Jälkikäteen arvioihin on lisätty mainintoja konsoliversioiden ongelmista ja siitä, että tässä vaiheessa peli kannattaa hankkia vain tehokkaalle PC-koneelle.

Ehkä peli pääsee lopulta oikeuksiinsa konsoleillakin riittävän monen päivityksen myötä – tai viimeistään uuden sukupolven Playstation 5- ja Xbox Series X -laitteilla, joille se ilmestyy ensi vuonna.