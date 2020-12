Musiikkiala on edelleen veitsen terällä, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Kesä, nurmikko ja joukko ihmisiä jakamassa hyvää fiilistä ja ainutkertaista musiikkielämystä, joka tapahtuu tässä ja nyt.

Pelkkä ajatuskin saa nenän niiskuttamaan maskin alla.

Vibrafonisti Joel Ross tuo oman yhtyeensä Pori Jazziin.­

Sellaisen tulen kokemaan tulevana vuonna varmasti heinäkuun 15 päivänä Porin Kirjurinluodossa, kun yhdysvaltalainen 25-vuotias vibrafonistisensaatio Joel Ross upottaa yleisön makeisiin vibrafonin soundeihin. Hän on yksi takuuvarmoista ekstaasin lähteistä, kuten hänen vuoden 2019 vierailunsa Vallilan Ääniwallissa osoitti.

Jazzkeittiössä on ollut tapana ennustaa uutena vuotena tulevan vuoden onnen hetkiä. Tänä vuonna se vaatii erityistä rohkeutta, koska musiikkiala on edelleen veitsen terällä.

Ensimmäiset koronarokotukset on kuitenkin annettu ja asiantuntijat ovat arvioineet, että tauti olisi nujerrettu juhannuksen jälkeen.

Siksi uskallan unelmoida ainakin seitsemästä onnen hetkestä. Uskallan haaveilla vuodesta, joka tulee kaiken koronakurjuuden jälkeen olemaan elävän musiikin suuri juhla.

Muusikot kömpivät esiin kammioistaan, puhaltavat pölyt olkapäiltään ja alkavat soittaa. Saamme kuulla musiikkia upeilta albumeilta, joita on julkaistu valtavasti päättyvänä vuonna, mutta jota ei ole vielä päästy soittamaan elävänä. Muusikoilla on pöytälaatikossaan luultavasti myös aivan uutta musiikkia, sillä moni on tehnyt koronasulun aikana luovaa työtä. Luvassa on siis kaikkien aikojen musiikkivuosi.

Toinen kysymys on se, onko muusikoille vielä olemassa esiintymispaikkoja. Nousevatko kuihtuneet jazzvenuet uuteen kukoistukseen? Muistissa on vielä Helsinki, jossa piti useana iltana tehdä kipeitä valintoja monen houkuttelevan keikan välillä. Nyt klubien nettisivutkin huutavat tyhjyyttään. Maailmalla moni jazzklubi on kuulemma sulkenut ovensa pysyvästi.

Myös moni festari jäi päättyneenä vuonna pitämättä. Esimerkiksi Pori Jazz, We Jazz -festari sekä We Jazzin uusi Odysseus-festari peruutettiin kokonaan. Festarien järjestäjien mukaan alkavan vuoden festarit eivät kuitenkaan tule olemaan peruutettujen kertauksia. Ainakin Pori Jazz ja joulukuun We Jazz aikovat tehdä vielä aivan uusia buukkauksia.

Tässä tulevat vuoden 2021 seitsemän onnen hetkeä:

1. Uusi ääni kohtaa kokemuksen

Tammikuun lopulla nautin Helsingin G Livelabissa musiikista, jossa suvereeni kokemus yhdistyy uuteen ääneen. Esiintymislavalle astelee pianisti Iiro Rantala uuden Flock-yhtyeensä kanssa, jossa soittavat Peelasta tutut nuoret, kitaristi Johannes Granroth, rumpali Severi Sorjonen ja laulaja-kosketinsoittaja Maja Mannila. Mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, Mannilan mahtava soul-laulu tulee tekemään minut hyvin onnelliseksi.

Ke 27.1. klo 19 G Livelabissa (Yrjönkatu 3) Iiro Rantala Flock. Liput 39 euroa.

Riitta Paakki julkaisi päättyneenä vuonna levyn Piste.­

2. Rebeccaa kuuntelemaan Malmille

Helmikuussa hyppään lähijunaan ja matkustan Malmille. Siellä soittaa pianisti Riitta Paakki kvartetteineen. Hänen uusi, surullisen kaihoisa Rebecca-biisinsä tuoreelta Piste-albumilta on vähintäänkin Malmin-matkan väärti.

