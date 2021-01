Big Bowl

Pikatesti

Missä? Malminrinne 2–4, p. 044 085 0525.

Koska? Ti–pe 11–21 ja la–su 12–21.

Paljonko? Pääruuat 12,50 e ja kylmät annokset 3,90–8,90 e. Lounas 10,50 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Nouto.

Nuudelit saattavat kuulostaa arkiselta kuiva-ainekaapin hätävaralta tai opiskeluvuosien karulta pikaeväältä, mutta laadukkaat nuudelit ovat hyvinkin trendikästä ruokaa.

Helsinkiin on perustettu viime vuosina useampi tuoreisiin nuudeleihin erikoistunut ravintola, esimerkiksi Noodle Master Töölössä ja Noodle Story Kalliossa.

Uusin tulokas taitaa olla Big Bowl, joka aloitti lokakuun lopulla Kampin Malminrinteessä. Big Bowlissa nuudelit syntyvät käsityönä, jopa asiakkaan silmien edessä.

Ravintolan omistaa kiinalainen kokki Jeremy Wen, joka on asunut Helsingissä 12 vuotta. Wenin vaimo, joka työskentelee myös Big Bowlissa, avasi kuulemma Helsingin ensimmäisen sichuanilaisen ravintolan Lönnrotinkadulle kymmenisen vuotta sitten.

Valoisa ravintolatila on yksinkertainen, mutta mistään piskuisesta nuudelikioskista ei ole kyse. Punertavaa seinää koristaa maalaus, jossa omistaja esittelee nuudelinauhoja. Salin toisella puolella on viehättäviä lasten piirustuksia nuudeliannoksista.

Tiskin ylälaitaan on viritetty vino peili, jonka kautta asiakas voi ihailla Wenin kokkaustaitoja. Niitä voi luonnehtia suorastaan show’ksi: nuudelitaikinan venyttely eripaksuisiksi nauhoiksi lumoaa kuin sirkusesitys. Melkoista taituruutta.

Ohuemmat nuudelit, joita mukava tarjoilija suosittelee ramen-annokseen, viipyvät keitinvedessä vain 15 sekuntia. Hieman paksumman kolmiomaisen nuudelin keittoaika jää sekin alle puolen minuutin.

Alkupalaksi maistamani kimchi on sopivan mietoa, eikä sen voimakkuus pääse varastamaan huomiota pääruuilta.

Ripeästi pöytään saapuvat nuudelikulhot näyttävät lupaavalta, eikä makukaan petä. Vaikka kyse on rennosta katuruuasta, annoksissa on kutakuinkin kaikki kohdillaan – rakenne on hyvä, maku herkullinen ja ulkonäkö näyttävä ja viimeistelty.

”Ihanaa, söisin uudestaankin. Maut ovat tasapainossa, eivät liian tulisia”, seuralaiseni ylistää seesamikastikenuudeleita, joissa jauheliha on pyynnöstämme korvattu oudonnäköisellä kasviproteiinilla. Kyseessä on aasialaisissa ruokakaupoissa myytävä soijapaputikku, joka sopii ainakin nuudeliannokseen varsin luontevasti.

Vihersipulinuudeleiden joukossa oli katkarapuja.­

Kevätsipulia, herkullista pinaattikiinankaalia ja soijakastiketta sisältävä katkarapuannos, jonka tilasin kolmiomaisilla nuudeleilla, on täyteläinen ja täyttävä. ”Tykki annos”, kuten ystäväni kuvailee.

Pääruuan syöminen loppuun asti tuntuu tällä kertaa, erikoista kyllä, mahdottomalta tehtävältä – niin täyttäviä annokset ovat. Paikan nimi ei petä: kulhoannokset ovat kookkaampia kuin vilkaisulla uskoisi.

Big Bowlin ilahduttavan laadukas tuorenuudeliruoka tekee tyytyväiseksi. Ja paikan ystävällinen palvelu ja henki ovat nekin keskeinen osa positiivista kokemusta.