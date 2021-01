Kongressirakennukseen tunkeutujista monien huomio keskittyi Jake Angeliin, joka pukeutui sarvipäinen karvalakkiin. 32-vuotias Qanon-liikkeen kannattaja on ennestään tuttu Arizonassa järjestetyistä oikeiston mielenosoituksista.

Neljä ihmistä kuoli ja yli 50 pidätettiin keskiviikkona Washingtonissa, kun väistyvän presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressirakennukseen keskeyttäen Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen.

Kongressin jäsenet evakuoitiin, ja liittovaltion poliisi FBI:n erikoisjoukot tyhjensivät rakennuksen kun tilanne oli kestänyt runsaat kolme tuntia.

Kongressitaloon tunkeutuneista Trumpin kannattajista erottui erityisesti yksi, sarvipäiseen karvalakkiin ja sotamaalaukseen sonnustautunut henkilö.

Hän on tunnettu Qanon-salaliittoteorian kannattaja Jake Angeli, kertoo The Arizona Republic. Myös ”Qanon-shamaanina” tunnettu Angeli tallentui kongressirakennuksen sisältä otettuihin kuviin useaan otteeseen.

Jake Angeli on osallistunut oikeiston mielenosoituksiin Arizonan osavaltiossa ainakin vuodesta 2019 lähtien.­

Kongressirakennukseen tunkeutunut Angeli kulki kädessään Yhdysvaltain lippu. Aiemmin hänen on nähty kantavat ”Q lähetti minut” -kylttiä.­

The Rolling Stone -lehden mukaan Angeli on näyttelijä. Ennen kaikkea hän on kuitenkin tuttu hahmo Arizonassa pidetyistä oikeiston mielenosoituksista, kertoo The Arizona Republic. Niissä hänet on niin ikään nähty paidattomana ja karvalakkiin pukeutuneena.

Sanomalehden mukaan Angeli on esiintynyt ainakin vuodesta 2019 lähtien Arizonan hallintorakennuksen ulkopuolella huutamassa erilaisia salaliittoteorioita, jotka linkittyvät enimmäkseen Qanon-liikkeen uskomuksiin. Hän kantaa usein mukanaan heinäseipääseen kiinnitettyä kylttiä, jossa lukee ”Q lähetti minut”.

Qanon-liike uskoo salaliittoteoriaan, jonka mukaan maailmaa johtaa eräänlainen pieni pahan eliitin pedofiilirinki, joka hyväksikäyttää, kiduttaa tai muutoin kohtelee lapsia kaltoin. Liikkeen kannattajat ajattelevat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin taistelevan näitä pahoja voimia vastaan.

Lue lisää: Q ja Suomi

Angelista kiertää nyt internetissä paljon ristiriitaista tietoa. Äärioikeiston kannattajat ovat väittäneet sosiaalisessa mediassa, että Angeli olisikin oikeasti osa Antifaa eli antifasistista, rasismia ja äärioikeistoa vastustavaa liikettä, kertoo Business Insider.

Salaliittoteoriat Antifasta ovat tavallisia äärioikeiston kannattajien keskuudessa. Trump on kutsunut antifaa twiitissään terroristijärjestöksi.

Angelin on muun muassa virheellisesti väitetty olevan Black Lives Matter -liikkeen kannattaja ja osallistuneen liikkeen mielenosoituksiin. Twitter-käyttäjä @KelemenCarin jakamassa twiitissä väitetään, että Angeli olisi osallistunut viime kesäkuussa Arizonassa järjestettyyn Black Lives Matter -mielenosoitukseen.

Business Insiderin mukaan Angeli oli todellisuudessa paikalla järjestetyssä Black Lives Matter -liikettä vastustavassa mielenosoituksessa. Twitter-käyttäjän kuvasta on osittain rajattu pois Angelin kantama ”Q lähetti minut”-kyltti. Twitter on lisännyt twiittiin ”mediaa on manipuloitu” -ilmoituksen osoituksena kuvan muokkauksesta.

Twitter-käyttäjä @toddgalloway on jakanut ketjuun saman kuvan, josta kylttiä ei ole rajattu pois. Se näyttää tältä:

The Arizona Repulicin haastattelussa Angeli on kertonut, että hänen asujensa tarkoitus on herättää huomiota. Siinä hän on ainakin onnistunut, mutta ei välttämättä toivomallaan tavalla.

”Käytämme 750 miljardia dollaria vuodessa ”puolustukseen”, ja Yhdysvaltain hallinto hävisi kahdessa tunnissa Ankkadynastialle ja kaverille, jolla on Chewbacca-bikinit”, @YousefMunayyer-käyttäjä twiittasi.

Hänen on myös vitsailtu näyttävät Eurovision laulukilpailun eli Euroviisujen osallistujalta tai olevan matkalla Manowar-bileisiin.

”Kun kongressi vallataan kahdelta, mut Manowar-bileet alkaa jo kuudelta.”