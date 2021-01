Ruotsalainen ilmastoaktivisti täytti sunnuntaina 18 vuotta. Hän kiittää onnitteluista Instagram-tilillään.

Greta Thunbergista on tullut muutamassa vuodessa yksi maailman tunnetuimmista ihmisistä. Hänestä kertova dokumenttielokuva julkaistiin Venetsian elokuvajuhlilla syyskuussa.­

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg täytti sunnuntaina 18 vuotta. Hänet tunnetaan koululaisten kansainvälisen ilmastolakkoliikkeen perustajana.

Ilmastoaktivisti kiitti saamistaan onnistteluista Instagram-tilillään. Samalla hän naljaili ”synkkiä salaisuuksia” sisältäville salaliittoteorioille, joita hänestä on keksitty.

Thunberg osoitti ensimmäistä kertaa mieltään Skolstrejk för klimatet -kylttinsä kanssa Ruotsin valtiopäivätalon edessä elokuussa 2018. Tällöin hän oli 15-vuotias. Koululakkoilusta kasvoi kansainvälinen Fridays for Future -liike ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Samalla Thunbergistä on tullut yksi maailman tunnetuimmista ihmisistä. Suuren mediahuomion myötä häneen on kohdistunut myös paljon kritiikkiä ja arvostelua.

Fox News -uutiskanavan kommentaattori Michael Knowles haukkui Thunbergia ”mielisairaaksi ruotsalaislapseksi” vuonna 2019, kun hän oli puhunut YK:n ilmastokokouksessa. Knowles on myöhemmin pyytänyt puheitaan anteeksi. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut Thunbergia. Hän twiittasi vuonna 2019, että Thunberg “näyttää onnelliselta nuorelta tytöltä, jolla on edessään valoisa ja ihmeellinen tulevaisuus”.

Thunbergista on vuosien varrella levinnyt useita salaliittoteorioita. Niiden mukaan Thunberg esimerkiksi toimii vanhempiensa tai ympäristöjärjestöjen manipuloimana. Teorioiden mukaan Thunberg on ollut helppo manipuloitava nuoren ikänsä ja Aspergerin oireyhtymän takia, josta aktivisti on puhunut julkisuudessa.

Thunberg on kommentoinut salaliittoteorioita julkisuudessa ennenkin.

”On ärsyttävää, että ihmiset käyttävät aikaansa sellaiseen sen sijaan, että tekisivät jotain hyödyllistä. Voisin käyttää kaiken aikani salaliittoteorioiden kumoamiseen, mutta ne eivät silti loppuisi”, hän kommentoi norjalaisen Skavlan-ohjelman haastattelussa.

Sunnuntaina 3. tammikuuta täysi-ikäinen ilmastoaktivisti kiitti seuraajiaan syntymäpäiväonnitteluista Instagram-tilillään. Samalla hän naljaili salaliittoteorioille.

”Tänä iltana löydätte minut paikallisesta pubista, jossa paljastan kaikki synkät salaisuudet ilmasto- ja koululakkojen salaliittojen takaa. He eivät voi enää hallita minua!” Thunberg kirjoittaa.

”Olen viimein vapaa!” hän jatkaa.