Tammikuussa samassa Jazz’n Jam -sarjassa soittaa rumpali Reiska Laineen legendaarinen kvintetti, joka teki vaikutuksen Tampere Jazz Happeningissa loka-marraskuun vaihteessa. Maaliskuussa Malmitalolla esiintyy harmonikansoittaja Harri Kuusijärven fuusioprojekti Koutus ja huhtikuussa saksofonisti Pauli Lyytisen, basisti Jori Huhtalan ja rumpali Olavi Louhivuoren Rotko.

Ti 16.2. klo 19 Riitta Paakki Quartet Malmitalon Jazz’n Jam -sarjassa (Ala-Malmin tori 1). Liput 12/7 euroa.

3. Quintessence jousien kanssa

Maaliskuun 5. päivänä perjantaina vaivun Savoy-teatterin pehmeillä penkeillä nostalgiaan herkistelemään Emma Salokosken ja Quintessence-yhtyeen varhaisen nu-soulin tahdissa. White Light -EP:n julkaisusta on kulunut 20 vuotta ja nyt näitä biisejä esitetään uusina sovituksina, jossa on mukana myös kymmenen soittajan jousisektio. Torstaina Savoy JAZZFestin avaa yhdysvaltalainen laulaja Veronica Swift, jonka haastattelun voit lukea täältä.

Savoy JAZZFest 4.–7. maaliskuuta Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46). Liput alkaen 47 euroa.

Chick Corea täyttää alkavana vuonna 80 vuotta.­

4. Suuruus koskettaa

Suuruuden kosketuksen koen Kirjurinluodossa lauantaina 17. heinäkuuta, kun pianisti Chick Corea esiintyy Pori Jazzissa. 80-vuotisjuhliaan viettävä Coreahan tuli aikoinaan tunnetuksi trumpetisti Miles Davisin yhtyeessä, mutta kuka sitä muistaa, kun Corean oma tuotanto on niin upea. Jos hän soittaa Spainin, pissaan luultavasti housuuni.

Pori Jazz 9.–17.7.2021.

Ville Herrala julkistaa soololevynsä Odysseus-festivaaleilla.­

5. Basistikin kokee onnen

Onnen hetken tulee ensi vuonna kokemaan vihdoin viimein myös basisti Ville Herrala. Hän pääsee Lonnan saaren Odysseus-festarilla esittämään uuden soololevynsä PUn materiaalia. Tähän mennessä julkaisukeikka on peruttu jo kolmesti.

Festarilla kuullaan muitakin yhtyeitä, jotka ovat julkaisseet uuden albumin vuonna 2020, esimerkiksi trumpetisti Verneri Pohjolaa, rumpali Teppo Mäkystä, JAF-trioa sekä Dalindèo- ja Superposition -yhtyeitä.

Täysin vastakkaisella linjalla on saksofonisti Eero Koivistoinen, joka soittaa kvartetteineen musiikkia vuonna 1969 julkaistulta Odysseus-albumiltaan. Odotukset ovat sitäkin korkeammalla: Millainen on albumi, joka on antanut nimensä koko festarille?

Odysseus-festivaali 24.-25. heinäkuuta Lonnan saaressa. Kahden päivän lippu 55 euroa, päivälippu 35 euroa, 2–17-vuotiaat 20 euroa.

Saksofonisti Eero Koivistoinen julkaisi Odysseus-albuminsa vuonna 1969.­

6. We Jazz entistä ehompana

Joulukuun We Jazz -tapahtuma jäi koronasulun alle, mutta alkavan vuoden We Jazz tulee olemaan jotakin uutta ja erilaista. Peruutetulta festarilta jäi perinnöksi kuitenkin ainakin yksi esiintyjä, psykedeliarockyhtye Death Hawks, joka soittaa ”kosmisen jazzin taivaan kirkkaimman tähden” Sun Ran tuotantoa. Ei ihme, että festarin etukäteen myytävät kausikortit on jo myyty loppuun!

We Jazz 28.11.–4.12 2021

7. Seitsemäs onni on vielä salaisuus

Vielä on jäljellä yksi salainen onnen hetki, jonka aikaa, paikkaa ja esiintyjää en vielä tiedä.

We Jazz aikoo nimittäin käynnistää uuden konserttisarjan, jonka kahdeksan konserttia esitetään jokaisessa Helsingin hallinnollisessa suurpiirissä aina eteläisestä Helsingistä Östersundomiin saakka. Kukapa tietää, ehkä koen suurenmoisen onnenhetken jossakin kotikonnuillani Pohjoisessa suurpiirissä.