Bistro Koi

Pikatesti

Missä? Hämeentie 58–60, p. 044 973 6771, bistrokoi.com.

Koska? Ma–to 11–21, pe–la 11–22 ja su 12–20.

Paljonko? Alkuruuat 4–9 e, sushiannos 12 e ja lämpimät annokset 12,50–16,50 e. Lounas 11,50–13 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Aasialaista fuusioruokaa vilskeisellä ohikulkupaikalla – ei kuulosta järin innostavalta lisältä nykypäivän helsinkiläiseen ravintolakulttuuriin.

Hämeentiellä Sörnäisten Kurvissa sijaitsevan Bistro Koin ikkunateippaus paljastaa, että kyseessä on itse asiassa japanilainen ravintola.

Saman vahvistaa ruokalista: tarjolla on japanilaisen ruokakulttuurin tunnetuimpia ruokalajeja ramenista sushiin ja teriyakiannoksiin.

Syyskuussa avattua, yllättävän isoa ravintolaa pitää kiinalaispariskunta, joka on kuulemma asunut Suomessa 13 vuotta ja Japanissa kolme vuotta. Omistajat ovat aiemmin pyörittäneet sushipaikkaa Jyväskylässä.

Sosiaalisessa mediassa Bistro Koi on mainostanut muun muassa gyoza-taikinanyyttejä sekä riisiviiniä eli sakea.

Maanantai-iltana ei sakehimoa ole, mutta rapeaksi paistetut nyytit toki houkuttelevat, samoin pari pulloa japanilaista tuontiolutta.

Alkupalaksi tilaamani annokset ovat yllättävänkin lupaavia.

Wakame-merileväsalaatissa on mainio koostumus, herkullista rapeutta ja makeutta. Ainesosia on käytetty harkitusti, mukana on muun muassa suomalaista kaalia sekä seesamia niin siemeninä kuin öljynäkin.

Höyrytetyt ja rapeaksi paistetut porsaanlihanyytit tarjoillaan etikkasoijakastikkeen kera, paistetut tiikeriravut taas makean chilikastikkeen kanssa.

Paistettu ja marinoitu kala on kuorrutettu munatempurajauheella ja maustettu makealla kastikkeella. Tarjoilijan mukaan olimme ensimmäiset kyseisen annoksen tilanneet asiakkaat.

Pääruuista nautateriyaki on, jos ei nyt massiivinen, niin hämmästyttävän kookas annos, josta riittää sopivasti syötävää kahdelle. Murean välikyljyksen seurana on rapeita marinoituja vihanneksia ja riisiä, seuralaiseni mielestä myös pikkelöityä inkivääriä.

Mixed bento -annos tarjosi illallisen yllättävimmän yhdistelmän.­

Illan kenties yllättävin yhdistelmä löytyy bentoannoksesta, jossa teriyakilohen, karaage-kypsennetyn kanan ja paistetun tiikerikatkaravun kanssa tarjotaan perunasalaattia, joka muistuttaa pikemminkin kylmää perunamuusia. Jännittävä annos, muttei lainkaan huono sellainen.

Itse asiassa odotuksia korkeampi laadukkuus sävyttää lopulta koko illalliskokemusta. Vaikka Bistro Koi ei huippuluokan ravintola olekaan, annokset ovat kauniita, maut perustasoa kiinnostavampia ja rakenteet huoliteltuja.

Etenkin Kurvin kulmilla työskentelevänä suuntaisin kokeilemaan ravintolan lounastarjontaa avoimin suin ja mielin.