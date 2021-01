Elämme ummehtuneiden sukupuoliroolien kahleissa, koska vahtaamme miesten pituutta, toimittaja Eveliina Mäntylä kirjoittaa kolumnissaan.

Aloitin uuden vuoden ensimmäisen sunnuntai-illan katsomalla Ylen uutta realitysarjaa Sinkut paljaana. Siinä kuusi ”julkisuuden ja kauneuden parissa työskentelevää” sinkkunaista pesee yksi kerrallaan meikit pois, vaihtaa prameat vaatteet pliisuun trikoomekkoon, nostaa hiukset poninhännälle ja menee neljälle sokkotreffille.

Muut naiset kehuvat meikitöntä naamaa yhtä upeaksi ja kauniiksi kuin meikattua. Välillä herkistytään kyyneliin.

Sarjan tarkoitus on hyvä ja tsemppaava: nainen ilman meikkiä ei tarkoita rumaa tai väsynyttä, eikä pynttäytymisen pitäisi olla kenellekään välttämättömyys edes treffeillä, joissa yritetään tehdä potentiaaliseen kumppaniin vaikutus.

Sinkut paljaana -sarjan kolmannessa jaksossa meikit pesee pois Tiktok-sisällöntuottaja ja lihatiskin myyjä Kaisa Nieminen.­

Aloitin sarjan katsomisen epäloogisesti kolmannesta jaksosta, jossa ”TikTok-kaunotar” Kaisa Nieminen tapaa treffeillään neljä miestä.

Jakson alussa Nieminen kertoo, että ulkoisista asioista hän kiinnittää ensin huomiota miehen pituuteen, koska hän on itse ”aika pitkä” eli 176 cm. Lyhyempää miestä hän ”ei huolisi”.

Se on tietysti ihan okei. Kaikilla on omat mieltymyksensä, eikä kukaan ole pinnallisuudesta täysin vapaa, vaikka väittäisikin muuta.

Kaikilta treffikumppaneiltaan Nieminen kysyy suoraan, kuinka pitkiä he ovat. 181 senttimetrinen mies ”menee läpi”. Kymmenen senttiä lyhyempi mies kertoo, ettei pituus ole ”hänen vahvuutensa”.

”It is what it is”, Nieminen kommentoi.

Muut sinkut seuraavat treffejä ruudulta, ja harmittelevat puuttuvia senttejä Niemisen puolesta.

On ironista, että samassa jaksossa todetaan, ettei kenelläkään ole oikeutta arvostella toisen ulkonäköä. Ihan kuin miehen pituus olisi ulkonäöstä irrallinen ominaisuus, jota saa huoletta moittia tai ihastella.

Vaatimus miehen pituudesta toistuu myös muissa jaksoissa. Kukaan naisista, ei edes juontaja Emma Karasjoki, kyseenalaista vaatimusta siitä, että miehen pitää olla heterosuhteessa pidempi kuin naisen.

Somevaikuttaja Joonas Pesonen kirjoitti ohjelmasta blogiinsa tekstin, jossa hän kertoo, kuinka sarja sai hänet kokemaan ”jälleen kerran miehiin kohdistuvia ulkonäköpaineita”.

Pesonen kirjoittaa, kuinka juuri pituus on monelle miehelle arka aihe, josta ei vieläkään puhuta tarpeeksi ääneen.

Lue lisää: ”Olen kaihtanut seurustelua itseäni pidempien naisten kanssa” – Joonas Pesonen kertoo miesten ulkonäköpaineista, joita moni ei ymmärrä

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että ulkonäöllä on merkitystä, halusimme sitä tai emme. Kaunis saa rumaa helpommin rakkautta, rahaa ja menestystä.

Yle teki syksyllä testin, jossa lähetettiin 300 työhakemusta, jotka olivat muuten keskenään samanlaisia naisen kasvokuvaa lukuun ottamatta. Testin mukaan tekoälyllä viehättäväksi tehty kasvokuva sai lähes kaksi kertaa enemmän haastattelukutsuja kuin epäimartelevaksi mielletty.

Ulkonäköön liittyvät normit ovat lisäksi tiukempia naisille kuin miehille. Tämä todetaan muun muassa Erica Åbergin tuoreessa väitöskirjatutkimuksessa. Åbergin mukaan meikkaaminen ja hymyily on palkatonta ulkonäkötyötä, jota odotetaan naisilta esimerkiksi myyntityössä.

Vaikka Sinkut paljaana -sarja keskittyy perustellusti juuri naisten ulkonäköpaineisiin, on tökeröä ja haitallista arvostella samassa sarjassa miesten pituutta. Siksi ohjelma on yksi esimerkki siitä, kuinka miesten ulkonäköpaineita ei tunnisteta oikeaksi ongelmaksi.

Yllättävää se ei tosin ole.

Malliesimerkki miesten pituuden vahtaamisesta on Tinder, jossa moni mies ilmoittaa pituuden jo esittelytekstissä senttimetrin tarkuudella. Se on kuulemma kätevää, koska moni nainen kysyisi sitä kuitenkin.

Minusta se on kummallista. Enhän itsekään ilmoita mitään mittojani. Jos ilmoittaisin, olisin kuin Tori.fi:ssä kaupattava sohva, jonka pitää mahtua juuri tiettyyn koloon ja miellyttää istujan katsetta. Kamalan seksististä.

Jos tuijottaa keskipituuksia, on selvää, että naiset ovat keskimääräisesti miehiä lyhyempiä.

Keskiarvo on tuskin kuitenkaan syy siihen, miksi miehen pituus on heterodeittimaailmassa niin korkeassa arvossa.

Evoluutiobiologian dosentti Markus J. Rantala kertoi Ylen jutussa vuonna 2019, että evoluution kannalta nainen on saanut pitkältä mieheltä kahdenlaista hyötyä: fyysistä suojaa perheelle ja todisteen siitä, että mies on geneettinen valioyksilö, koska jotkin sairaudet näkyvät ihmisen pituuskasvussa.

Miksi pituus vaikuttaa edelleen, vaikka emme tarvitse toiselta ihmiseltä ”fyysistä suojaa” ja valitse kumppania ensisijaisesti geenit mielessä?

Miehen pituus ei ole vain pituutta, vaan kulttuurin luomia mielikuvia. Pitkä mies viestii suojelusta, voimasta ja vallasta. Asioista, jotka liitetään maskuliinisuuteen ja patriarkaattiin.

Mitä nainen siis oikeastaan etsii, jos vaatimuksena on löytää pitkä mies? Miksi nainen haluaa tuntea itsensä miestään pienemmäksi ja mies naista isommaksi? Onko nainen ”vähemmän nainen”, jos hän on miestään pidempi? Lyhyt mies ”vähemmän mies”?

Ei tietenkään, koska sukupuoli ei ole onneksi ihmisen pituudesta riippuvainen.

Mutta niin kauan kuin elämme ummehtuneiden sukupuoliroolien kahleissa, pituus ei voi olla pelkkiä senttimetrejä.