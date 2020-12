Iltalehdessä julkaistu kolumni herätti keskustelun somevaikuttajien merkityksestä – Sara Sieppi kertoo olevansa kyllästynyt selittämään, mistä hänen työssään on kyse

Iltalehden kolumnin oli tarkoitus kehua kansanedustajia, mutta se synnyttikin keskustelun naisvihasta ja sometyön merkityksestä – keskustelun, johon Sara Sieppi tahtomattaan joutui mukaan.

Sara Sieppi kruunattiin 2011 Miss Suomeksi. Missivuotensa jälkeen hän on työskennellyt muun muassa tv-juontajana ja somevaikuttajana.­

”Mikähän tää taas on”, sosiaalisen median vaikuttaja ja entinen Miss Suomi Sara Sieppi kertoo ihmetelleensä aamupalapöydässä vanhempiensa kanssa Torniossa.

”Selailin otsikoita, enkä siinä hetkessä edes oikein ehtinyt miettiä, mistä tässä on kyse.”

Kyse on Iltalehden toimittajan Tommi Parkkosen kolumnista, jossa hän vertaili kansanedustajan ja somevaikuttajan työn merkityksellisyyttä.

Kolumnissaan Parkkonen muun muassa kysyy, onko kansanedustajien saama kuukausipalkkio (noin 6 510 euroa) liian suuri suhteessa työn merkityksellisyyteen. Hänen melestään ei: hän vertaa työtä sosiaalisen median vaikuttajan työhön ja nostaa esimerkiksi Siepin.

”Entä käsi ylös ne, joiden mielestä 6 510 euroa kuukaudessa on liikaa sponsoroituja alushousujaan ja minttuyrttisitruunakastanjamuffinsejaan esittelevälle someinfluensserille?”

Parkkosen mukaan kolumnin tarkoitus oli – iltapäivälehtien perinteistä poiketen – kehua kansanedustajia rankan vuoden jälkeen.

Sosiaalisessa mediassa teksti alkoi kuitenkin kerätä rankkaa kritiikkiä.

Sitä pidettiin somevaikuttajien työtä halventavana ja naisvihamielisenä. Moni myös ihmetteli, miksi Parkkonen oli valinnut kolumninsa esimerkkihenkilöksi juuri Siepin.

Sieppi kertoo, että kun hän lähti ajamaan autolla Torniosta kohti Helsinkiä, hänen puhelimensa alkoi väristä Instagramiin saapuvista yksityisviesteistä. Niitä tuli hänen mukaansa satoja. Viestejä lähettivät sekä somevaikuttajakollegat että muut seuraajat. Niissä ihmiset kertoivat Siepille, kuinka Iltalehden kolumni oli ollut heistä asiatonta kiusaamista.

Sieppi pyysi autossaan vieressä istuvaa ystäväänsä lukemaan Parkkosen tekstin hänelle ääneen.

”Sen jälkeen tuli tosi paha mieli”, hän kertoo puhelimitse.

Sieppi sanoo kolumnin tuntuneen siltä, että hänen kuvallaan ja nimellään myytiin tekstiä ja asiaa, joka ei mitenkään liittynyt häneen tai hänen työhönsä. Sieppi pitää kirjoitusta ala-arvoisena.

Sosiaalisen median vaikuttajien ansiot nousevat tasaisin väliajoin puheenaiheeksi.

Marraskuun alussa kirjoitimme tubettaja ja lifestylebloggaaja Janne Naakan raha-asioista. Naakan yrityksen liikevaihto oli viime vuonna noin 171 300 euroa. Tubettaja teki syyskuun lopussa kanavalleen videon, jossa käy yksityiskohtaisesti läpi sekä henkilökohtaisen elämänsä että yrityksensä tulot ja menot.

Siepin yrityksen liikevaihto oli viime vuonna noin 215 000 euroa.

Kansanedustajien palkoista poiketen Siepin palkka ei perustu verovaroin kerättyyn rahaan. Siksi kolumnin vertailuasetelmaa voi hänestä pitää melko harhaanjohtavana.

Myös Parkkonen myönsi jo kirjoituksessaan vertailuasetelman olevan epäreilu.

