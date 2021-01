Hesperia

★★★

Missä? Mannerheimintie 50, p. 09 2521 2132, helsinki.crowneplaza.com/ravintolat/hesperia-restaurant.

Koska? Ma–pe 11.30–23 ja la–su 12–23.

Paljonko? Pienet annokset 9–19,50 e, isot annokset 19–34 e ja jälkiruuat 5–11,50 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Ei.

Vuonna 1972 perustettu hotelli Hesperia, nykyisin Crowne Plaza, on remontoitu perusteellisesti viime vuonna. Samalla ravintola Hesperia on saanut uuden alun.

Sisustuksessa on käytetty levollisia värejä, beigeä, harmaata ja sinistä. Tilaa on paljon, joten pöydissä voi istua varsin koronavirusturvallisesti tarpeeksi kaukana muista seurueista.

Useina päivinä ravintolassa soittaa pianisti, mikä on nykyaikana todellista luksusta.

Taustamusiikkina soi klassikoita 1950-luvulta lähtien. Itse olisin musiikkivalinnoissa korostanut kuubalaista musiikkia. Hesperiassa erityisesti 1970–1990-luvuilla järjestetyissä, huikean suosituissa ja kansainvälisestikin poikkeuksellisissa latinomusiikkibileissä ovat esiintyneet jokseenkin kaikki maailman parhaat kuubalaiset muusikot kuten Machito, Tito Puente ja Celia Cruz.

Pertti Luhtalan afrokuubalaisen musiikin historiikissa sanotaan, ettei yhtä laajaa kattausta kuubalaisia legendoja ja uusia kykyjä ole esiintynyt missään muualla ainakaan Latinalaisen Amerikan ulkopuolella.

Uusi Hesperia on hakenut inspiraatiota 1970-luvulta. Drinkit ovat klassikko-osastoa, ja myös joistakin ruuista löytyy vivahteita hotellin alkuajoilta. Lisäksi annokset ovat riittävän kokoisia, kuten aikoinaan oli tapana.

Ikävä kyllä ainakaan arviokäynneillä tarjolla ei ollut 1970-luvulla suosittuja kuumia leipiä, kuten metsästäjänleipää tai juustokuorrutettua kanaleipää, joista osattiin aikoinaan taikoa ravintolakeittiöissä todellisia herkkuja. Listalta on jätetty myös Hesperian maineikas salaatinkastike.

Hesperiassa ei ole erikseen lounasta, vaan tarjolla on aina à la carte -lista. Ensimmäisellä arviokäynnillä valitsemme lounastyyppiset annokset.

Vegaaniannoksia on peruslistalla tarjolla vain yksi, kasviskulho, mutta joulumenusta löytyy lisäksi kukkakaaliannos. Kukkakaali on keitetty liian pehmeäksi. Päällä on tuoretta mutta ehkä turhankin tiukkaa pohjoisafrikkalaista ras el hanout -mausteseosta. Tulisuutta tasoittavat cashewpähkinäkerman makeus ja hernepyree.

Pääruuaksi otan herkkutattiraviolin (19 e), joka voisi hyvin olla vegaaninen, jos kerman vaihtaisi maukkaaseen cashewpähkinäkermaan. Raviolit ovat rasvaisia, mutta muuten maut ovat varsin kohdallaan. Napakat myskikurpitsan palaset, parsakaali ja pinaatti tuovat annokseen raikkautta, väriä ja makuvivahteita.

Toisella käynnillä valitsen sesongin menun (49 e). Aluksi pöytään saapuu mehevä poropastrami, joka on marinoitu yrttiseoksessa. Mukana on makeahkoa palsternakkapyreetä ja pehmeitä pikkelöityjä punasipuleita. Kokonaisuus on oikein tasapainoinen.

Poropastramiannos oli tasapainoinen kokonaisuus.­

Pääruokana on ravintolan itse savustamaa lohta (29 e). Kala on jätetty meheväksi, ja savuisuus on juuri sopivan mieto. Tässä annoksessa 1970-luvusta muistuttavat kermainen kanttarellikastike, joka on yksinkertaisen maistuvaista, sekä sitruunainen yrttiperunakakku, jonka sisältä paljastuu kokonainen peruna. Raikkautta antaa tillikurkkusalaatti.

Menun jälkiruoka on suklaafondant (11,50 e), jonka sisus on pehmeä ja lämmin. Tyrni luo hienon kontrastin suklaalle ja ranskankermaserbetille

Vieraani aloittaa skagenvoileivällä (12,50 e), joka on klassikko 1950-luvulta. Hesperian versiossa on keksitty sekoittaa mukaan tillikurkkusalaattia. Maut ovat kunnossa, mutta majoneesikatkarapuseoksen päälle olisi voinut jättää koristeeksi käsin kuorittuja katkarapuja.

Todellista 1970-lukua edustaa marmorifileepihvi (34 e), jonka päällä lepää klassinen, joskin limettimehulla piristetty pippurivoinappi. Portviinikastike on liian laimeaa ja ranskanperunat tavanomaiset, mutta pihvin maku, grillipinta, kypsyysaste ja laatu ovat priimaa.

Ensimmäisellä käynnillä Hesperia ei kummoista muistijälkeä jättänyt, mutta toinen illallinen oli oikein mieluisa kokemus.

Hesperian ruokalista ei ole laaja, mutta sieltä löytyy melko hyvin annoksia moneen makuun.

Ongelma on, ettei ravintola oikein keskity mihinkään. Toisaalta sen ymmärtää, sillä normaaliaikana Hesperia palvelee pääasiallisesti hyvin kansainvälistä asiakaskuntaa. Luultavasti siksi listalta löytyy japanilaista ramenia, italialaisia ravioleja ja suomalaista poroa.

Ihan näillä eväillä Hesperia tuskin vetää pöytävarauslistoja täyteen, mutta ei ravintolassa ole myöskään mitään erityistä vikaa.