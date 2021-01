Rottatouille-animaatioelokuvasta tehtiin musikaali, jossa Broadway ja Tiktok yhdistävät voimansa. Musikaalin tulot lahjoitetaan koronaviruksen seurauksista kärsineelle viihdeteollisuudelle.

Vuosi 2021 alkoi valoisammin kuin edeltäjänsä, sillä tammikuun 1. päivänä internetiin ilmestyi kenties maailman ensimmäinen Tiktok-musikaali: Ratatouille: The TikTok Musical.

Mistä on kyse?

Kirjoitimme joulukuussa Tiktok-trendistä, jossa sovelluksen käyttäjät ovat tehtailleet syksyn aikana animaatioelokuva Rottatouilleen (eng. Ratatouille) perustuvaa musikaalia.

Rottatouille on Yhdysvalloissa vuonna 2007 julkaistu Disneyn animaatiostudio Pixarin elokuva, joka kertoo ranskalaisen huippuravintolan kokiksi haluavasta rotasta. Se voitti parhaan animaatioelokuvan Oscar-palkinnon vuonna 2008.

Tiktok-käyttäjät julkaisivat animaatioelokuvasta laulu- ja tanssivideoita, joista he esittävät Rottatouille-hahmoina itse luomiaan kappaleita ja koreografioita. Sovelluksen videot ovat pituudeltaan 15–60 sekunnin mittaisia.

Vielä joulukuussa ei ollut tiedossa, että videoiden pohjalta oltaisiin tekemässä ”oikeaa” musikaalia, mutta aihetunnisteella #ratatouillemusical julkaistuille videoille oli kertynyt joulukuun alussa yli 130 miljoonaa katselukertaa.

Nyt Tiktok-videoiden pohjalta on tehty oikea musikaali, joka pääsi (käytännössä) Broadwaylle saakka.

Broadway-tuotantoyhtiö Seaweed Productions tiedotti loppuvuodesta tekevänsä Rottatouillesta musikaalin yhteistyössä Tiktokin kanssa. Projekti sai siunauksen myös animaatioelokuvan tuottaneelta Disneyltä ja animaatiostudio Pixarilta, kertoo Verge.

Ratatouille: The TikTok Musical julkaistiin verkossa 1. tammikuuta ja on nähtävissä viiden dollarin maksua vastaan. Musikaali on nähtävissä vain 72 tunnin ajan, joten se poistuu Suomen aikaa maanantai-iltana puolilta öin.

Musikaalin tuotot annetaan Actors Fund -hyväntekeväisyysjärjestölle, joka tukee viihdeteollisuuden työntekijöitä. Ensimmäisenä iltana musikaali keräsi yli miljoona dollaria, kertoo Vulture.

Mukana musikaalissa on suuria Broadway-nimiä kuten Tituss Burgess, joka esittää kokkailua rakastavaa Remy-rottaa. Rooleissa nähdään myös muun muassa Wayne Brady, joka esittää Django-rottaa, Ashley Park, joka esittää kokkia nimeltä Colette ja Adam Lambert, joka esittää Emile-rottaa.

Musikaalissa näyttelijät, muusikot ja tanssijat esiintyvät yksin kodeissaan kameran edessä, kuten ajan henkeen sopii.

Ja koska kyseessä on Tiktok-musikaali, nähdään siinä myös alkuperäisiä Tiktok-videoita. Useissa kohtauksissa ruutu on jaettu niin, että näyttelijöiden rinnalla laulavat ja tanssivat Tiktokin Rottatouille-videoilta tutut käyttäjät.

Musikaalissa kuullaan yksitoista laulua, joista suurin osa on Tiktok-käyttäjien luomia. Mukana on esimerkiksi käyttäjä Blake Rousen kappaleet “The Rat’s Way of Life” ja “Ratatouille Tango”. Taustalla soittaa 20-henkinen orkesteri.

Musikaalin ohjauksesta vastaa teatteriohjaaja Lucy Moss, jonka on aiemmin siteerattu olevan ”historian nuorin naispuolinen Broadway-ohjaaja”. Mossin yhdessä teatteriohjaaja Toby Marlowin kanssa ohjaama ja käsikirjoittama Six-musikaali saapui Broadwaylle helmikuussa 2020. Alun perin musikaali ilmeistyi vuonna 2017.

Pienellä budjetilla ja erikoisissa olosuhteissa tehty musikaali on saanut osakseen kiitosta.

Los Angeles Times arvioi, että esitys voi merkitä uutta tietä musiikkiteatterille, jossa ilman portinvartioita, uudet kyvyt pääsevät loistamaan. The New York Timesin arvio ylistää lauluja, mutta kritisoi käsikirjoitusta, joka nojaa liikaa Remy-rottaan kertojana. Verge arvioi, ettei esityksessä ollut kaikkea huippuluokan Broadway-tuotannon loistoa ja hohtoa, mutta näyttelijöiden, muusikoiden ja tanssijoiden kodeistaan antamat esitykset olivat huippuluokkaa.

Myös musikaalin tuotanto tiedostaa, että kyseessä on poikkeuksellinen esitys. Asiasta vitsaillaan – tietysti – meemeillä:

”Z-sukupolvi luo Tiktokiin musikaalin vitsinä. Ja sitten he oikeasti valmistavat sen!”