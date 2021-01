Waffdaddy

Pikatesti

Missä? Pohjoisesplanadi 33, p. 050 321 2071, waffdaddy.fi.

Koska? Ma–pe 11–18 ja la 11–17.

Paljonko? Vohvelit 7,90–14,90 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Kämp-gallerian ravintolatarjonta jatkaa uudistumistaan. Kauppakeskuksen toisesta kerroksesta saa nyt vohveleita.

Waffdaddy on ruokabloggajan ja itseoppineen kokin Henri Heinosen sekä ravintoloitsija-keittiömestari Arto Rastaan ravintola. Rastaalla on jo ennestään monta ravintolaa, joista viimeisin on Hans Välimäen kanssa perustettu Bardot.

Waffdaddy petaa verkkosivuillaan ”unohtumatonta makumatkaa” sekä ”röyhkeää, rehellistä, tuoretta ja takuulla maukasta”.

Testipäivänä lounasaikaan ravintolan penkeillä istuu vain toinen omistajista. Toinen käy puhelinkeskustelua syrjemmässä. Asiakkaita odotellaan.

Kysymme kassalla suosituksia, joiden perusteella tilaamme kaksi suolaista vohvelia, joista kalaversiossa on kuhaa ja juustoversiossa burrataa. Jälkiruuaksi vielä porkkanakakkuvohveli, jonka luonne puhuttaa jo ennen annoksen saamista. Ovatkohan porkkanat vohvelin päällä vai taikinassa?

Alkuun saamme salaatit, joissa on pinaatinlehtiä, punakaaliraastetta sekä hento vinegretti. Salaatti ei herätä suuria tunteita, mutta makunystyrät sentään valpastuvat.

Sen sijaan vohvelit houkuttelevat heti. Konsepti muistuttaa voileipää, jossa rapea vohveli korvaa leipäsiivun. Ratkaisu on onnistunut. Vaikka vohvelit ovat gluteenittomia, löytyy niistä myös sopivasti sitkoa.

Kermainen burratajuusto passasi hyvin vohvelin päälle.­

Burratan kermaisuuden huomaa jo vilkaisulla, ja rapeaksi paistettu kuha on mehevä.

Molemmissa vohveliannoksissa on hapokkuus kohdallaan. Juustovohvelissa hapokkuutta antavat tomaatit ja niiden etikkaliemi, kuhavohvelissa tillimajoneesi leikkii suikaloitujen fenkolien kanssa. Molempien vohvelien maut ovat juuri sen verran särmikkäitä, että niitä tekee mieli lisää.

Odotettu porkkanakkuvohveli on pettymys. Vohvelin pohja on palanut, ja listalla hehkutettu ”jumalainen” vaniljakreemikin maistuu lähinnä voilta. Kreemiä voisi raikastaa kenties sitruunalla tai inkiväärillä, ja annos kaipaisi muutenkin enemmän mausteita. Potentiaalin kuitenkin maistaa. Porkkanat muuten olivat taikinassa.

Waffdaddyn juomatarjonta on varsin kunnianhimoinen. Valikoimiin kuuluu muun muassa Carsin & Friendsin viinejä Bordeaux’sta ja Saimaa Brewingin virvoitusjuomia. Suodatinkahvi on Juhla Mokkaa, joka on hyvin valmistettu ja seisoo lämpölevyn sijaan termoksessa, kuten toivoa saattaa.

Aiemmin Helsingissä on saanut tuoreita vohveleita lähinnä oransseista toriteltoista, ja viime aikoina tarjolle on tullut myös hongkongilaisia kuplavohveleita.

Waffdaddyn vohvelit ovat muodoltaan perinteisiä mutta mauiltaan yllätyksellisiä. Kyllä tämä röyhkeää ja rehellistä on, kuten luvattiinkin.