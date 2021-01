Tanskan yleisradion John Dillermand -animaatiossa seikkailee mies, jolla on maailman pisin penis. Osa katsojista kritisoi sarjaa rankasti, osa ylistää.

Kun Pinokkion nenä kasvaa pituutta valehtelusta, venyy tanskalaisessa John Dillermand -lastenanimaatiossa mielikuvituksellisiin mittasuhteisiin penis. Ei valehtelusta, vaan käytännön syistä.

Tanskan yleisradioyhtiön DR Ramasjang -lastenkanavan uusi 4–8-vuotiaille lapsille suunnattu animaatio ylitti kansainvälisen uutiskynnyksen sen jälkeen, kun sarjan ensimmäinen jakso esitettiin viime lauantaina.

Sarjan päähenkilöllä John Dillermandilla on nimittäin maailman suurin penis. Vastaavaa lastensarjaa on nähty tuskin koskaan aiemmin.

Dillermand on tanskaa ja tarkoittaa suomeksi penismiestä. Suoraan suomennettuna ohjelman nimi on siis Penismies John. Sarjasta on julkaistu televisiokanavan verkkosivuilla yhteensä 13 jaksoa.

Ensimmäinen jakso ”John lufter hund” kertoo koirien ulkoiluttamisesta. Alle minuutin sisällä John sytyttää peniksensä vahingossa tuleen. Johnin piti paistaa makkaroita pihagrillissä, mutta sytytysnestettä ryöpsähtikin tavallista suurempi määrä ja Johnin penis leimahtaa liekkeihin. Onni onnettomuudessa sentään: John saa tökättyä palavan kehonosansa viereiseen vesisankoon.

Kuten arvata saattaa, on ohjelma saanut osakseen sekä rankkaa kritiikkiä että puolustavaa ylistystä.

Vice -sivusto esitteli ohjelman Facebook-seinälle tulleita palautteita. Yksi huolestunut katsoja pyysi, että ”jonkun pitää vetää raja uuden John D -sarjan kanssa”.

Palautteessa viitattiin #metoo-liikkeeseen sekä pedofiliaan ja kysyttiin, mitä sarjan tekijät ovat oikein ajatelleet.

”Pitäisikö lasten oppia, että peniksen kanssa leikkiminen on hauskaa? Että se on vain hauska juttu, joka voi lentää ympäriinsä kiinnitettynä ilmapalloihin ja muihin outoihin asioihin? [...] Mielestäni se on groteskia”, Facebook-seinällä kirjoitetaan.

Vastaukseksi kritiikkiin televisioyhtiön Facebook-tililtä kirjoitetaan, että sarja on fiktiivinen, ja että lapsille on tärkeää kertoa tarinoita, jotka ottavat huomioon uteliaisuuden, joka voi olla sekä noloa että hauskaa, kehoa ja sukupuolielimiä kohtaan.

Ohjelmaa ja sen ”hallitsematonta penistä” on kritisoinut myös tanskalainen kirjailija Anne Lise Marstrand-Jørgensen, kertoo muun muassa The Guardian.

”Onko tämä todella se viesti, jonka haluamme välittää lapsillemme keskellä suurta #metoo-aaltoa?”, hän kysyy ja viittaa viime syksynä Tanskassa käytyyn keskusteluun seksuaalisesta ahdistelusta media-alalla.

John Dillermand julkaistiin muutama kuukausi sen jälkeen, kun tanskalainen televisiojuontaja Sofie Linde, 31, kertoi yleisradioyhtiö DR:n merkittävän henkilön vaatineen häneltä suuseksiä ja uhanneen tuhota hänen uransa. Linde oli silloin 18-vuotias ja juuri aloittanut työt Tanskan yleisradioyhtiössä.

Linden ulostulon jälkeen yli 1 600 naista allekirjoitti avoimen kirjeen, jossa seksuaalisen häirinnän kerrotaan rehottavan media-alalla.

Onko lastenohjelma ”penismiehestä” sitten ongelmallinen?

Sarjan ensimmäisen jakson perusteella voi todeta, ettei penistä esitetä seksuaalisessa mielessä. Epärealistisiin mittasuhteisiin venyvä uloke haarojen välissä on kuin kolmas käsi, joka tuntuu venyvän punavalkoisen raitahaalarin alla loputtomasti.

Kun John Dillermand ostaa makkaraa kioskilta, ulkoiluttaa penis kahta koiraa tien toisella puolella. Ulkonäöllisesti peniksestä tulee mieleen puutarhaletku.

Eikä Dillermand-animaatio ole suinkaan DR Ramasjang -kanavan ainoa lapsille suunnattu sarja ihmiskehosta. Syksyllä kanavalla esitettiin Ultra Smider Tøjet -sarjan toinen tuotantokausi, jossa noin 11–13-vuotiaat lapset katsovat ihmisten ottavan vaatteensa pois.

Sarjan tarkoitus on opettaa, miltä tavallinen ihmisvartalo näyttää ja purkaa ulkonäköpaineita. Sukupuolen moninaisuus on yksi sarjan teemoista. Mukana onkin pelkkien cis-ihmisten sijaan ainakin yksi transihminen, joka ei identifioidu mieheksi tai naiseksi.

Toisin kuin nykypäivän kohuissa yleensä, on DR ilmoittanut jatkavansa John Dillermand -sarjan esittämistä kritiikistä huolimatta.

Televisiokanavan johtaja Morten Skov Hansen kertoo yhtiön verkkosivulla julkaistussa jutussa, että kanava on sarjaan ”erittäin tyytyväinen”.

”Olemme tehneet siihen suuren valmistelun, jossa meillä on ollut mukana muun muassa Sex & Samfund ja lapsipsykologi”, hän kertoo.

Sex og Samfund on tanskalainen voittoa tavoittelematon terveysjärjestö. Hansen kertoo, ettei hän ole yllättynyt sarjan saamasta kritiikistä, mutta haluaa keskittyä ennemmin sen saamaan positiiviseen vastaanottoon.

Televisiokanavan Facebook-sivulla moni ylistääkin sarjaa. Eräs katsoja kertoo, että sarjasta on tullut kotona ”uusi hitti”.

”Älkää ikinä lakatko pitämästä lapsia lapsina. Ainoat, jotka voivat saada siitä seksuaalisesti jotain irti, ovat puritaanit aikuiset”, hän kirjoittaa vapaasti suomennettuna.

John Dillermand joutuu kaikenlaisiin kommelluksiin.­

Yhdysvaltalaisen Vulture-lehden toimittaja kertoo katsoneensa sarjasta useita jaksoja. Hän kuvailee sarjan olevan kummallisempi kuin ensiksi voi kuvitellakaan.

Alkujärkytyksen jälkeen, kaiken päätteeksi, toimittaja kuitenkin toteaa, että John Dillermand on ”lopulta vain tarina miehestä, joka tekee parhaansa pärjätäkseen maailmassa, joka ei ole suunniteltu juuri hänen kehotyypillensä”.

Sarja on myös tarina toivosta, toimittaja kuvailee. Pelastaahan Johnin penis yhdessä jaksossa lapset hukkumiselta.

Eräs tanskalainen kolunisti kirjoittaa sen sijaan odottavansa DR:ltä seuraavaksi sarjaa ”Vulva-Vibekestä”, joka voisi esimerkiksi sytyttää vahingossa tulipalon paikallisessa leipomossa ja sammuttaa sen pitkillä häpyhuulillaan.