”Totta kai vertailu Sara Siepin, koronan, kansanedustajien ja hallituksen välillä on tyhmä ja epäreilu, mutta en jaksanut tällä kertaa käyttää vertailukohtana F1-kuljettaja Kimi Räikköstä”, Parkkonen kirjoittaa.

Parkkonen kertoo kolumnissaan, että tekstin tarkoitus on kehua kansanedustajia, mutta miksi se on tehtävä Sara Siepin kustannuksella?

”Valinta oli epäonnistunut”, Parkkonen myöntää Nyt.fi:lle puhelimitse.

Hän kertoo aikaisemmin ihmetelleensä somemaailmaa. Nyt palautteen ja kommenttien määrä on kuitenkin saanut hänet ymmärtämään sosiaalisen median ja somevaikuttajien merkityksen, Parkkonen kertoo. Hänen mukaansa aiheeseen liittyviä kommentteja on tullut sekä Twitterissä, Instagramissa että sähköpostilla useita kymmeniä. Valtaosa kommenteista on ollut kriittisiä Parkkosen kirjoitusta kohtaan.

”Tää on ollut opettavainen kokemus.”

Useat sosiaalisen median vaikuttajat ilmaisivat tukensa Siepille erityisesti Instagramissa.

Monessa kommentissa oltiin sitä mieltä, että kolumni vähättelee nimenomaan naisvaltaista alaa ja tyypillisesti feminiinisinä pidettyjä asioita.

Parkkonen kirjoittaa kolumnissaan ”sponsoroiduista alushousuista” ja ”minttuyrttisitruunakastanjamuffinseista”. Kirjoitusta pidettiin naisvihamielisenä.

Hän kuitenkin vakuuttaa, ettei valinnut vertailukohdakseen tarkoituksellisesti nuorta naista. Se olisi hänen mukaansa voinut olla yhtä hyvin keski-ikäinen mies.

”En itse juurikaan pyöri Instagramissa, mutta satuin tietämään somevaikuttajista Sara Siepin”, Parkkonen sanoo.

Sieppi sanoo, että teksti loukkaa myös monia hänen kollegoitaan ja esimerkiksi urheilijoita, joiden elanto perustuu tätä nykyä suurelta osin sosiaalisen median kautta tehtyyn markkinointiin.

Twitterissä Siepille ja somevaikuttamiselle tukensa osoittikin esimerkiksi autourheilija Emma Kimiläinen. Kimiläisen mielestä kirjoituksessa on kyse kiusaamisesta.

Somevaikuttajan työn ajatellaan usein olevan pelkkää asu- ja annoskuvien räpsimistä. Sitä se tavallaan onkin, mutta vaikuttajat myös keksivät mainoskampanjoita ja pohtivat, miten tuotetta saataisiin myytyä mahdollisimman monelle. Sieppi vertaa työtä mainostoimistoihin ja sanoo pyörittävänsä ”yhden ihmisen mediataloa”.

Hän kertoo suunnittelevansa kaikki kampanjansa itse. Toisinaan kaupallisiin yhteistöihin hän saa apua kuvaajilta ja videokuvaajilta. Hänen mukaansa tuntuu ihmeelliseltä, että somevaikuttajat joutuvat yhä toistuvasti vakuuttelemaan tekevänsä oikeita töitä ja kertomaan, mitä työnkuva pitää sisällään.

Maanantaina 28. joulukuuta Sieppi julkaisi Instagram-sivuillaan päivityksen, jossa hän kertoo sopineensa asian Parkkosen kanssa. Sieppi kirjoittaa päivityksessään keskustelun olleen hyvä muistutus siitä, kuinka aliarvostettua somevaikuttajien työ hänen mukaansa on.

Myös Parkkonen twiittasi maanantaina nostavansa kätensä ylös ”virheen merkiksi”. Hän korostaa, että näkökulmajutun tarkoitus oli kehua kansanedustajia, mutta ”sanamuodot epäonnistuivat”. Parkkonen kirjoittaa, että Siepin liittäminen asiaan oli turhaa.

Sekä Sieppi että Parkkonen vakuuttavat sopineen asian keskenään puhelimitse.