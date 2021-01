Kauko Röyhkän 30 000 seuraajan Facebook-tili lakkasi toimimasta muutama kuukausi sitten, hän kertoo. Nyt profiilia ylläpitää Kakoli Ruma, joka saattaa olla bottitili.

Muusikko-kirjailija Kauko Röyhkän Facebook-tili on kaapattu. Tilin uusi ylläpitäjä on Kakoli Ruma -niminen käyttäjä.

Röyhkän julkiselle artistisivulleen kirjoittamat, tahallisen provosoivat Facebook-päivitykset olivat vielä muutama vuosi sitten suosittuja. Kakoli Ruman ylläpitämällä sivulla ei enää sellaisia näy. Niiden tilalla on automaattisesti – ja kömpelösti – suomeksi käännettyjä viestejä, kuten:

”Raakoja chillieitä patruuna riisissä ja ghee kuumassa riisissä,

Sinä ja minä rakastamme, entä kenen isä?

Jaa ja tule viestillä, jutellaan..”

Röyhkä kertoo Nyt.fi:lle puhelimitse, että hänen Facebook-tilinsä lakkasi toimimasta muutama kuukausi sitten.

Ensin hän vastaanotti Facebookin Messenger-viestipalvelussa suomenkielisen viestin, jossa Röyhkää pyydettiin päivittämään käyttäjätietonsa.

Hän luuli viestin tulleen suoraan Facebookilta ja päivitti tietonsa viestin ohjeiden mukaisesti. Seuraavana päivänä tili katosi.

”Olin vaihtanut sähköpostiosoitteeni aiemmin ja unohtanut päivittää sen Facebook-profiilini tietoihin. Kuvittelin, että tämä oli se ongelma”, Röyhkä kertoo puhelimitse.

Tällä viikolla Röyhkä huomasi, että vanha tili on ilmestynyt takaisin näkyville, mutta sitä ylläpiti uusi käyttäjä. Röyhkä tiedotti asiasta hänen ja Riku Mattilan yhtyeen Facebook-tilillä, jonne hän siirtyi oman tilinsä katoamisen jälkeen.

Nyt Röyhkä arvelee, että hänen pari kuukautta sitten ”Facebookilta” saamansa viestin takana ovat samat henkilöt, jotka kaappasivat hänen profiilinsa.

Kyseessä ei ei suinkaan olisi ensimmäinen kerta, kun suomalaisen julkisuuden henkilön someprofiili kaapataan. Esimerkiksi Temptation Islandista tutun Vilma Karjalaisen Instagram-tili kaapattiin viime toukokuussa, kertoo Ilta-Sanomat. Saman kohtalon koki myös juontaja Lola Odusoga, jonka Instagram-tili vietiin viime kesäkuussa, kertoo Iltalehti.

Röyhkän Facebook-tilille ehti kertyä noin 30 000 seuraajaa. Hän uskoo, että useimmat seuraajista tuntevat hänet juuri kirjoituksiensa perusteella eikä muusikkona tai kirjailijana.

Kauko Röyhkän romaani Kaksi aurinkoa oli Finlandia-palkintoehdokkaana 1996. Hänen tunnetuimpia kappaleita on muun muassa ”Paha maa”.­

”Olen yhdeksän vuotta pyörittänyt Facebook-tiliäni ja tuottanut sinne aika paljon sisältöä. Olen monesti miettinyt, että onko tämä vaivan arvoista? Toisaalta ihmiset ovat kertoneet, että tykkäävät lukea juttujani.”

Röyhkä kertoo, että tällä hetkellä toinen hänen kustantajistaan yrittää saada yhteyden Facebookiin, jotta tili saataisiin palautettua. Yhteyden saaminen on kuitenkin hankalaa, sillä kansainvälisellä somejätillä ei ole Suomessa yhteyshenkilöä.

”Koko asia alkaa olla aika yhdentekevä. Olen parin kuukauden aikana vieroittautunut Facebookista, vaikka onhan siitä profiilista ehkä ollut jotain hyötyäkin.”

Tiistaina julkaisemassaan päivityksessä Röyhkä epäilee, että tilin olisi kaapannut intialainen nainen. Facebook-tilin kaappaajasta ei voi mennä takuuseen, sillä profiiliin näyttäisi ilmestyneen useiden eri naisoletettujen kuvia.

Joka tapauksessa uusi käyttäjä on säilyttänyt Kauko Röyhkän nimen, mutta muuttanut käyttäjätunnuksensa.

Uusi käyttäjätunnus on @KakoliRuma.official eli Kakoli Ruma Official.

Profiilin lisätietoihin on kirjoitettu bengalin kielellä: ”follow me regularly to chat with me”, eli seuraa minua säännöllisesti keskustellaksesi kanssani. Myös muut Facebook-tilin päivitykset näyttäisi alun perin olevan kirjoitettu bengalin kielellä.

Kauko Röyhkän Facebook-tili kaapattiin. Joulukuussa sille ilmestyi uusi käyttäjä.­

Bengalin kieli on indoeurooppalainen kieli, jota puhutaan Bangladeshissa ja Intiassa. Näin ollen se on yksi maailman puhutuimmista kielistä. Nyt.fi käänsi Kakoli Ruman profiilitekstin bengalin kielestä englanniksi Google-kääntäjällä.

Profiilin perusteella Kakoli Ruma on myös artisti.

Todellisuussa profiilin takana ei kuitenkaan luultavasti ole intialaista tai bangladeshilaista naisartistia vaan bottitili.

Nyt.fi kirjoitti internetin ”tissiboteista” eli bottitileistä viime toukokuussa. Silloin valtioneuvoston kanslian johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen kommentoi, että kyse on ”tietynlaisesta sosiaalisen median roskapostista”.

Bottitilin tunnistaa tavanomaisesti sitä, että profiilikuvaa ei ole, se on varastettu tai siinä on vähäpukeinen henkilö. Lisäksi tilit käyttävät usein automaattisia kielen käännösohjelmia, mikä johtaa kirjoitusvirheisiin.

Usein tilit myös päivittävät huomattavasti useammin kuin tavalliset käyttäjät, jopa 50 kertaa päivässä. Kakoli Ruman ensimmäinen julkaisu on ilmestynyt 1. joulukuuta, kun käyttäjä vaihtoi profiilikuvansa. Sen jälkeen käyttäjä julkaissut on yhdestä kolmeen päivitystä Facebook-seinällään lähes päivittäin.

Päivitykset sisältävät yleensä kuvan ja lyhyen tekstin, jossa voi lukea esimerkiksi seuraavasti:

”Istuta yhä enemmän puita.

Pelasta ympäristö...

Lähetä minulle viesti, jos haluat keskustella.”